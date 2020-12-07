«Платформа — ни о чем»: зачем Киеву нужен новый формат по Крыму

Украина активно готовится к запуску «Крымской платформы», которая должна привлечь внимание международного сообщества к «проблеме» полуострова, а также якобы помочь Киеву с его «возвращением». Как пишет «Страна.ua», основную часть организационной работы по этому вопросу взял на себя МИД Украины, ему же предписывают и саму идею создания данной площадки.

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Крым перешел под российскую юрисдикцию весной 2014 года по итогам референдума. Москва неоднократно подчеркивала, что плебисцит прошел в соответствии с международными нормами, однако большинство стран Запада и Украина не признают его итогов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз подтвердил позицию Москвы, что вопрос Крыма для нашей страны закрыт. На появление информации о позитивном отношении Турции к предлагаемому Киевом формату «Крымской платформы» представитель Кремля ответил, что пересмотр вопроса о принадлежности полуострова «никак не может обсуждаться».

«Крым [в диалоге с Анкарой] относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположные точки зрения. Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму», — подчеркнул Песков.

Турция фактически одной из первых поддержала идею Киева по созданию переговорной площадки для обсуждения ситуации вокруг полуострова.

В начале декабря инициативу приветствовал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, соответствующее заявление он сделал по итогам диалога со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

«Бесполезная платформа»

При этом четкого понимания, как именно будет выглядеть эта «платформа», все еще нет. Украинский президент Владимир Зеленский не раз упоминал об инициативе, характеризуя его как площадку для координации международных усилий по «защите прав крымчан и деоккупации полуострова», но не вдавался в подробности.

Отчасти основные цели новой платформы называли в украинском МИДе. Сам Кулеба говорил, что площадка будет сфокусирована вокруг пяти приоритетов: безопасность, включая свободу мореплавания, обеспечение эффективных санкций против России, защита прав человека и международного гуманитарного права, защита образовательных, культурных и религиозных прав, а также преодоление негативного влияния «временной оккупации на экономику и окружающую среду».

Эксперты полагают, что главная цель, которую преследует Киев, — сформировать коалицию стран, которая будет помогать Украине удерживать наивысший уровень политического дискурса относительно вопроса по статусу Крыма.

В успех подобного формата уже не верят даже ряд украинских дипломатов, пишет «Страна.ua», ссылаясь на источник в дипкорпусе. По его словам, инициатива является пиар-акцией Дмитрия Кулебы, который и стоит за созданием этой идеи.

«Платформа — ни о чем. Вернуть Крым она не поможет. Не удивлюсь, если завтра в МИДе скажут, что у них разработан отдельный проект по Севастополю. И все будут писать об этом», — отметил дипломат.

Тем не менее, Украина от своей инициативы отказываться не собирается и периодически сообщает о новых возможных участниках платформы. Зеленский говорил, что обсуждал «Крымскую платформу» с представителями ЕС, Великобритании, Канады и другими партнерами Киева. Он также утверждал, что многие из них готовы присоединиться и принимать активное участие в работе площадки.

В свою очередь, в МИД Украины не исключали, что помимо Турции к формату будут подключены США, Словакия и Молдавия. Более того, первый замминистра иностранных дел Украины Эмина Джапарова также обещала, что в «Крымскую платформу» собираются позвать и Россию.

«Однозначно будем приглашать Россию <…> Мы считаем, что это страна номер один, которая должна участвовать в подобных форматах», — подчеркивала дипломат.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, в стране есть большой сектор политического класса, который живет в собственном пространстве борьбы с Россией.

«Любые темы, которые могут быть использованы, чтобы оказывать давление на Москву или дразнить ее, являются, по их мнению, частью их предназначения. Идея по «Крымской платформе» принадлежит не Зеленскому или его предшественнику Петру Порошенко, а некому националистическому активу, который не удовлетворен уходом темы возврата Крыма из международной повестки. Они считают, что это неправильно и ее необходимо поднимать, не имеет значение, что это бесперспективно», — добавил эксперт.

Аргументация у данной политической группы следующая: если забыть о Крыме, то вопрос уйдет с повестки дня навсегда, и Украина окончательно потеряет полуостров, продолжил Погребинский. Для людей с реалистичными взглядами это выглядит совершенно несерьезно, однако представители этого националистического актива считают, что нет уверенности, как повернется судьба России и в какой-то момент крымскую тему можно будет использовать.

Турецкий фактор

По информации украинских СМИ, среди дипломатов определенные опасения вызывает подключение к новому формату Турции, а не его возможная бесперспективность. Дело в том, что отношения Анкары с Западом в последнее время, мягко говоря, оставляют желать лучшего, и это может стать негативным фактором для Киева.

Наиболее остро отношения у Турции сейчас складываются с Грецией, Кипром и Францией. Союзники по НАТО оказались в шаге от военного противостояния из-за того, что Анкара начала проводить незаконную геологическую разведку на континентальном шельфе в Средиземном море.

Для подкрепления «легитимности» своих действий турецкая сторона отправила военные корабли в Средиземноморье, что крайне негативно восприняли в Афинах и Никосии. Поддержку им оказала Франция, направив в регион свои боевые корабли. Эскалации удалось избежать, но в ЕС запустили диалог по поиску ответа на действия Турции и не исключили введение санкций против Анкары.

С точки зрения Михаила Погребинского, тут действительно есть конфликтная линия, поскольку отношения у Анкары с Брюсселем сложные и перспектив на улучшение пока не прослеживается.

«Украина с Турцией сближаются в военно-техническом и дипломатическом плане, но все же вряд ли это окажет какое-то влияние на отношение ЕС к Киеву. Евросоюз ни при каких обстоятельствах не готов занять критическую позицию по отношению к Украине. Они рассматривают Украину не как субъект, отношения с которым перспективны, а как инструмент для сдерживания России»,

— отметил эксперт.

В ЕС уверены, что ни при каких обстоятельствах нельзя уступить Москве в вопросах, связанных с Киевом, подчеркнул Погребинский, поскольку это станет победой РФ и может привести к дальнейшей экспансии.

«Так у них устроены мозги, поэтому ожидать от Брюсселя охлаждения отношений с Украиной из-за ее сближения с Турцией не стоит,» — резюмировал эксперт.