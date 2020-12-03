«По стопам Плахотнюка»: парламент Молдавии урезал полномочия президента

Парламент Молдавии ограничил полномочия президента. 3 декабря без обсуждения депутатов, сразу в двух чтениях, был принята инициатива, согласно которой Служба информации и безопасности (СИБ) переходит в подчинение к парламенту.

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За принятие соответствующего решения проголосовал 51 депутат из Партии социалистов президента Игоря Додона и партии «Шор». Всего в парламенте 100 мест. Оппозиция отказалась от участия в голосовании.

Согласно инициативе, назначение директора СИБ и его заместителей переходит в полномочия парламента. Майя Санду, которая одержала победу в ходе президентских выборов 15 ноября, считает, что, принимая законопроект, Игорь Додон пытается сосредоточить важнейшие рычаги власти в своих руках.

Проект, подготовленный группой депутатов-социалистов, был зарегистрирован 1 декабря. Он вызвал резкую критику правых партий и избранного президента Майи Санду, которая связала эту инициативу с попыткой узурпации власти.

Дело в том, что полномочия президента Молдавии и так существенно ограничены конституцией, а сегодняшнее правительство республики сформировано из лояльных Игорю Додону людей. Премьер-министром является Ион Кику, бывший советник президента. Год назад он сменил Майю Санду после того, как Додон договорился с бывшими оппонентами из Демпартии о формировании нового кабинета. Они приняли все условия президента и проголосовали за сформированное им же правительство, с которым Майе Санду и придется иметь дело. А принятое парламентом постановление, которое было подготовлено депутатами-социалистам и зарегистрировано за два дня до утверждения, урезает и без того небольшие полномочия президента.

«Законопроект <...> является антидемократическим злоупотреблением, выдвинутым человеком, проигравшим выборы и доверие народа», — считает Майя Санду.

Политик призвала своих сторонников выйти на акцию протеста против узурпации власти Додоном. 3 декабря у парламента собрались несколько тысяч человек. Голосование по законопроекту происходило при заблокированной депутатами партии Майи Санду «Действие и солидарность» и «Платформы Достоинство и Правда» центральной трибуне.

«Режим Додона идет по стопам Плахотнюка (бывший первый вице-председатель парламента, олигарх Владимир Плахотнюк, которому приписывали ключевое влияние в стране. — «Газета.Ru»). Они пытаются украсть наши результаты голосования», — заявила избранный президент.

Когда Игорь Додон вступал в должность президента в 2016 году, парламент с подачи Плахотнюка перевел Службу информации и безопасности в свое подчинение, что вызвало возмущение социалистов. В прошлом году правящая коалиция социалистов и блока Майи Санду вернула СИБ под контроль президента.

Служба информации и безопасности — главная разведывательная спецслужба республики, которая (до вступления законопроекта в силу) подчиняется президенту под наблюдением парламента. По мнению Санду, передача полномочий по назначению руководства ведомства парламенту — это попытка «узурпировать власть» путем сохранения за Додоном контроля над институтом, необходимым для борьбы с коррупцией и угрозами государственной безопасности.

Так или иначе, власть в Молдавии разделена между двумя лагерями, занимающими противоположные позиции по многим вопросам, в том числе и важнейшим внешнеполитическим. Санду считается прозападным кандидатом. В своей предвыборной кампании она обещала сблизить Молдавию с Евросоюзом. Социалисты же под предводительством Игоря Додона выступают за пророссийский курс.

Разница в подходах сказывается на нерешенном конфликте с Приднестровьем. Санду против предложенного нынешним главой государства решения приднестровского конфликта путем федерализации и призывает к выводу российских сил из региона. Однако для реализации ее курса избранному президенту, в первую очередь, предстоит добиться смены правительства. Сделать это будет нелегко — для назначения досрочных выборов ей нужна поддержка депутатов.

Избранный президент уже не раз призывала к роспуску парламента и проведению досрочных выборов. Сейчас в парламенте относительное большинство (37 из 101 депутата) у Партии социалистов, однако ее положение нельзя назвать стабильным. Дело в том, что после победы Майи Санду проевропейская Демократическая партия Молдавии (ДПМ) покинула правительство, чтобы дать возможность сформировать новый кабинет после вступления в должность нового президента и возможных досрочных выборов в парламент. Кроме того, ранее альянс социалистов и демократов потерял большинство, когда ДПМ покинули ряд депутатов.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, сам факт передачи контроля над Службой информации и безопасности не наносит удар по позициям Санду.

«Это, скорее, вопрос приоритетов. СИБ, как структура, которая помогает власти, в данном случае той или другой, носит ограниченный характер. Все это можно сделать и без СИБ. Вопрос в том, что перехватывание структур в Молдавии — это показатель того, кто выигрывает внутриполитическую борьбу», — поясняет эксперт.

В настоящее время расстановка сил в молдавском парламенте следующая: социалисты занимают 37 мест, следом идет «Действие и солидарность» — 15 мандатов, затем платформа «Pentru Moldova» (объединение депутатов из партии «Шор» и перешедших из «Про Молдова») — 15 мест, Демпартия — 11 мандатов, а за ней «Платформа Достоинства и Правды» — 11 мест. Также в парламент входят «Про Молдова» (8 мест), Народная партия (1 место), Партия национального единства (1 место) и еще два независимых депутата.

Как таковой коалиции между социалистами и «Шор» нет, и вчерашнее голосование носит характер договоренности.

«Если удастся сделать так, что нынешнее большинство в парламенте [социалисты и «Шор»] отменит это решение и не сможет его реализовать, то это будет означать политическое поражение для Додона и «Шор» и возможность действовать так, чтобы разрушить то большинство, которое сегодня сформировалось. И наоборот, если сегодняшнее большинство сможет утверждать свои решения и реализовывать их на практике, это будет показателем того, что оно действительно существует и что оно действительно контролирует ситуацию в стране», — говорит Владимир Брутер.

Партия Санду «Действие и солидарность» входит в блок ACUM с «Платформой Достоинства и Правды», что дает ей 26 мандатов в парламенте. Для получения необходимого большинства в 51 место этого явно недостаточно, но и рассчитывать на серьезное укрепление позиций нового президента в случае досрочных выборов пока не приходится.

Так, согласно ноябрьскому опросу ASDM, на возможных парламентских выборах социалисты могут рассчитывать на 41,5% поддержки среди молдаван, тогда как «Действие и солидарность» — лишь на 23,1%. На третьем месте в рейтинге идет партия «Шор» — 10,7%, следом не представленная в парламенте «Наша партия» — 10,4%, замыкает пятерку «Платформа Достоинства и Правда» с 6%.