Борьба с терроризмом: в Европе будут больше следить за интернетом

Европейская комиссия представила план по борьбе с терроризмом. Она призывает страны-члены ЕС принять перечень предложенных мер «в срочном порядке».

Предложения включают в себя создание сети финансовой разведки для борьбы с терроризмом и обменом информацией со странами Ближнего Востока, Северной Африки, западных Балкан и Кавказа, меры по более эффективному обмену данными и сотрудничеству правоохранительных органов, а также предотвращение размещения контента в соцсетях, пропагандирующего терроризм.

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План был разработан после недавней серии терактов во Франции и Австрии. После этих атак руководители обеих стран настаивали на принятии общеевропейских контртеррористических мер. Однако наиболее амбициозные предложения Парижа и Вены так и не были внесены в предложения Еврокомиссии. Так, например, в ноябре президент Франции Эммануэль Макрон предлагал реформировать шенгенскую зону, «усилив безопасность внешних границ ЕС», и призывал к более тщательному контролю политики приема беженцев в странах содружества.

С такой инициативой Макрон выступил после переговоров с канцлерами Австрии и Германии Себастьяном Курцем и Ангелой Меркель. Эти политики предложение французского лидера тогда поддержали.

Однако о реформах шенгенской зоны в документе Еврокомиссии не упоминается, что служит свидетельством сохраняющихся разногласия в содружестве о методах борьбы с терроризмом.

«Это слишком радикальное предложение. Евросоюз, в целом, не готов к этому, и Макрон, когда их выдвигал, тоже это понимал. Я думаю, это, скорее, такая политическая реклама», — эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

ЕК отмечает, что серия терактов в Евросоюзе, совершенных за последние два месяца является «резким напоминанием, что терроризм остается реальной и настоящей опасностью». Угрозы со стороны агрессивных правых и левых экстремистов также растут, в то время как характер нападений смещается в сторону плохо подготовленных преступлений, совершенных лицами, действующими в одиночку.

Теперь руководство Евросоюза должно «преодолеть ложную дихотомию» между онлайн и офлайн-контентом, «снабдив правоохранительные и судебные органы средствами для обеспечения соблюдения закона в обоих случаях».

В документе содержится призыв к скорейшему принятию мер по ограничению экстремистского контента в интернете. В частности, предлагается удалять подобную информацию в течение часа после ее появления. Эта мера не является новой, впервые она была предложена в 2018 году. С тех пор в содружестве ведутся споры, должны ли страны, в которых размещен экстремистский контент, следовать решению о его удалении, поступающему от властей другого члена-содружества. Еврокомиссия предлагает компромисс в этом вопросе, согласно которому правительства могут рассматривать соответствующие решения и возражать им.

Вместе с тем в реализации подобной меры существует достаточно много трудностей. Правозащитные организации предупреждают, что широкое определение террористического контента угрожает свободе слова в интернете. Международная комиссия юристов уже заявила, что разработанные правила «допускают чрезмерно широкую криминализацию форм выражения мнений».

Американские информационно-технологические компании, включая Twitter и Tumblr, уже выступили с призывом к руководству Евросоюза к более сдержанному подходу в определении вредоносного и незаконного контента вместо введения жестких правил по удалению такой информации. Так, компании в своем письме к лидерам ЕС заявили, что удаление контента приведет к ограничению свободы слова и мнений. Вместо этого они предлагают ограничить доступ к экстремистской информации в интернете путем «введения лимитов на поиски вредоносного контента».

«Ограничивая выбор, <...> мы отказываемся от предоставления альтернатив, с помощью которых, вероятно, можно было бы более эффективно решать проблему распространения и воздействия спорного контента при одновременном сохранении прав и конкурентного потенциала для более мелких компаний», — приводит ТАСС выдержку из письма.

Также Еврокомиссия предлагает создать общеевропейскую команду финансовой разведки, которая будет следить за путями финансирования террористических ячеек, выявляя их спонсоров и сообщников. План ЕК предусматривает также работу «над выявлением возможных юридических, операционных и технических решений» для получения законного доступа к зашифрованным сообщениям террористов. Эта инициатива потенциально может стать предметом острого спора с крупными технологическими компаниями, обеспечивающими приватность данных и сторонниками конфиденциальности в интернете.

Брюссель также предлагает усилить мандат Европола, позволив ему более оперативно и эффективно получать информацию об интересующих его лицах от других стран, а также координировать работу по борьбе с терроризмом внутри содружества.

В плане содержится и призыв к усилению безопасности густонаселенных городов, общественных и туристических мест, а также транспорта.

В числе предложенных мер содержится и предложение более тщательной проверки лиц, въезжающих на территорию Евросоюза — они должны быть проверены по соответствующим базам данных. Также Еврокомиссия предлагает систему, гарантирующую, что человек, которому было отказано в ношении огнестрельного оружия по соображениям безопасности в одном государстве-члене содружества, не сможет подать аналогичный запрос в другой стране ЕС. Ранее журналисты сообщали, что террорист, открывший 2 ноября в Вене стрельбу из автоматического оружия, мог приобрести его и боеприпасы в Словакии.

Помимо этого, Еврокомиссия предлагает содействовать интеграции и предоставлению новых возможностей для граждан через образование, культуру и спорт, чтобы предотвратить радикализацию некоторых групп общества. Также ЕК считает необходимым уделять особое внимание реабилитации и реинтеграции заключенных в тюрьмах по обвинению в терроризме.

Эта мера, судя по всему, также была предложена после анализа теракта в Вене. Нападавший уже был осужден в Австрии в конце апреля 2019 года за создание террористической группировки. Он был приговорен к 22 месяцам заключения и освобожден в начале декабря 2019 года. Незадолго до теракта он принес присягу на верность «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая группировка).

Также Еврокомиссия заявляет, что будет работать над усилением защиты жертв террористических актов, в том числе путем улучшения доступа к компенсации.

По мнению Владимира Брутера, Евросоюзу стоит обратить внимание именно на социальную составляющую при решении проблемы терроризма.

«Усиливать безопасность можно до бесконечности, она и была не слабая. На самом деле, ее все время усиливают, и никогда не ослабевают. Вопрос только в том, что питательная среда для терроризма остается, и это, прежде всего, очень сильное, даже не имущественное, а социальное неравенство.

Когда в обществе есть эти люди, которые становятся террористами, они не то что голодают, они не от голода становятся террористами, они становятся террористами от того, что чувствуют себя униженными в той среде, в которой они существуют. И этот вопрос нельзя снять усилением мер безопасности, это вопрос гораздо более общий», — резюмирует эксперт.