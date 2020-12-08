«Правительству нельзя доверять»: Лондон готовится нарушить условия Brexit

Торговые переговоры между Великобританией и Евросоюзом должны разрешиться в ближайшее время. После полуторачасового телефонного разговора между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен было принято решение, что стороны должны встретиться лично на этой неделе. Многие противоречия Лондону и Брюсселю удалось разрешить, однако наиболее чувствительные вопросы остаются нерешенными.

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Год назад стороны вели такой же напряженный диалог по условиям соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава содружества. Тогда им удалось договориться, согласовав даже самый болезненный вопрос так называемого «бэкстопа» — механизма, гарантирующего отсутствие жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией. В соглашении по Brexit было прописано, что Белфаст останется частью единого рынка Евросоюза, а товары, поступающие в Северную Ирландию из остальных частей Великобритании, будут подвергаться новым проверкам и контролю на морской границе.

Теперь же, спустя год, Лондон заявляет, что в случае, если торговое соглашение с Брюсселем не будет достигнуто, он не будет выполнять ту часть сделки по Brexit, которая касается Северной Ирландии.

Страховка Лондона

Премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что условия соглашения по Brexit позволят Евросоюзу вводить любые тарифы на товары, перемещаемые внутри королевства — из Великобритании в Северную Ирландию. Законопроект о внутреннем рынке, дающий Великобритании возможность нарушить положения соглашения по Brexit, был принят палатой общин еще в сентябре.

Инициатива предполагает, что британское правительство сможет в одностороннем порядке менять или вовсе отменять правила таможенных перевозок в Северную Ирландию. При этом на сами товары, прибывающие из Северной Ирландии дополнительных проверок быть не должно. Также в законопроекте есть пункт, подразумевающий, что решения британского правительства являются преобладающими в случаях противоречия с международным правом.

В статье 4 соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза говорится, что положения договора имеют преимущественную силу над внутренним законодательством Соединенного Королевства.

Таким образом, если законопроект о внутреннем рынке будет принят в том виде, за который проголосовала накануне палата общин, то это станет фактическим нарушением международных обязательств правительства, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.

«Подписав в прошлом году соглашение о выходе, Джонсон оставил Северную Ирландию в регуляторном поле Евросоюза, а таможенную границу между Соединенным Королевством и Европейским союзом, которая должна идти по острову Ирландия, перенес в Ирландское море, фактически оставив одну из частей страны в совершено других регуляторных правилах, чем у трех остальных частей. И, в общем, конечно, с точки зрения единства страны, это плохой договор. Но с другой стороны, решить проблему ирландской границы так, чтобы было хорошо всем, просто невозможно, потому что вне зависимости от того, будет торговая сделка или нет, нужно проводить таможенные проверки», — отмечает эксперт.

Поставив под угрозу единство Великобритании, Джонсон сейчас пытается нивелировать эту регуляторную неравномерность в угоду «брекситерам» — своим сторонникам.

Главный аргумент противников инициативы — подрыв репутации Великобритании на мировой арене, как страны, приверженной международному праву. Евросоюз требовал от Лондона изменить законопроект, заявляя, что в противном случае он не ратифицирует ни одно соглашение в будущем. Инициатива была отвергнута палатой лордов — они вернули законопроект, посоветовав исключить из него наиболее спорные положения.

Теперь же, выйдя на финишную прямую в переговорах с Евросоюзом, палата общин проголосовала за то, чтобы вновь внести в законопроект о внутреннем рынке положения, позволяющие нарушить условия соглашения о Brexit.

8 декабря вечером 357 депутатов поддержали инициативу. Повторное принятие билля о внутреннем рынке может усилить напряженность между Брюсселем и Лондоном в решающий момент в торговых переговорах. Правительство, при этом, заявило, что в случае заключения торгового соглашения, все спорные положения законопроекта будут исключены.

«Переговоры продвигаются вперед, и в ближайшие дни все станет окончательно ясно.

Если решения, обсуждаемые в ходе этих переговоров, будут достигнуты, правительство Соединенного королевства будет готово изъять из текcта билля о внутреннем рынке пункт 44, касающийся экспортных деклараций. Оно также будет готово ограничить возможности применения пунктов 45 и 47 об оказании госпомощи с тем, чтобы они могли быть задействованы лишь при условии соблюдения прав и обязанностей Соединенного Королевства в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении правительства.

Выступая в парламенте перед голосованием, член оппозиционной Лейбористской партии Эд Милибэнд заявил, что дискуссия вокруг документа была «пагубной, смущающей и токсичной» для правительства. Теперь, по словам депутата, международному сообществу будет трудно поверить в то, что спорные статьи будут удалены из инициативы.

«Боюсь, что вся эта сага показала миру, что этому правительству нельзя доверять, потому что оно желает разорвать международные соглашения, заключенные менее года назад», — заявил он.

Бывший министр обороны Тобиас Эллвуд выразил тревогу в связи с тем, как Лондон ведет переговоры и подчеркнул, что международное положение Великобритании было «подорвано» готовностью пренебрегать международным правом.

«Было бы вопиющим провалом государственного управления выйти из ЕС без сделки. Если потребуется больше времени, пусть так и будет. Мы будем жить с последствиями годами, а то и десятилетиями. Мы должны проявить политическое мужество, чтобы сделать это правильно. Запад собирается перегруппироваться. Наш голос, наш опыт, наше лидерство необходимы на мировой арене», — подчеркнул он.

Счет идет на часы

Через несколько часов после того, как законопроект был принят в палате общин, состоялся телефонный разговор между Борисом Джонсоном и Урсулой фон дер Ляйен, в результате которого было принято решение о личной встрече между политиками.

«Мы пришли к выводу, что условий для завершения соглашения нет из-за сохраняющихся существенных разногласий по трем важнейшим вопросам: равные правила игры, управление и рыболовство. <…> Мы попросили наших главных переговорщиков и их команды подготовить обзор оставшихся разногласий для обсуждения на личной встрече в Брюсселе в ближайшие дни», — говорится в заявлении британского премьера и председателя ЕК.

Ранее в тот же день главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье заявил, что переговоры находятся на финальной стадии и должны завершиться к среде. Переходный период оканчивается 31 декабря. В тот день Великобритания покинет содружество с торговой сделкой, сохранив доступ к единому рынку Евросоюза, или же без нее, выстраивая дальнейшие экономические отношения по правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

Этот сценарий предполагает введение тарифов на товары, идущие на континент и обратно, что куда более невыгодно для Великобритании, которая будет заключать отдельные сделки с 27 членами ЕС. На границах же будет установлен таможенный контроль, что приведет к огромным задержкам транспорта.

Тем временем, британское Управление по бюджетной ответственности заявило, что выход из таможенного союза и единого рынка ЕС без торговой сделки может привести к снижению национального дохода на два процента в 2021 году.

Как отмечает Людмила Бабынина, законопроект о внутреннем рынке негативно влияет на ход и без того тяжелых переговоров.

«Возможно, личная встреча Джонсона и фон дер Ляйен может дать какой-то прорыв, но пока перспектив не видно, потому что даже после телефонного разговора они признают, что разногласия сохраняются и компромисс пока они не нашли», — отмечает Бабынина.

Вместе с тем, эксперт полагает, что даже в случае отсутствия торгового соглашения законопроект о внутреннем рынке вряд ли будет принят в Великобритании в его изначальном виде. Палата лордов скорее всего вновь исключит спорные положения из документа, положив начало процессу так называемого «парламентского пинг-понга». Если же инициатива все же будет принята, то Великобритания создаст достаточно опасный правовой инцидент.

«Это будет очень большая проблема, потому что фактически этот законопроект нарушает международное соглашение, которое ратифицировали и Великобритания и Европейский союз. Соглашение о выходе вступило в силу и, соответственно, большие проблемы будут как раз по обеспечению прозрачности ирландской границы.

Скорее всего, Евросоюз будет обращаться в Международный арбитраж, в какие-то инстанции, чтобы призвать Великобританию к порядку, но есть очень большие сомнения, что законопроект будет принят в том виде, в котором он изначально предлагался», — отмечает эксперт.

Как сообщал ранее The Daily Telegraph со ссылкой на внутренние документы ЕС, содружество действительно намерено обеспечить полную реализацию соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС. По информации издания, Брюссель готов применить предусмотренный соглашением механизм разрешения споров, чтобы наложить штрафные санкции на Великобританию, если ее правительство нарушит взятые на себя обязательства.

В случае, если эти меры не подействуют, то ЕС выйдет из всех торговых соглашений с Великобританией и введет тарифы и квоты на британские товары и услуги. Первыми, кто может пострадать, окажутся британские фермеры, а также производители автозапчастей. Кроме того, ограничения могут коснуться лондонского финансового сектора, который рискует потерять доступ к рынку ЕС.

Обеим сторонам еще необходимо время для ратификации любого соглашения, именно поэтому 9 декабря обозначен как крайний срок для переговоров. К этому дню стороны уже должны определиться по своему взаимному будущему.

Борис Джонсон и Урсула фон дер Ляйен встретятся на следующий день, 10 декабря. Они или подпишут соглашение или же дадут старт к подготовке «жесткого» Brexit.