Помогут союзники: Байден поменяет подход к России, Китаю и Ирану

Кандидат в президенты США Джозеф Байден намерен использовать многосторонний подход, определяя политику в отношении Исламской республики Иран, Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

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В первую очередь Байден коснулся ядерной программы Ирана. По его словам, необходимо вернуть Евросоюз на сторону Америки. «Мы не можем позволить Ирану получить в свое распоряжение ядерное оружие. Я знаю наверняка одно — в одиночку этого нам не добиться», — подчеркнул кандидат в президенты.

Демократ отметил, что союзники нужны Штатам также для решения вопросов с Россией, КНР и рядом других государств.

Действующий президент США Дональд Трамп поступил опрометчиво, разорвав ядерную сделку с Тегераном, считает Байден. Необходимо возвращать участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе — это лучший инструмент обеспечения стабильности в регионе.

СВПД в 2015 году был подписан Ираном и постоянными членами Совбеза ООН, куда входят РФ, Британия, КНР, Франция и США. Ядерные разработки Тегерана ограничивались в обмен на аннулирование санкций ООН, Штатов и ЕС. Спустя два с небольшим года США вышли из СВПД и ввели против Ирана экономические санкции.

Байден также заявил, что не намерен наказывать Китай из-за «попустительского отношения к COVID-19». «Дело <…> в том, чтобы настаивать на соблюдении ими установленных международных норм. Если вы будете играть по правилам, мы будем играть с вами, если нет, то не будем», — сказал он.

Китайское руководство демократ обвинил в стремлении похитить государственные секреты и технологии США. Вашингтон должен показать Пекину, что готов и будет давать ответ, уточнил Байден.

24 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не может рассчитывать на динамичное улучшение двусторонних отношений с Соединенными Штатами после инаугурации нового президента США.

По словам чиновника, кто бы ни оказался в Белом доме, оснований для быстрого налаживания отношений не будет. Причиной этому — инерционность подходов к России, заложенная в доктринах США, а также в серии законодательных актов и инициатив, которые выдвигались и прошли через американский конгресс.

«А главное — практически тотальное совпадение взглядов на современную Россию в американском мейнстриме не оставляет шансов на движение по восходящей траектории, по крайней мере в среднесрочной перспективе», — подчеркнул Рябков.

Администрация Трампа, упоминая Россию вместе с Ираном и Китаем, не считала ее главной угрозой своей нацбезопасности. Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф говорил, что самая большая угроза для США — это Китай. По его словам, это единственная страна, которая может бросить вызов «превосходству Америки во всех областях».

Говоря о РФ, Рэтклифф заявил, что мнение о существовании со стороны России большой угрозы ошибочно. Он также призвал демократа Джо Байдена «оставить политизацию разведки позади» и быть честным по отношению к Китаю.

Тем не менее Байден еще в октябре назвал самой большой внешнеполитической угрозой Америки Россию. «Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия», — ответил он на вопрос телеведущей.

Китай, по мнению Байдена, является наиболее важным конкурентом для США. Он добавил, что именно от подхода Вашингтона зависит, останутся ли КНР и Соединенные Штаты конкурентами или же «это перерастет в более серьезное соперничество в плане соотношения сил».

Байден также обвинил своего соперника на выборах, президента США Дональда Трампа, в некомпетентности. «Посмотрите, что он делает — сближается со всеми диктаторами и тычет пальцами в глаза всем нашим друзьям», — заявлял демократ. Такой подход, считает Байден, вызвал увеличение ракетного арсенала Северной Кореи и приблизил Иран к созданию ядерной боеголовки. «Друзья по НАТО» отворачиваются от США, поскольку «не могут положиться» на администрацию Трампа, заключил кандидат в президенты.