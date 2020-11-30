«Новая повестка»: ЕС предлагает США объединиться против усиления Китая

ЕС ждет завершения процесса передачи власти в США и уже предлагает новому руководству страны воспользоваться «уникальной возможностью» для создания нового глобального альянса. Как сообщает Financial Times, в содружестве разработан план по активизации трансатлантического партнерства. Документ охватывает сотрудничество по всем вопросам — от цифрового урегулирования и борьбы с пандемией COVID-19 до экологии.

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И судя по тем предложениям, которые готовит Брюссель, содружество намерено покончить с четырьмя годами напряженности в отношениях с США. Кроме того, ЕС предлагает Белому дому ответить совместно на «стратегический вызов», брошенный Китаем.

11-страничный документ был подготовлен Еврокомиссией.

В нем говорится, что партнерство между Евросоюзом и США нуждается в «поддержании и обновлении», если демократический мир намерен отстаивать свои интересы против «авторитарных держав» и «закрытых экономик, [которые] используют открытость, от которой зависят наши общества».

План получил название «Новая повестка дня ЕС-США для глобальных изменений». Основной его посыл — покончить со всеми источниками трансатлантической напряженности, такими как стремление Европы ввести цифровой налог на работу американских технологических гигантов. Это намерение ЕС послужило одним из поводом для эскалации напряженности во взаимоотношениях Брюсселя и Вашингтона при Дональде Трампе.

Вместо этого Европейский союз предлагает США объединить усилия для формирования здоровой цифровой среды. В числе предложений — разработка общих подходов к антимонопольному обеспечению и защите данных, сотрудничество в области проверки иностранных инвестиций, совместная работа по борьбе с кибер-угрозами.

Помимо этого, в документе содержатся призывы к сотрудничеству в разработке и распространению вакцин против коронавируса и совместной работе по реформированию Всемирной организации здравоохранения. Это еще одни прежние поводы для конфликтов между Брюсселем и Вашингтоном.

В марте, например, западные СМИ вовсю обсуждали попытки Трампа переманить германскую компанию CureVac, которая занималась разработкой вакцины. В результате к разработчикам лично обращалась глава ЕК Урсула фон дер Лейен, чтобы получить гарантии, что они продолжат свои исследования в Европе. Решение главы Белого дома приостановить финансирование ВОЗ в разгар пандемии с дальнейшим выдвижением условий к организации также не способствовали развитию отношений между ЕС и США.

Как отмечает Financial Times, план Еврокомиссии отражает оптимизм и явное облегчение в Брюсселе по поводу перспективы сотрудничества с новой администрацией США. Вместе с тем в содружестве также явно озабочены тем, что годы перипетий и споров с Белым домом передали геополитическую инициативу Пекину.

В документ поддерживается идея Джо Байдена о проведении «Саммита за демократию» и говорится, что новая трансатлантическая повестка дня должна стать «стержнем нового глобального альянса партнеров-единомышленников».

На официальном сайте бывшего вице-президента недавно появилось сообщение, что политик намерен собрать демократии всего мира, чтобы «укрепить демократические институты», провести «честный разбор ситуации со странами, которые от демократического курса уклоняются» и «выработать план действий по отстаиванию общих ценностей».

Одним из главных разочарований Брюсселя за время правления Трампа стало нежелание Белого дома координировать действия со своими союзниками в отношении Китая. Вместо этого Вашингтон предпочел не только действовать в одиночку в этом направлении, но и применять торговые меры против Евросоюза.

«Как открытые демократические общества и страны с рыночной экономикой, ЕС и США согласны со стратегической проблемой, которую представляет растущая международная напористость Китая, даже если мы не всегда договариваемся о наилучшем способе решения этой проблемы», — говорится в плане Еврокомиссии.

Однако разработка общих подходов будет в значительной степени зависеть от способности сторон преодолеть уже существующие разногласия относительно технологической политики. Этому аспекту также уделена значительная доля внимания в документе. Брюссель видит потенциал для совместной работы по решению различных вопросов, от китайских инвестиций в инновационные компании ЕС и США до потенциальной угрозы, исходящей от внедрения технологий 5G.

«Используя наше совместное влияние, трансатлантическое технологическое пространство должно стать основой более широкой коалиции демократий-единомышленников», — говорится в документе.

Однако, так или иначе, технологический вопрос пока остается осложняющим фактором в консолидации сил ЕС и США против Пекина. Дело в том, что Брюссель имеет часто противоположную точку зрения на такие вопросы, как защита персональных данных, конкуренция в цифровом секторе и цифровой налог. Все это несет угрозу крупным американским компаниям.

Существуют и другие вопросы, требующие тщательного подхода и явной смены политики США. Брюссель, например, призывает к совместным усилиям в восстановлении системы урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО). Для этого новой администрации США придется отменить все, что в этом направлении проделал Дональд Трамп.

В 2019 году Вашингтон с подачи президента лишили ВТО ее главной функции — арбитра в торговых спорах. Так апелляционный орган Всемирной торговой организации потерял возможность судить, кто прав, кто виноват, и наказывать нарушителей.

Однако и на этом вопросы, требующие тщательной проработки, не заканчиваются.

«В то время как европейские институты и государства-члены, в целом, стали более скептически относиться к Китаю, особенно в связи с тем, что дипломатия Пекина «воинов-волков» стала более агрессивной во время пандемии, по-прежнему существует нежелание ЕС к повсеместной конфронтации», — отмечает FT.

В самом Евросоюзе признают, что препятствий на пути к трансатлантическому альянсу немало. Одно из них — разногласия внутри содружества. Некоторые страны-члены ЕС, такие как Венгрия, имеют индивидуальные прочные связи с Пекином. Формат «16+1», созданный Китаем для продвижения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со странами Восточной и Центральной Европы, включает в себя 12 стран-членов ЕС.

Ожидается, что документ, подготовленный совместно Еврокомиссией и верховным представителем ЕС по внешней политике, будет представлен на утверждение лидерам содружества в ходе их встречи, запланированной на 10-11 декабря. Еврокомиссия предлагает провести саммит ЕС-США в первой половине 2021 года, и Европа видит это мероприятие как момент для запуска новой трансатлантической повестки дня.