Ракеты и «Хезболла»: в США боятся атаки иранцев с территории Венесуэлы

В Венесуэле 6 декабря проходят парламентские выборы в условиях политического кризиса, двоевластия и откровенной вражды президента Николаса Мадуро с Вашингтоном. В сложившейся ситуации появился и третий игрок — Иран, если верить военному командованию США.

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Тегеран, чтобы помочь Мадуро в преддверии голосования, отправил свои военных в Венесуэлу, заявил верховный командующий США в Центральной и Южной Америке адмирал Крейг Фаллер.

«Мы видим рост иранского влияния в этой стране», — заявил журналистам Фаллер, отметив «тревожное и вызывающее беспокойство» присутствие военнослужащих из Корпуса стражей исламской революции Ирана.

По словам адмирала, Иран — всего лишь один из противников США, поддерживающий режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Военачальник заявил, что политика, кроме того, защищают разведывательные силы Кубы, а также России.

Выборы в Венесуэле пройдут достаточно в напряженной обстановке. С тех пор, как в январе прошлого года спикер национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом, в стране сохраняется двоевластие. Большинство стран Латинской Америки, США и Евросоюз не признают Мадуро главой государства, а оказывают поддержку Гуайдо.

По итогам прошлых парламентских выборов в национальной ассамблее большинство мест принадлежит оппозиции. На этот раз практически вся оппозиция отказалась от участия в выборах, включая партию Хуана Гуайдо, считая их обманом.

Вашингтон уже заявил, что признает результаты голосования только в том случае, если Мадуро покинет пост президента.

Администрация Дональда Трампа проводила достаточно жесткую политику в отношении Каракаса. Белый дом продолжал вводить санкции против Венесуэлы даже в условиях пандемии COVID-19. Тот же курс США проводили и в отношении Ирана.

Комментарии Фаллера прозвучали на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. На этой неделе Исламская Республика приняла закон об активизации ядерной деятельности. Инициатива предполагает производство 120 кг урана в год с уровнем обогащения 20%. Именно такой уровень считается оружейным. Кроме того, Тегеран принял решение отказаться от дополнительного протокола с МАГАТЭ по проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев не будут отменены американские санкции, введенные в отношении страны.

О сближении двух противников США говорят уже давно. Однако заявление Фаллера является одним из достаточно редких случаев, когда высокопоставленный американский военный чиновник публично обвинил Иран в поставках оружия в Венесуэлу.

По его словам, в Белом доме приложили значительные усилия, пытаясь провести различие между гуманитарными грузами и грузами, которые противоречат санкциям, направленным на подрыв режима Мадуро.

«Нас беспокоит то, что мы видим ... Это не только поставки нефти, но и поставки оружия. В этом году мы увидели всплеск этого. Мы очень внимательно следим за темпами изменений», — подчеркнул Фаллер.

Адмирал не уточнил, о каком именно вооружении идет речь. В сентябре Госдепартамент США ввел санкции против иранского министерства обороны, Организации оборонной промышленности и ее директора. По словам Фаллера, это, в частности, было сделано для того, чтобы ограничить продажу вооружений Тегераном.

Объявляя о введении санкций 21 сентября, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон также вводит новые ограничения в отношении Николаса Мадуро, обвинив его в сотрудничестве с Тегераном «с целью нарушения эмбарго на поставки оружия».

Выступая перед журналистами, Помпео заявил, что «почти два года коррумпированные официальные лица в Тегеране работали с незаконным режимом Венесуэлы» в нарушение оружейного эмбарго против Ирана. «Кем бы вы ни были, если вы нарушите эмбарго ООН на поставки оружия Ирану, вы рискуете попасть под санкции», — отметил госсекретарь, назвав действия Вашингтона «предупреждением всему миру».

Иран и Венесуэлу давно связывают дипломатические отношения, однако политика администрации Трампа придала контактам обеих стран дополнительный импульс, пишет Foreign policy. Из-за санкционного давления США, которое удерживает многие страны от экономического сотрудничества с их соперниками, Тегеран и Каракас оказались, по большому счету, в международной изоляции.

Санкции в отношении Венесуэлы и Ирана оказались эффективными в сокращении доходов от экспорта, что привело к одному из крупнейших экономических спадов в истории Латинской Америки, потере более двух третей стоимости иранского риала и высокому бюджетному дефициту в Иране, но это также подталкивает республики к взаимодействию, считают американские обозреватели.

За последние пять месяцев Иран отправил танкеры с бензином, запчасти для ремонта неисправного нефтеперерабатывающего завода и корабль, полный продуктов, чтобы помочь охваченной кризисом Венесуэле.

Как сообщает The Wall Street Journal, Тегеран обменивает свое топливо на венесуэльскую нефть, которую он продает через черный рынок.

Вашингтон уже не раз перехватывал иранские танкеры, перевозящие топливо, но поставки все же продолжаются. По информации издания, Исламская Республика также использовала разведывательное судно, чтобы доставлять Венесуэле ракеты.

Иранская авиакомпания Mahan Air, в адрес которой США наложили санкции за перевозку денег и оружия Корпусу стражей исламской революции, также возобновила полеты между двумя странами.

В этом году иранский конгломерат, принадлежащий вооруженным силам Ирана и связанный с его ракетной программой, создал розничную точку в Венесуэле, пишет The Wall Street Joutnal. В США считают, что такая торговля поможет экспортировать военные технологии в Каракас.

Еще одна проблема для США заключается в том, что Иран может использовать свое присутствие в Южной Америке и свои связи с военизированной ливанской шиитской организацией «Хезболлой», чтобы нанести ответный удар по США, пишет The Wall Street Journal.

«Мы действительно обеспокоены тем, что делает Иран, не только в мире, но и здесь, в этом полушарии», — сказал адмирал Фаллер, добавив, что некоторые члены большой ливанской диаспоры в Южной Америке были связаны с «Хезболлой».

В конце сентября сенатор-республиканец из окружения президента США Марко Рубио, заявил, что по истечении срока действия оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана (18 октября) Тегеран начнет поставлять свое оружие в Западное полушарие.

«Теперь вы можете увидеть, как они начинают делиться оружием с венесуэльскими военными», — говорил Рубио в сентябре.

Сенатор также заявил, что иранское оружие смогут получить повстанческие группировки в Венесуэле, что стало бы «катастрофическим исходом», так как они смогут использовать его для нападения на Колумбию — близкого союзника США.

Президент Колумбии Иван Дуке ранее также утверждал, что Мадуро хотел купить иранские ракеты. Политик не представил доказательств, и через несколько дней венесуэльский лидер заявил, что «это не приходило ему в голову», но было бы «неплохой идеей», и попросил министра обороны изучить такой сценарий.