Возвращение Псаки: чем известна будущий пресс-секретарь Белого дома

Экс-глава пресс-службы Госдепартамента Джен Псаки может быть назначен новым пресс-секретарем Белого дома, если президентом станет демократ Джо Байден. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на штаб политика.

Реклама

При этом в новую пресс-службу американской президентской администрации будут назначены только женщины.

«Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин», — заявил Байден.

Джен Псаки получила известность благодаря неоднозначным высказываниям и резкой критике в адрес Российской Федерации. Она неоднократно, представляя Госдеп, объявляла о новых антироссийских санкциях. Сама чиновница считает, что ее негативный образ связан с пропагандой Москвы.

Большое внимание российских государственных СМИ было уделено оговоркам, которые Псаки сделала, будучи представителем Госдепа. Природный газ, по ее словам, транспортировался из Западной Европы в Россию — через Украину. Флот США она угрожала послать к «белорусским берегам».

В 2015 году бывший тогда главой комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков заявил, что Псаки назначили в Госдеп, чтобы высмеивать СМИ.

«Джен Псаки играла роль толмача, человека, который доводит мнение Госдепартамента в тех ситуациях, когда никаких аргументов у него не было. Я вначале думал, что ее поставили, чтобы специально издеваться над СМИ. Но потом я понял замысел: когда нет аргументов, лучше поставить человека, который явно во многом не разбирается, — тогда какие к нему претензии?» — сказал тогда парламентарий телеканалу «Россия 24».

В феврале 2015 года газета Politico писала, что российские СМИ «одержимы» Псаки. Внимание прессы в России к Джен Псаки американские журналисты назвали «любопытным». Как отмечает портал, «российские блогеры и сети открыто высмеивали Псаки за то, что она говорила (или не говорила)», когда сообщала СМИ о ситуации на Украине.

В 2014 году Джен Псаки заявила о своей симпатии к русской культуре и опасениях относительно «пропагандистской машины».

«Россия — прекрасная страна, там живут прекрасные люди. Это страна с великой культурой и историей. «Анна Каренина» — одна из моих любимых книг», — призналась она.

Представитель Госдепа напомнила, что посещала Москву во время визита госсекретаря Джона Керри.

«У нас могут быть разногласия, например, по поводу Украины. Однако по целому ряду других вопросов мы работаем вместе, например, в рамках переговоров по решению иранской ядерной проблемы. И сила отношений иногда как раз и заключается в том, чтобы иметь возможность разговаривать на темы, по которым есть разногласия», — отметила Псаки.

При этом американская чиновница заметила, что ей «хорошо известно», что против нее работает «пропагандистская машина». «И особенно интенсивно теперь, когда ситуация на Украине ухудшилась», — сказала Псаки.

Весной 2015 года Псаки была назначена директором по коммуникациям администрации президента США Барака Обамы. Обама характеризовал Псаки как «незаменимую» сотрудницу.

«Джен работала в двух моих избирательных кампаниях, она трудилась в Белом доме и ездила по миру в качестве советника госсекретаря [Джона] Керри. Я полностью доверяю Джен, и я очень рад, что она согласилась работать в Белом доме директором по коммуникациям», — говорил он пять лет назад.