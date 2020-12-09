«Парад победителей»: Эрдоган приехал в Баку

Азербайджан подводит итоги 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, готовясь провести парад победы. 10 декабря по улицам Баку пройдут более 3 тыс. военнослужащих, около 150 единиц военной техники, в том числе новейших экземпляров, принятых на вооружение ВС страны совсем недавно. Кроме того, жителям азербайджанской столицы продемонстрируют трофейную армянскую технику, захваченную во время боевых действий.

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Армения в результате столкновений по официальным данным потеряла 2718 человек. Азербайджан потерял 2783 солдата — в 4 раза меньше, чем во время первой карабахской войны 1992-1994 года. Тем не менее, власти страны уже официально окрестили закончившийся месяц назад конфликт Отечественной войной. Вероятно, это связано с триумфальными достижениями Баку в этом конфликте — республика не только вернула под свой контроль утраченные в 90-х территории вокруг Нагорно-Карабахской Республики, но и обеспечила создание коридора между Азербайджаном и его Нахичеванской автономией.

Этот триумф Баку будет праздновать не в одиночестве. Его разделят с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который в среду прилетел в Баку для участия в параде.

«Завтра все мы вместе разделим радость азербайджанского народа», — заявил он перед вылетом в столицу Азербайджана.

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик уже назвал эту поездку турецкого лидера «исторической». «Этот визит несет историческое значение. Он отправится в Баку, чтобы поздравить Вооруженные силы Азербайджана», — сказал он.

Эту оценку разделяет и директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев. По его словам, «сложно это не признать вне зависимости от отношения к правящей ПСР».

«Любая правящая партия в Турции заявила бы подобное Это действительно исторический визит. И хотя двусторонние отношения Баку и Анкары развиваются стабильно на протяжении уже без малого 30 лет,

в данном случае речь идет о качественном изменении сотрудничества. Оно шагнуло на новый уровень. Это уже марш победителей»,

— говорит специалист «Газете.Ru».

Президента Турции в двухдневной поездке сопровождают его жена, глава МИДа Мевлют Чавушоглу, уже упомянутый Омер Челик, зампредседателя ПСР Махир Юнал, пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын и глава управления по связям при администрации президента Фахреттин Алтун.

По прилете в аэропорту турецкую делегацию встретили вице-премьер Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель азербайджанского министра иностранных дел Рамиз Гасанов и посол Турции в Баку Эркан Озорал.

Своим визитом турецкая делегация стремится также обозначить роль Анкары в ходе этого военного конфликта. «Турция с первого дня демонстрировала солидарность с ним [Баку], поддерживала, как могла, и внесла свой вклад в освобождение этих территорий [Нагорного Карабаха] от оккупации. С 30-летней несправедливостью покончено. Наша поддержка Азербайджану продолжится», — говорит Эрдоган.

О «большом вкладе» Турции в военный и дипломатический триумф Азербайджана говорят и сами граждане республики. Так, главный редактор азербайджанской газеты «Шарг» Акиф Аширлы характеризует итог войны в Нагорном Карабахе как «общую победу» Анкары и Баку, а также «победу тюркского мира».

«Эрдоган приезжает на свою родину. Его визит — праздник для Азербайджана»,

— говорит он турецкому изданию Sabah.

Единственное мероприятие, назначенное на первый день визита — совместный ужин четы Эрдоганов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его женой. Он прошел без присутствия прессы и какие-либо подробности об этом мероприятии неизвестны.

На следующий день президент Турции в первую очередь посетит могилу бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева — автора пантюрксисткой концепции «одна нация — два государства». Затем — братские могилы азербайджанских и турецких воинов в Баку и возложит цветы.

После турецкая делегация отправится на площадь Азадлыг, где и пройдет военный парад. В торжественном мероприятии, к слову, примут участие подразделения турецкого спецназа и турецкая военная техника — БЛА Bayraktar TB2, которые, по многим оценкам, сыграли ключевую роль в военном столкновении Еревана и Баку.

Главная часть визита — двусторонние переговоры, по итогам которых стороны подпишут ряд документов — завершит программу пребывания президента Турции в Азербайджане.

По данным турецкого телеканала TRT во время переговоров

Эрдоган и Алиев обсудят «как отношения между двумя странами, так и текущая ситуация в Карабахе».

Можно с уверенностью говорить, что стороны достигнут договоренностей о восстановлении перешедших под контроль Баку территорий Нагорного Карабаха и развитии совместных экономических проектов. Как заявил сам президент Турции, Анкара «поможет братской стране в процессе создания новой инфраструктуры».

По оценке экономиста Ровшана Ибрагимова, в ближайшее время стоит ожидать объявления как национальных, так и международных тендеров для участия в проектах по строительству жилья, организации транспортных узлов, прокладке дорог и железнодорожных мостов в регионе. «Турецкие частные и государственные компании как представители страны-союзника Азербайджана определенно будут получать приоритет для участия в этих проектах», — говорит он изданию «Вестник Кавказа».

По информации турецкой газеты Haber Global, одним из ключевых инфраструктурных вопросов на переговорах Эрдогана и Алиева станет строительство транспортных путей, которые свяжут основную территорию Азербайджана и Нахичевань. Автономная республика напрямую граничит с Турцией и создание такого транспортного коридора де-факто даст Анкаре прямой выход к Каспийскому морю, а оттуда — в Центральную Азию.

Реализация этого проекта ощутимо усилит положение Турции на постсоветском пространстве. Эксперты считают, что в перспективе это может негативно сказаться на влиянии России.

«Турция и Азербайджан на весь мир заявили и подтвердили укрепление своих позиций в регионе Южного Кавказа. Очевидно, что другие тюркские республики в Центральной Азии будут озираться на завтрашний парад. Одни с надеждой, другие с завистью, третьи сделают другие верные выводы об изменении баланса сил в регионе. Москва стремительно сдает свои позиции», — отмечает тюрколог Юрий Мавашев.