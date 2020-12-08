Дедлайн для президента: суд не помог Трампу переизбраться

В ближайшие часы можно будет практически с полной уверенностью говорить о победе демократа Джо Байдена на выборах президента США. 8 декабря (ночь с 8 на 9 по московскому времени) наступает крайний срок, до которого должны быть завершены все судебные иски, касающиеся выборов, и пересчет бюллетеней. Именно с помощью суда и пересчета голосов действующий глава государства Дональд Трамп был намерен оспорить свое поражение.

К концу этого дня каждый штат официально объявит результаты выборов, сообщив, за кого из кандидатов будут голосовать избранные от него выборщики.

Такой порядок определяется законом о выборщиках от 1887 года. Он был принят после выборов 1886 года, которые считаются одними из самых «грязных» в истории США. Тогда из-за пересчета голосов сразу четыре штата представили конгрессу по два разных результата голосования (а Флорида — даже три). Несколько месяцев страна находилась на пороге новой гражданской войны, и чтобы избежать такой ситуации в будущем, было создано так называемое «правило безопасной гавани».

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Оно подразумевает, что после определенной даты выборщики от штатов должны быть окончательно утверждены и получить сертификацию. Конгресс же обязан учесть их голоса, отданные во время собрания коллегии выборщиков, которая в этом году состоится 14 декабря.

На практике это означает, что Дональд Трамп больше не может оспорить победу Джо Байдена.

Спустя шесть дней коллегия выборщиков отдаст свои голоса — 306 за Байдена и 232 за Трампа, а 6 января конгресс будет обязан утвердить эти итоги. 20 января в полдень состоится церемония инаугурации, по итогам которой кандидат от Демократической партии официально станет 46-м президентом США.

Дональд Трамп пытался оспорить итоги выборов в шести штатах — Джорджии, Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Аризоне и Неваде.

В Мичигане, где действующий президент отстает от своего оппонента почти на 3% голосов, все было решено еще 23 ноября. Республиканцы пытались добиться остановки подсчета голосов и признания победы Трампа, однако суд отклонил их иск, который был расценен как попытка «проигнорировать волю миллионов избирателей».

В Джорджии голоса считали уже четыре раза. Первый пересчет прошел сразу после дня голосования, второй потребовал секретарь штата Брэд Раффенспергер, третий — штаб действующего президента. Однако на итоги голосования это никак не повлияло: все четыре подсчета голосов, последний из которых завершился в понедельник, подтвердили хоть и минимальное, но лидерство Байдена.

Сторонники Трампа не прекращают борьбу. Сенаторы от Джорджии Сидни Пауэлл и Лин Вуд подали иск об отмене итогов выборов в штате, однако суд отклонил его в кратчайшие сроки. Судья, как передает CNN, заявил, что

истцы «хотели бы подменить судебным решением итоги голосования в штате Джорджия, где 2,5 млн избирателей поддержали Джозефа Байдена».

В Пенсильвании, которая дает кандидату 20 голосов выборщиков, исход выборов решится в ближайшие часы. 8 декабря суд штата должен принять решение по иску республиканцев, которые требуют признать неконституционными действующие в штате правила голосования по почте и признать недействительными направленные по почте бюллетени.

В этом штате у действующего президента есть и «план Б». По информации газеты The Washington Post, которая ссылается на пресс-службу спикера палаты представителей Пенсильвании республиканца Брайана Катлера, Трамп с его помощью пытался добиться утверждения такого состава выборщиков, которые 14 декабря отдали бы голос за него.

С аналогичной просьбой, по данным газеты, Трамп обращался и к губернатору штата, а также к законодателям Мичигана. Однако в каждом случае он получил отказ.

Как пишут американские СМИ, нет причин ожидать, что за несколько часов до окончательного дедлайна вступления в силу «правила безопасной гавани», итоги выборов в Пенсильвании, где Трамп отстает от Байдена более чем на 1% голосов, ситуация резко обернется в его сторону.

Не принесли каких-либо результатов и иски республиканцев в Неваде и Аризоне — эти штаты также уже утвердили итоги выборов.

Единственный штат, который озвучит результаты выборов после наступления крайнего срока, — Висконсин.

Здесь очередные слушания по иску штаба Трампа назначены на конец текущей недели. И хотя это решение соответствует внутреннему законодательству штата, выборщики от региона не будут иметь защиты «правила безопасной гавани».

Но даже этот факт никак не повлияет на положение Байдена. «Выборщики уже были сертифицированы в достаточном количестве штатов, чтобы Байден набрал более 270 голосов выборщиков. Нет никакой опасности, что этого не произойдет», — говорит изданию The Guardian профессор профессор избирательного права юридической школы Морица при Университете штата Огайо Эдвард Фоули.

«Правило безопасной гавани» однажды уже сыграло важную роль в вопросе определения исхода американских выборов. В 2000 году, когда за пост главы государства боролись республиканец Джордж Буш-младший и демократ Альберт Гор, Верховный суд прекратил пересчет голосов, назначенный судом штата Флорида, как раз из-за вступления в силу «правила безопасной гавани».

На следующий день вице-президент Гор признал поражение, уступив Белый дом Джорджу Бушу, тогдашнему губернатору Техаса. Последует ли Трамп этому примеру — пока неизвестно.

«Нежелание Трампа и его сторонников уступить опасно, потому что в электоральном соревновании одна сторона побеждает, другая проигрывает. И очень важно, чтобы проигравшая сторона приняла победу победителя. Что действительно сейчас ставится под сомнение, так это наша способность играть по этим правилам», — сказал Фоули.