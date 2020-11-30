Polexit: почему в Польше заговорили о выходе из ЕС

Европейские СМИ активно обсуждают будущее Польши в Евросоюзе из-за отказа Варшавы поддержать проект семилетнего бюджета объединения. Ряд оппозиционных польских политиков запустили дискуссию о Polexit: с их точки зрения, сопротивление властей по бюджетному вопросу — первый шаг к выходу страны из ЕС.

Реклама

К примеру, европейский депутат из партии «Гражданская платформа» Роза Тун заявила, что критика правительства Польши в адрес Брюсселя легко может перерасти в Polexit.

«Вы все еще думаете, что Polexit нереален? Посмотрите на их действия. Предупредите других об этом», — написала парламентарий в Twitter.

Польша заблокировала принятие проекта бюджета ЕС из-за его привязки к новому механизму по контролю за соблюдением принципа верховенства права в странах объединения. Бюджетные ассигнования предполагается выделять с учетом результатов данного мониторинга, что не устраивает Варшаву.

В последние годы Польша не раз становилась объектом критики ЕС из-за нарушений основополагающих принципов демократии. В частности, Варшаву критиковали за лишение суда независимости, давление на СМИ и ущемление прав сексуальных меньшинств.

К обсуждению вопроса Polexit же подтолкнули неоднозначные заявления ряда высокопоставленных политиков страны, в том числе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Выступая в польском парламенте, глава кабмина сравнил ЕС с коммунистической диктатурой из-за привязки бюджета к принципам соблюдения верховенства права.

«Без принципа правовой определенности ЕС остается механизмом, в котором решения в произвольном порядке принимают еврократы, а фактически — европейская олигархия, иногда несколько более сильных стран, чтобы господствовать над более слабыми. И мы с этим не согласны», — сказал Моравецкий.

Нарушение закона стало в ЕС пропагандистской дубинкой, подчеркнул премьер, подход Брюсселя похож на бесцеремонную автократию, о которой Польша «знает не понаслышке, после десятилетий коммунистического гнета».

Проевропейская польская газета Gazeta Wyborcza охарактеризовала это выступление как «первую полекзитскую речь Моравецкого», иными словам, посыл в отношении выхода Польши из Евросоюза. А проправительственный еженедельник Do Rzeczy лишь усилил эти подозрения, выйдя с заголовком: «Polexit — мы имеем право говорить об этом».

За и против

Как пишет Politico, в случае с Польшей существует как минимум три фактора «за» ее выход из Евросоюза и еще три фактора «против». В первой группе издание отмечает, что европейские ценности и польские ценности — это разные вещи. Польша позиционирует себя как консервативное и христианское государство из-за чего во многом не сходится с ЕС.

К примеру, защиту прав ЛГБТ, необходимость климатических изменений и тот же принцип соблюдения верховенства права польские власти во многом воспринимают как попытку навязать им «западные ценности». Это демонстрирует вопрос с теми же сексуальными меньшинствами, если Брюссель выступает за однополые браки и всячески поддерживает их борьбу за равные права, Варшава вводит новые запреты против ЛГБТ-сообщества.

Во-вторых, в польском правительстве присутствуют антиевропейские настроения, пишет Politico.

Это опять-таки подтверждает речь Моравецкого в парламенте или, к примеру, слова главы правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, который вскользь упрекнул Брюссель в попытке отобрать суверенитет Польши.

Третий фактор за выход Польши из Евросоюза европейские обозреватели связывают с фигурой главы «Права и справедливость» Ярослава Качиньского, который стремится обернуть вспять реформы, запущенные в начале 90-х. Европейские СМИ утверждают, что польский лидер пытается перестроить страну, и Евросоюз не находится в центре его плана.

Несмотря на критику Брюсселя по давлению на суды или СМИ, руководство Польши не собирается отказываться от «правых изменений», которые могут еще дальше отклонить республику от основного русла Евросоюза, считают наблюдатели.

Однако в противовес этим моментам, есть немало факторов за то, чтобы Варшава осталась в ЕС, продолжает Politico. В частности, жители Польши позитивно относятся к нахождению государства в объединении. Согласно ноябрьскому опросу IBRiS, 81% поляков поддерживают идею сохранения Польши в составе Евросоюза.

Кроме того, 73% респондентов положительно оценивают привязку проекта бюджета объединения к принципам верховенства права.

Кроме того, пример Великобритании продемонстрировал трудности с отделением экономики одного из государств блока от единого европейского рынка. Для Польши фрагментация будет еще более сложной, так как 80% экспорта и 58% импорта страны приходится на внутренний рынок ЕС.

И, наконец, третий момент — Польша вряд ли сможет найти партнеров, перестав быть частью Евросоюза. Формально, если бы Дональд Трамп переизбрался президентом США, таким союзником мог бы стать Вашингтон, но американские СМИ уже называют демократа Джо Байдена «избранным президентом», а он делает ставку именно на укреплении отношений с Евросоюзом.

Возможен ли Polexit

После Brexit во многих европейских СМИ стала транслироваться идея, что планировался чуть ли не немецкий «выход», говорит «Газете.Ru» председатель Балканского клуба Центра исследования стран Восточной Европы МГИМО Сергей Артемов.

«Надо понимать, что во многом это лишь медийные образы. Польша сильно настроена против многих моментов в европейской политике — в острой фазе это началось еще во время миграционного кризиса, хотя предпосылки появились еще раньше. В данный момент Варшава вместе с Будапештом поддерживает бюджетную войну с Брюсселем и как-то пытается отстоять свои права, однако каких-либо предпосылок для выхода этих стран из Евросоюза нет», — считает эксперт.

В Польше власть находится в руках сил, стремящихся к более жесткой позиции в переговорах с Брюсселем, продолжил Артемов, но внутри государства существует серьезный раскол, что продемонстрировали последние президентские выборы.

«Разрыв между кандидатами — действующем президентом Польши Анждеем Дудой и представителем оппозиционной партии «Гражданская платформа» Рафалом Тшасковским — был минимальным, при том, что они представляли достаточно разные позиции по вопросам дальнейшего взаимодействия с ЕС», — отметил эксперт.

Выиграл выборы Дуда, который славится довольно жесткой политикой по отношению к Брюсселю, напомнил Артемов, однако вряд ли это приведет к референдуму по британскому сценарию.

«Польша довольно зависима от ЕС, экономический фактор превалирует над любым популизмом и какой-либо мимолетной повесткой. Некоторая доля популизма в заявлениях польских политиков действительно присутствует, но тут надо также понимать, что заявления с критикой ЕС все же направлены больше в медиа. То есть Польша больше хочет что-то показать Брюсселю, чем действительно что-то сделать», — резюмировал эксперт.

В целом, последние выступления польских политиков по большей части подтверждают выводы Артемова. На фоне активного обсуждения Polexit в СМИ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал абсурдными любые разговоры на эту тему.

«Polexit — это абсолютный абсурд. Никогда еще ни одна политическая сила, которая рассчитывает иметь влияние в Польше, не пошла бы на такой шаг», — заявил глава польского МИД.

Споры по поводу контроля над принципами верховенства права, которые, по сути, и запустили дискуссии вокруг Polexit, он охарактеризовал как обычную работу страны по защите своих интересах в рамках Евросоюза. По его словам, блокировка той или иной инициативы — легитимный элемент для переговоров в объединении.