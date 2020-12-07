«Умеем побеждать»: Мадуро укрепил свои позиции после выборов

По итогам парламентских выборов в Венесуэле президент Николас Мадуро вернул контроль над национальной ассамблеей. Как сообщила избирательная комиссия страны, коалиция «Великий патриотический полюс», который возглавляет пропрезидентская Единая социалистическая партия Венесуэлы, набрала 67,7% голосов.

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Второе место получил «Демократический альянс», представляющий оппозиционные партии, он набирает 17,95%. Третье место досталось Альянсу «Объединенная Венесуэла» — 4,19% голосов.

На 227 мест в парламенте претендовали почти 14 тыс. кандидатов. Николас Мадуро уже поздравил «Великий патриотический полюс» с победой.

«Мы умеем побеждать и проигрывать, и сегодня нам случилось победить. Происходит смена цикла, цикла работы, восстановления страны, экономики, с суверенитетом, с независимостью, в мире», — сказал политик, выступая в эфире телеканала VTV.

Правда, явка на выборах составила всего 31%. Национальный избирательный совет даже продлил время голосования на час. Оппозиция и вовсе утверждает, что явка не превысила 20%. С таким утверждением выступил в воскресенье первый заместитель председателя парламента Хуан Пабло Гуанипа.

«Наши центры по анализу и подсчету голосов передают, что явка минимальна — приблизительно 18,33%. <…> Этот результат нас не радует, но дает нам надежду, так как показывает сознательность жителей нашей страны», — сказал он в ходе пресс-конференции.

При этом Гуанипа заявил также, что часть граждан, принявших участие на выборах, сделала это под давлением. Он также подчеркнул, что оппозиция не намерена признавать достоверность результатов, которые огласят власти Венесуэлы.

Руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки Збигнев Ивановский считает, что такая явка на выборах — самая низкая в истории Венесуэлы — обусловлена тем, что оппозиция призвала бойкотировать голосование. Соответственно, в целом, именно явка отражает волю народа.

«Это связано с бойкотом оппозиции, поскольку основные оппозиционные партии призывали бойкотировать выборы, сказав, что нет никаких условий для их проведения. Этим и объясняется низкая явка. По приблизительным оценкам, участвовало всего 2 млн человек, а население Венесуэлы составляет около 30 млн. Те, кто пришли, — это сторонники правительства. Основная масса бойкотировала выборы, все-таки 70% не пришло», — отмечает эксперт.

Среди партий, бойкотирующих парламентские выборы, партия спикера парламента и самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо. Сам политик надеется продлить свой депутатский мандат, срок действия которого истек 5 декабря, с помощью всенародного опроса на этой неделе. Результаты этого опроса, однако, не будут обязательны к исполнению.

Бразилия, Колумбия, Канада и США уже заявили, что не признают результаты этих парламентских выборов.

«В Венесуэле уже совершено избирательное мошенничество. Результаты, объявленные нелегитимным режимом Мадуро, не будут отражать волю венесуэльского народа. То, что сегодня происходит, это мошенничество и надувательство, а не выборы», — написал госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter.

Власти Венесуэлы, комментируя заявление Помпео, отметили, что политика Белого дома по отношению к Каракасу, направленная против Николаса Мадуро, потерпела неудачу.

«Зомби заговорил! Хотя, по словам его начальника, на выборах в США была совершена фальсификация. Спокойно и смиренно примите правду: в Венесуэле вы потерпели полную неудачу. Надеюсь, что очень скоро дипломатия вернется в Госдепартамент и Белый дом»,

— написал в Twitter глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

После предыдущих выборов национальная ассамблея контролировалась оппозицией, которая занимала две трети мест. В результате последние годы вылились в противостояние между президентом и парламентом.

Мадуро с помощью сторонников в Верховном суде блокировал принятые законопроекты, пытался запретить популярные оппозиционные партии и, наконец, создал Национальное учредительное собрание, объявив, что цель органа — подготовка поправок в конституцию страны. Однако вскоре он объявил этот орган вышестоящим по отношению ко всем остальным правительственным институтам государства. После чего оппозиция заявила об установлении диктатуры в Венесуэле.

Параллельно с этим в стране продолжал развиваться экономический кризис после падения цен на нефть в 2014 году. Низкий уровень жизни и политическое противостояние парламента и президента привели к многочисленным протестам.

В январе прошлого года Хуан Гуайдо на одном из протестных митингов в Каракасе торжественно принес присягу и провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В Венесуэле сформировалось двоевластие.

Оппозиционного лидера поддержал Запад в лице США и Евросоюза. Гуайдо был признан президентом также рядом стран Латинской Америки. Мадуро обвинял спикера парламента в попытке узурпировать власть, а Запад — во вмешательстве во внутренние дела страны. На стороне президента остались военные, что во многом помогло ему сохранить власть в своих руках.

США же ужесточили санкционную политику в отношении Каракаса в результате чего экономика страны пострадала еще больше.

Мадуро уже заявил, что готов пойти на диалог с несистемной оппозицией, отказавшейся от участия в выборах в парламент, для определения путей экономического восстановления.

«Согласен с идеей <...> [бывшего премьер-министра Испании] Хосе Луиса Родригеса Сапатеро об организации общенационального диалога с участием всех политических партий Венесуэлы, участвовавших и не участвовавших в выборах, с участием всех секторов экономики и общества для оценки национальной повестки, повестки экономического восстановления», — заявил президент в ходе пресс-конференции.

Как отмечает Збигнев Ивановский, Николасу Мадуро, несмотря на непризнание выборов, бойкот оппозиции и низкую явку, с помощью парламентских выборов удалось заручиться новыми козырями в условиях политического кризиса.

«Поскольку правящая коалиция получила большинство парламенте, она сможет укрепить свои позиции. Но пока трудно сказать, как закончится кризис, потому что ситуация, экономическая и социальная, очень плохая.

Во-первых, Мадуро теперь контролирует законодательную власть и, более того, получается, у национальной ассамблеи будет другой председатель. Соответственно, это будет какой-то сторонник президента, поскольку у правящей партии большинство. Гуайдо теряет свое влияние и тот конгресс будет распущен, соответственно, Мадуро укрепит свои позиции», — отмечает эксперт.

Предпосылок для новых протестов сейчас не так много. Как полагает Збигнев Ивановский, этому не способствует пандемия коронавируса, а также тот факт, что население Венесуэлы «выдохлось» политическим и экономическим кризисами.