«Граждане Российской империи»: Трутнев напомнил США об Аляске

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предположил, что жители Аляски могут считаться в России гражданами Российской империи – так он ответил на сообщение японского издания Hokkaido Shimbun о том, что США считают россиян, родившихся на Южных Курилах, гражданами Японии.

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Российский политик с юмором воспринял такой подход к международным отношениям, передает «Интерфакс».

«Мне кажется, что это такая очень новая позиция международных правил. Мы готовы ее творчески развивать. Я готов переговорить с Министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как граждан Российской империи», — указал Трутнев.

В свою очередь, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко напомнил, что все жители Курил считают себя гражданами России.

«Я думаю, что ответ на этот вопрос всем известен. Курильчане не хотят быть иными гражданами, они хотят быть гражданами Российской Федерации.

Об этом уже много раз говорили, даже был опрос общественного мнения, где почти 100% людей высказались совершенно определенно — это российская территория и там живут граждане Российской Федерации», — детализировал глава региона.

В исходной статье 6 декабря Hokkaido Shimbun сообщало, что Госдепартамент США признал родившихся на Южных Курилах россиян уроженцами Японии. Издание ссылалось на правила проведения розыгрышей грин-карт, опубликованные на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России», — говорится в инструкции для конкурсантов иммиграционной программы Diversity Visa.

Мэр Курильского района (остров Итуруп) Вадим Рокотов уже заявил, что объявление Госдепа является попыткой создать искусственный шум вокруг несуществующего вопроса, передает РИА «Новости».

«Я не знаю ни одного случая, чтобы жители Курильских островов подавали заявки на получение грин-карты США. Это говорит о надуманности проблемы... Эта запись работает просто как раздражающий фактор», — прокомментировал ситуацию политик.

Кроме того, он сказал, что всячески будет помогать тем американцам или японцам, кто захочет переехать на Курилы и стать российскими гражданами.

Ранее МИД РФ в Twitter назвали такую политику американской стороны ревизионистской.

«Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 г. Курильские острова отошли СССР. Сегодня госдеп ставит под сомнение итоги Второй Мировой войны, поощряет реваншизм. Знайте свои границы и «красные линии», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Вопрос относительно принадлежности Курильских островов уже многие годы не дает Москве и Токио заключить мирный договор. Россия, как правопреемница СССР, настаивает на неоспоримости своего суверенитета над Курилами, однако Япония не согласна с данной позицией. Токио считает своими «северными территориями» четыре острова — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Стоит напомнить, что в прошлом году министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил Японии, что присутствие войск США и тесные военные связи этой восточноазиатской страны с Вашингтоном являются серьезным препятствием на пути к улучшению отношений Москвы и Токио, передает RT.