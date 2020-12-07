Еще один «акт Магнитского»: ЕС утвердил новый режим санкций

7 декабря министры иностранных дел стран-членов Евросоюза утвердили новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека.

«Мы приветствуем, что у ЕС теперь есть собственный «акт Магнитского», — говорится в заявлении Европейской народной партии (EPP) — крупнейшей фракции Европарламента.

Новый санкционный режим вступит в силу с 8 декабря. Ожидается, что 10 декабря — в День прав человека новый глобальный режим санкций будет официально подписан по случаю 77-й годовщины Всеобщей декларации прав человека.

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Он будет применяться в адрес тех, кто, по версии ЕС, ответственен за нарушение основных свобод, геноцид, пытки и торговлю людьми. Все ограничения будут действовать только на территории Евросоюза.

«Режим предусматривает создание глобального черного списка лиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к финансовой системе Евросоюза. Все их активы [в случае обнаружения] в европейских банках подлежат заморозке, резиденты ЕС не имеют права предоставлять этим лицам любые финансовые услуги»,

— сообщил ТАСС в понедельник, 7 декабря, европейский дипломатический источник.

Все попавшие под санкции могут попытаться опротестовать свое включение в черный список в Европейском суде юстиции в Люксембурге.

Механизм был утвержден сегодня без предварительного обсуждения, так как 2 декабря послы всех стран-членов содружества уже одобрили его.

В Евросоюзе уже была процедура, согласно которой содружество может ввести санкции на основании нарушения прав человека. Однако эти инструменты не носят глобальный характер и направлены при ответе на ситуацию в отдельных странах.

По сути, новый механизм не отличается от уже существующего, однако на его основании санкции могут быть наложены уже на гражданина любой страны, если в содружестве решат, что он ответственен за нарушение прав человека.

В сентябре депутаты Европарламента призвали Брюссель ввести санкции по примеру «списка Магнитского» в ответ на отравление Алексея Навального. Тогда же верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подчеркнул, что работа над режимом ограничений за нарушение прав человека и гуманитарного права уже ведется. При этом он допустил, что новый механизм может быть назван именем российского оппозиционера.

«Он может, наподобие того, как американцы назвали свой [санкционный] режим «режимом Магнитского», быть назван «режимом санкций Навального», — сказал он.

В Европейской комиссии же не исключали, что новый санкционный режим может быть задействовать в связи с делом историка Юрия Дмитриева, которого в России осудили на 13 лет колонии по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью.

Как сообщает The Guardian, механизм не будет носить имя Магнитского из-за позиции Нидерландов, руководство этой страны которое утверждало, что ни одно государство не должно чувствовать себя мишенью принятого режима санкций.

Позже Боррель подчеркнул, что новый санкционный режим не направлен против какой-то конкретной страны, механизм призван облегчить реагирование Европы на нарушение прав человека во всем мире.

Европейский парламент неоднократно призывал Брюссель принять законодательство, аналогичное принятому в США «акту Магнитского», чтобы содружество могло преследовать отдельных лиц независимо от их гражданства.

Восемь членов Северного совета — Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Норвегия, Фарерские острова, Гренландия и Аландские острова — ранее заявили, что примут собственный закон, если Евросоюз не придет к соглашению по этому вопросу. Латвия, Литва и Эстония, граничащие с Россией, уже имеют такое законодательство.

В 2018 году парламент Великобритании принял «поправку Магнитского» к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, чтобы дать правительству право вводить санкции в отношении лиц, нарушающих прав человека.

Как полагает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин, новый глобальный режим санкций действительно не направлен на какую-либо конкретную страну.

«Здесь речь идет именно об автономном акте, который будет выражать позицию Евросоюза в отношении отдельных физических лиц, которые будут замечены в серьезном нарушении прав человека. Хорошо, что они не проводят аналогию ни с «актом Магнитского» ни с неким условным «актом Навального». То есть, они идут своим путем, но принципиальный подход совершенно понятен. Речь идет о том, что Евросоюз будет теперь самостоятельно без какой-либо подсказки со стороны США или кого-то еще отслеживать ситуацию с правами человека в том или ином государстве и принимать решения», — отмечает Топорнин.

Эксперт отмечает, что одним из главных отличий санкционного режима Евросоюза от соответствующего механизма США является то, что

для его применения потребуется гораздо больше усилий. Как минимум, необходимо согласие всех 27 членов содружества.

И, по мнению Топорнина, первыми, кто попадет под новых режим санкций, станут сотрудники правоохранительных органов Белоруссии, а также руководство этой республики. Евросоюз обвиняет Минск в нарушении прав человека после прошедших в августе президентских выборов, приведших в протестам, задержаниям и столкновениям.

«Сам по себе, как правовой акт, он у меня не вызывает каких-то негативных ассоциаций. Я думаю, этот акт будет включать единичных лиц — наиболее одиозных лидеров, политических фигур или просто каких-то работников правоохранительных органов. Подавляющее большинство людей ничего не нарушает, поэтому ни для кого этот акт никакой смысловой нагрузки составлять не будет. С теоретической точки зрения, в принципе, такой акт может быть полезен. Но есть еще практическая сторона вопроса, как этот акт будет применяться — будет ли он объективно применяться или будет использоваться как некое средство политического давления на определенных неугодных Евросоюзу лиц», — отмечает эксперт.