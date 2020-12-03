Нетаньяху против всех: израильская оппозиция распускает парламент

Парламент Израиля (кнессет) принял в предварительном чтении законопроект о самороспуске законодательного органа, подготовленный оппозиционными партиями.

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Для окончательного утверждения инициатива должна пройти согласование в нескольких парламентских комиссиях, а также три чтения на пленарных заседаниях кнессета. Как ожидается, весь процесс займет до двух недель. Поводом для роспуска парламента стали затяжные споры вокруг утверждения бюджетов на 2020 и 2021 года — крайний срок принятия инициатив был сорван депутатами из партии премьера Биньямина Нетаньяху «Ликуд», которая входит в правящую коалицию.

Союзник главы кабмина, министр обороны Бени Ганц, чья партия «Кахоль-Лаван» также состоит в коалиции, поддержал проект о самороспуске парламента.

Он раскритиковал Нетаньяху за умышленное затягивание утверждения бюджета, а также уличил своего союзника во лжи и нарушении обещаний.

В ответ премьер заявил, что его оппоненты собираются втянуть Израиль в ненужные парламентские выборы. Выступая с обращением к израильтянам, Нетаньяху призвал Ганца одуматься, пока не стало слишком поздно.

«В этот драматический момент нельзя позволить кому-либо втянуть страну в новые выборы в то время, когда мы должны бороться с коронавирусом и буквально заниматься спасением жизней», — отметил Нетаньяху.

Как пишет The Times of Israel, в своем обращении к нации премьер-министр ни разу не поднял вопрос согласования бюджета, который и спровоцировал раскол коалиции. Хотя Ганц, несмотря на критику лидера «Ликуда», не исключал отказа от досрочных выборов в случае продвижения по этому вопросу.

Политический кризис

Споры внутри правящей коалиции вместе с подготовкой проекта по роспуску парламента создают серьезную угрозу возобновления политического кризиса в Израиле, который длился более 500 дней.

Для стабилизации ситуации потребовалось трижды провести парламентские выборы и множество безрезультатных попыток формирования правительства.

Выйти из кризиса позволил хрупкий договор между «Ликудом» и «Кахоль-Лаван» — партиями, получившими почти одинаковые результаты по итогам двух выборов. Нетаньяху и Ганц заключили соглашение, согласно которому должность премьер-министра должна была быть подвергнута ротации в середине срока полномочий кабмина.

Нетаньяху занял кресло премьера первым, пообещав уступить этот пост Ганцу в середине ноября 2021 года. Объединению предшествовала целая череда уступок, призванных поделить правительство между двумя партиями. Кабмин стал гораздо шире — число министров увеличили до 36, а количество их заместителей до 16, что открыто критиковали в оппозиции из-за дополнительных трат госсредств.

Однако объединение Ганца и Нетаньяху все же позволило частично закрыть вопрос с политическим кризисом и сформировать полноценное правительство вместо временного, которое действовало с конца 2018 года.

Новый кабмин был приведен к присяге в мае, но противоречия между сторонами никуда не исчезли.

Обвинения лидера «Кахоль-Лаван» в отношении главы «Ликуда» в нарушении соглашений прозвучали не просто так, пишет The Jerusalem Post. Несмотря на договоренности с Ганцем, Нетаньяху продолжал действовать как единоличный глава Израиля. В частности, он проводил тайные переговоры с руководством Саудовской Аравии, подписывал договор о нормализации отношений с ОАЭ без согласования со своим министром обороны, проводил пресс-конференции по важным вопросам, не приглашая на них будущего главу кабмина.

С точки зрения израильского политолога Бенни Брискина, Израиль до сих пор находится в системном политическом кризисе, затяжном и осложненном пандемией коронавируса COVID-19. По его словам, в ближайшее время из него вряд ли удастся найти какой-либо выход.

«Вероятно, за счет очередных досрочных парламентских выборов политические силы в Израиле перетасуются и немного поменяются. Однако общая блокировка системы никуда не уйдет, именно она не позволяет создать устойчивое правительство ни одной из противоборствующих сторон — леволиберальному и правоортодоксальному лагерю», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Весь политический кризис замыкается на одном человеке — Беньямине Нетаньяху, отмечает израильский политолог.

Фактически противостояние идет между железным правым блоком премьера и его противниками. Пока один из лагерей не будет разбит или разрушен, решения кризиса не найти.

Вопрос выбора

Смогут ли досрочные выборы разрешить текущую ситуацию — неизвестно. Согласно ноябрьскому опросу Midgam/iPanel, в случае проведения голосования «Ликуд» может рассчитывать на 30 мест в парламенте. Следом идет партия «Ямина» — 20 мандатов, затем «Еш Атид-Телем» — 18 мест, потом «Объединенный список» — 13 мандатов и замыкает пятерку лидеров «Кахоль-Лаван» — 9 мандатов. Еще три партии — «ШАС», «Яхадут ха-Тора» и «Наш дом Израиль» — могут получить по 8 мест, а закрывает список «Мерец» с 6 мандатами.

В так называемый правый блока Нетаньяху входят следующие партии — «Ликуд», «ШАС», «Яхадут ха-Тора», «Союз правых партий» и «Ха-Ямин ха-Хадаш». Две последние в новый состав Кнессета, согласно опросу, не проходят. В итоге премьер на выборах может получить всего 46 мандатов, чего не хватит ему для создания большинства — это вновь запустит переговоры с разными партиями, которые в прошлый раз затянулись почти на два года.

По мнению Бенни Брискина, развал правого лагеря Нетаньяху возможен в том случае, если к выборам ситуация в стране будет ухудшаться, в том числе с коронавирусом и экономическими проблемами. Это может дать небольшой шанс на резкий провал партии «Ликуд», что сделает возможным появление нового главы правительства.

«Однако вероятность такого сценария крайне мала. Все же Нетаньяху — самый опытный политический игрок и единственный находящийся сегодня на площадке. У него большинство козырей в руках. Сегодня никто не может составить серьезную конкуренцию действующему премьеру. Хотя, по опросам, к позициям лидера «Ликуд» отчасти приближается только молодой политик более правого крыла — глава партии «Ямина» Нафтали Беннет», — добавляет эксперт.

Партия Беннета представляет в парламенте религиозных сионистов и небольшое количество не религиозных правых избирателей. Ее усиление прогнозируют опросы, продолжает Брискин, но что будет с ее рейтингами на момент выборов — сказать достаточно трудно.

«Все специалисты сходятся на том, что голосование пройдет в период с марта до июля 2021 года. Точный тайминг выборов будет определять опять же Биньямин Нетаньяху, потому что у него нет серьезных оппонентов и от него будет зависеть дата выборов.

Он управляет действиями правительства по приобретению вакцины против коронавируса, к чему скорее всего будет привязана дата выборов», — поясняет эксперт.

Нетаньяху упоминал о важности вакцины, критикуя планы Ганца по роспуску парламента. Премьер говорил, что пока не время проводить выборы, напротив, партии должны проявить единство, в том числе в вопросе поставок и приобретения вакцин.

Если вакцина придет в Израиль раньше лета, Нетаньяху может это записать в качестве своего личного достижения и идти с этим на выборы, указывает Брискин. В обратном случае он попытается оттянуть выборы как можно дальше.

Соперники Нетаньяху осознают, что оказались в не лучшей ситуации, полагает эксперт. Они пытаются сместить премьера и с помощью прокуратуры Израиля и суда, где в настоящее время рассматривается несколько уголовных дел против премьера.

«Они хотят попытаться запретить ему продолжать быть главой кабмина, но такой сценарий также маловероятен, да и недостаточно легитимен. Все же премьера меняют с помощью избирательных урн, а не суда и прокуратуры. К тому же обвинения против Нетаньяху половина израильтян считает несерьезными, так что и эта надежда оппозиции против главы правительства, вероятно, не сработает», — резюмирует Брискин.