Гости из бундестага: Лавров познакомился с «Альтернативой для Германии»

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с представителями правой немецкой партии «Альтернатива для Германии». В Москву для встречи с министром иностранных дел прибыли замглава фракции в бундестаге Тино Круппала и его коллега Армин-Паулюс Хампель.

Реклама

«Ваш приезд в РФ является очень хорошей возможностью, чтобы такой диалог продолжать и искать дополнительные точки соприкосновения. Мы очень ценим ваш вклад в поддержание наших отношений, которые нуждаются в переосмыслении и, может быть, в том, что сейчас принято называть перезагрузкой», — цитирует Лаврова ТАСС.

В ходе встречи стороны обсудили санкции, введенные Евросоюзом в отношении России и их экономический урон для стран, установление диалога между Берлином и Москвой, а также существующие в их взаимоотношениях проблемы. Визит пришелся на период охлаждения российско-немецких отношений, связанного с отравлением Алексея Навального.

Представители «АдГ» прибыли в Москву по приглашению Госдумы. Однако за несколько дней до визита оставалось не до конца ясно, состоится ли поездка политиков в Россию.

Изначально предполагалось, что делегацию возглавит сопредседатель парламентской группы «Альтернативы для Германии» Александр Гауланд. Однако представитель партии в Берлине заявил журналистам, что Голанд не может поехать в Москву «по организационным причинам».

«Альтернатива для Германии» — единственная ультраправая партия в стране. В условиях твердой антинационалистической риторики появившейся в 2013 году «АдГ» никто не пророчил успеха. Партия изначально взяла антиевропейский курс, однако, миграционный кризис, который потряс Европу, сместил ее приоритеты на борьбу с мигрантами. Обвиняя канцлера Германии Ангелу Меркель в политике открытых дверей, партии удалось набрать политические очки. В 2017 году «АдГ» впервые прошла в бундестаг и с тех пор является крупнейшей оппозиционной силой в парламенте ФРГ.

Однако для того, чтобы закрепить свой успех или даже усилить свои позиции «Альтернативе» необходимо выбрать свой дальнейший путь. Парламентские выборы в стране пройдут в сентябре следующего года и, как показала практика, совмещать разные настроения и взгляды в ультраправой политической партии в Германии не представляется возможным.

О расколе в «АдГ» известно уже давно. Последние несколько лет эта политическая сила пытается либо преодолеть его, либо же разделиться окончательно.

В мае, к примеру, руководство партии исключило из своих рядов Андреаса Кальбица — влиятельного члена так называемого «Крыла» — неформальной группы политиков «АдГ», которые, по мнению Федерального ведомства по охране конституции, придерживаются экстремистских взглядов.

Кальбиц скрывал свое членство в запрещенной в ФРГ группировке «Верная родине немецкая молодежь». Деятельность отделения квалифицирована как правоэкстремистская.

Однако по-прежнему сохраняют свое влияние в партии и такие одиозные политики как лидер тюрингской ячейки «Альтернативы для Германии» Бьерн Хёке, который, к примеру, называл мемориал холокоста в Берлине «памятником позора».

К слову, Гауланд, который должен был изначально посетить с визитом Москву, тоже отличается неоднозначными высказываниями. Он призывал немцев «гордиться достижениями немецких солдат в двух мировых войнах».

В мае в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland он заявил, что 8 мая не может быть праздничным днем, поскольку это «противоречивая» дата. Политик заявил, что для страны это день «абсолютного поражения, потери большей части Германии и потери возможности выбора направления развития». Гауланд был одним из тех членов «АдГ», кто поддержал Андреаса Кальбица во время съезда, на котором решался вопрос исключения политика из рядов «Альтернативы».

Более умеренное направление представляет сопредседатель «АдГ» профессор-экономист Йорг Мойтен, который в конце ноября на съезде партии заявлял об опасности радикализации и деятельности «провокаторов» в рядах «Альтернативы». Он же и был инициатором исключения Кальбица.

Наличие таких достаточно токсичных для партии фигур во многом блокирует ее дальнейшее развитие, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов.

«На сегодняшний момент в партии достаточно много нацистов или людей, близких по взглядам к нацистам. В первую очередь, это господин Хеке из Тюрингии и господин Гауланд. Хорошо, что он не приехал, потому что это было бы проблемой для российской стороны — встречаться с председателем фракции, который высказывал недопустимые для России характеристики относительно Второй мировой войны и ее роли в истории. Гауланд и Хеке — это нерукопожатные политики, сторонники которых делают партию нерукопожатной», — отмечает эксперт.

По его словам, у «Альтернативы для Германии» сейчас существует два пути, и оба они в настоящее время равнозначны.

«Партии предстоит освобождаться, если она может, от людей, близких по взглядам к нацистам. Что будет с партией в будущем на сегодня не ясно, она или станет антиконституционной, то есть ее просто запретят и к этому есть сейчас достаточно много поводов и оснований. Или, освободившись от таких членов, она может стать консервативной партией середины, что официально заявлено в ее программе. На сегодня партия находится в состоянии формирования», — отмечает эксперт.

От обвинений в радикальности, ксенофобии и жестокости руководству партии приходится отбиваться достаточно часто. В конце сентябре из рядов «АдГ» был исключен бывший пресс-секретарь партии Кристиан Лют после того, как немецкая газета Zeit написала о его частном разговоре с популярным блогером Лизой Лисентия. Так, по информации издания, Лют рассказал, что увеличение числа мигрантов играет на руку «АдГ», так партия может лучше работать и завоевывать популярность.

«Позже мы могли бы застрелить их всех. Это не проблема. Или отравление газом или что угодно», — цитирует Zeit слова Люта.

Позже появились слухи о том, что Александр Гауланд одобрил слова бывшего пресс-секретаря, в результате чего политику пришлось опровергать эту информацию и заявлять о том, что слова Люта «абсолютно неприемлемы и несовместимы с целями и политикой «АдГ». Вскоре партия приняла решение максимально дистанцироваться от скандала, исключив бывшего пресс-секретаря из своих рядов.

По словам Владислава Белова, решиться на раскол «Альтернативе» достаточно сложно. Во-первых, далеко не все радикальные политики хотят покидать партию или голосовать за исключение своих сторонников. Во-вторых, раскол в рядах партии повлечет за собой и раскол электората.

«Поэтому партия и до сих пор не принимает таких решений и понятно, что, когда она избавится от нерукопожатных членов, какая-то часть сочувствующих из праворадикального сектора уйдет, но, на мой взгляд, это будет меньшинство. Я говорю, в первую очередь, про нацистов», — отмечает эксперт.

Так или иначе, «Альтернатива для Германии» — крупнейшая оппозиционная сила в бундестаге и одним из вопросов, по которым она находится в оппозиции к правящей коалиции, является политика по отношению к России. «АдГ» выступает за отмену санкций против России и «нормализацию отношений», а члены партии посещают Крым.

Как отмечает Владислав Белов, для «Альтернативы» визит в Москву и встреча с главой МИД России является, безусловно, плюсом.

«Это внешнеполитический шаг и, по крайней мере, «Альтернатива» российский вектор будет встраивать в свою будущую предвыборную кампанию следующего года в бундестаг. По всей видимости, она будет записывать себе в актив стремление выстраивать конструктивные отношения с Россией, при этом, она занимается этим давно и встреча с Лавровым, конечно, уникальная. В рамках сочувствующего этой партии электората достаточно много пророссийски настроенных граждан и они это воспримут положительно», — отмечает эксперт.