«Никто не будет разбираться»: в США пропали почти 300 тыс. бюллетеней

В ходе президентских выборов в США исчезли около 288 тыс. бюллетеней. Об этом со ссылкой на ряд источников сообщает Washington Examiner.

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По информации издания, бюллетени пропали после доставки на президентских выборах, еще 100 тыс. бланков были датированы задним числом. Так, например, водитель субподрядчика Почтовой службы Джесси Морган рассказал, что 21 октября он перевозил от 144 до 288 тыс. заполненных бюллетеней из штата Нью-Йорк в Пенсильванию, однако по прибытии его грузовик исчез.

Другой сотрудник сообщил, что в Висконсине при подсчете голосов более 100 тыс. бланков были пронумерованы другой датой, чтобы их можно было учесть.

Кроме того, сообщается, что в Мичигане и Пенсильвании голоса за действующего президента Дональда Трампа были отложены в корзины с надписью «недоставленная деловая почта».

Также издание пишет о нарушениях при работе с машинами по обработке голосов.

Тем временем генпрокурор США Уильям Барр, назначенный на этот пост Трампом, заявил, что минюст изучил обстоятельства подсчета голосов на президентских выборах и не обнаружил масштабных нарушений, которые могли бы повлиять на их результат. Барр также опроверг информацию о массовых сбоях в работе электронных машин для голосования.

«Было одно утверждение, что имело место систематическое мошенничество и что машины были запрограммированы для изменения результатов выборов, — сказал Барр. — Пока мы не видели ничего, что это подтверждает».

Хотя процесс передачи власти в США уже запущен, причем, по словам Трампа, с его подачи, глава Белого дома не признает поражение и намерен продолжать борьбу за пересчет голосов.

По подсчетам американских СМИ, Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп — 232. Для изменения результатов главе Белого дома необходимо добиться пересчета голосов в его пользу как минимум в трех штатах, однако шансов на это практически нет. 30 ноября, к примеру, пересчет голосов завершился в Висконсине, где отрыв между кандидатами составлял менее 1%. Здесь победу одержал Байден.

В штате Джорджия ручной пересчет голосов подтвердил победу кандидата от Демократической партии.

При этом здесь при перепроверке результатов голосования нашли несколько тысяч неучтенных ранее бюллетеней, и преимущество Байдена над Трампом сократилось.

Власти штата Аризона также заверили результаты голосования на выборах президента США и подтвердили победу Джо Байдена.

В других штатах штаб Трампа не может добиться запуска пересчета голосов в судах. В некоторых случаях команда президента не предоставила доказательств, необходимых для признания бюллетеней недействительными. В других случаях штаб Трампа даже не отправлял нужные документы.

Глава Белого дома не раз заявлял о масштабных фальсификациях, однако свидетельства Washington Examiner стали первыми и единственными. Так или иначе, отрыв между кандидатами составляет более 6 млн голосов и преодолеть его практически невозможно.

Однако, по мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулева, Трамп, ведя сегодня борьбу за пересчет голосов, пытается добиться не изменения результатов выборов, а готовит почву для своего выдвижения в 2024 году.

«Здесь цель очевидна — заявить, что новый президент Байден не легитимен, что дает Трампу основания выдвигаться на новый срок в любом случае. Поэтому он это все и делает, чтобы представить себя как человека, незаслуженно лишенного должности. Он уже строит свою следующую кампанию на основаниях, что новый президент не легитимен, выборы прошли с нарушениями», — считает эксперт.

Американские СМИ ранее сообщали, что глава Белого дома намерен объявить о выдвижении своей кандидатуры на следующих президентских выборах в день инаугурации Джо Байдена — 20 января. Сегодня же, 2 декабря, в интернете распространилась видеозапись с рождественской вечеринки в Белом доме, на которой Трамп допускает возможность участия в президентских выборах в США в 2024 году: «Это были потрясающие четыре года. Мы стараемся продержаться еще четыре года. В противном случае, увидимся через четыре года».

«Я думаю, что при всех заявлениях Трампа о фальсификациях он понимает, что там 100 тыс. или 200 тыс. голосов погоды ему не сделают все равно. У него уже в большинстве штатов сертифицированные результаты. А что касается нарушений — они, конечно, всегда были, просто не всегда им такое внимание уделялось. Вопрос в том, насколько эти нарушения сознательные, насколько фальсификации имели место. Но сейчас уже никто с этим разбираться не будет, потому что иначе это превратится неизвестно во что», — отмечает Юрий Рогулев.

Еще одним результатом масштабной кампании по пересчету голосов стало снижение доверия в американском обществе к системе выборов, добавляет эксперт. Согласно результатам опроса Politico, 70% сторонников Республиканской партии не верят в то, что выборы прошли справедливо. До дня голосования так отвечали всего 35%.

«Там уже больше половины избирателей не верит в справедливость этой системы выборов. Так что в этом смысле результат достигнут, и это, конечно, в целом, достаточно опасное явление, когда у граждан пропадает доверие к политическим институтам, к системе выборов, а, соответственно, и к власти»,

— резюмирует собеседник «Газеты.Ru».