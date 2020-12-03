«Самая важная речь»: Трамп обратился к американцам

Президент США Дональд Трамп выступил с «самой важной речью, что он когда-либо произносил». Подписанное таким образом 46-минутное видеообращение он опубликовал в Facebook, посвятив его ситуации вокруг выборов главы государства, на которых, предварительно, победил конкурент американского лидера — кандидат-демократ Джо Байден.

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С точки зрения Трампа, избирательная система США подверглась скоординированному нападению и осаде. Президент отказался признавать свое поражение на выборах и пообещал защитить честность голосования, добившись того, чтобы каждый законный голос был учтен.

«Раньше у нас было то, что называли днем выборов. Теперь у нас дни, недели и месяцы выборов, и много всего плохого произошло за этот нелепый период», — заявил Трамп.

По словам главы Белого дома, он готов предоставить обновленную информацию об усилиях его команды по разоблачению грандиозного мошенничества на выборах, за котором якобы стоят демократы. Трамп также отметил, что его оппоненты изначально вели себя так, будто заранее знали результат голосования.

«Во всех колеблющихся штатах есть серьезные нарушения или откровенное мошенничество. Таких случаев [в пересчете на] количество голосов гораздо больше, чем необходимо, чтобы опровергнуть итоги [выборов] в штате», — добавил действующий президент.

В некоторых штатах во время обработки бюллетеней ситуация резко менялась в пользу Байдена, а в ряде регионов республиканским наблюдателям отказали в допуске к процедуре подсчета голосов, продолжил Трамп. В числе нарушений он также указал на систему для голосования от фирмы Dominion, которая только в одном из округов Мичигана по ошибке изменила почти 6 тыс. голосов.

При этом главным мошенническим инструментом демократов президент назвал голосование по почте.

По его мнению, они воспользовались пандемией коронавируса COVID-19 для рассылки десятков миллионов почтовых бюллетеней, что привело к масштабным нарушениям — бюллетени направлялись избирателям независимо от того, запрашивали они их или нет.

«Это широко известный факт, что в списках полно людей, у которых нет законного права голоса. В том числе умершие, уехавшие из своего штата и даже неграждане нашей страны. Записи изобилуют ошибками, неверными адресами, повторами и множеством других проблем», — подчеркнул Трамп.

Если утверждения о мошенничестве на выборах верны, Джо Байден не может стать следующим президентом США, подытожил республиканец. Он готов признать свое поражение, но только если голосование было полностью честным.

«Я не против, если я проиграю выборы, но я хочу, чтобы они были честными. Чего я не хочу, так это чтобы выборы были украдены у американского народа»,

— резюмировал Трамп, также выразив надежду на то, что суды увидят аргументы его команды в отношении имеющихся нарушений.

Поражение президента

Команда главы Белого дома уже почти месяц пытается доказать наличие крупных нарушений во время подсчета голосов. В ход идут подозрения, которые Трамп сам же и озвучил. То есть недопуск республиканских наблюдателей к обработке бюллетеней, наличие «мертвых душ» в почтовом голосовании, проблемы с системой для голосования и даже попытки исправления ошибок в бюллетенях после выборов в ряде избирательных округов.

Масштабная кампания Трампа по доказательству «кражи» выборов со стороны демократов ведется во всех ключевых штатах, где между кандидатами был минимальный отрыв. Однако многочисленные попытки добиться пересчета голосов в разных регионах не приводят к необходимому результату. Команде президента удалось запустить повторную обработку бюллетеней только в Джорджии, но она лишь подтвердила победу Байдена в штате.

В других регионах суды отказываются санкционировать подобные процедуры, ссылаясь на отсутствие необходимых доказательств.

При этом материалы СМИ о возможных нарушениях на ситуацию также не влияют. В частности, Washington Examiner сообщил о пропаже почти 300 тыс. бюллетеней во время выборов, но к началу какого-либо расследования это не привело.

Тем не менее минюст США все же провел проверку на фоне подозрений Трампа о массовых фальсификациях, однако серьезных нарушений не обнаружил. Как заявил генпрокурор Уильям Барр, информация о сбоях в работе машин для голосования также не нашла подтверждения.

К тому же президент США хоть и настаивает на «краже выборов» и отказывается признавать их результат, но опять-таки дал разрешение на запуск необходимых процедур по передаче власти. То есть технический процесс по будущему назначению Байдена уже идет с подачи Трампа.

Формально у кандидата от Республиканской партии практически не осталось времени для того, чтобы действительно оспорить выборы. 14 декабря начнется голосование коллегии выборщиков, которое и определит имя нового главы государства.

До этого момента все судебные прения и процедуры в штатах должны быть завершены.

По предварительным подсчетам, Байдену удалось получить 306 голосов выборщиков, когда для победы необходимо 270. Трампе же смог набрать только 232 голоса, следовательно, действующий президент потерпел поражение.

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев ранее в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что затянуть объявление окончательного итога выборов может только нечто серьезное, но пока подобная перспектива не прослеживается.

«Иски и ходатайства Трампа отклоняются, решения по пересчетам единичны и вряд ли будут долго тянуться. Скорее всего, в январе Байден займет Овальный кабинет», — подчеркивал эксперт.

Курс на 2024 год

Как пишет The New York Times, глава государства уже осознал свое поражение и по большей части пытается укрепить поддержку среди республиканского электората с прицелом на следующие выборы, в том числе за счет своих заявлений о непринятии исхода выборов.

Действительно ли Трамп взял курс на 2024 год — пока неизвестно. В Белом доме эту информацию не подтверждают. Как заявила пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинэни, в настоящее время кампания президента сконцентрирована вокруг судебных исков.

«Мне известно о публикациях на эту тему (о желании Трампа принять участие в следующих выборах), но я не слышала никакого обсуждения этого», — отмечала Макинэни.

При этом о планах президента на будущую избирательную кампанию пишет не только NYT. CNN, Axios, The Daily Beast, NBC News и многие другие американские медиа последовательно сообщают о желании Трампа вновь пойти на президентские выборы.

Источники в окружении главы государства последовательно подтверждают наличие подобных планов, а также не исключают, что президент сделает соответствующее заявление на инаугурации Байдена в конце января.

По ноябрьскому опросу Harvard-Harris, 47% американцев поддерживают идею о выдвижении Трампа в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии в 2024 году. Среди республиканцев его возможное участие позитивно оценивают 75%, а у демократов — только 24%.

Однако, как ранее говорил «Газете.Ru» глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, против Трампа тут играет фактор времени, так как через четыре года ему уже будет 78 лет и неизвестно, сохранится ли его желание пойти на выборы.