Последняя воля: кого помилует Трамп

Американские СМИ активно строят предположения на тему того, кого глава Белого дома Дональд Трамп может помиловать до завершения своего президентского срока. Цепочку обсуждений запустило соответствующее решение американского лидера в отношении его экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна, которое вызвало серьезную критику со стороны демократов.

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Трамп подписал указ о помиловании генерала 26 ноября, что СМИ расценили как начало целой волны снятия обвинений в отношении бывших сотрудников его администрации. В основном теории касаются тех соратников президента, которые серьезно пострадали от расследования так называемого «российского дела».

Флинн как раз был одним из фигурантов разбирательства, сосредоточенного вокруг двух факторов — предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года и возможного сговора Трампа с Москвой. Спецпрокурор Роберт Мюллер за два года расследования смог подтвердить только первую теорию, хотя в Кремле не раз опровергали подобные подозрения.

Экс-советник президента США же обвинялся в даче ложных показаний ФБР о его контактах с российским послом. В конце весны 2020 года минюст постановил прекратить дело Флинна, однако окружной судья округа Колумбия оспорил это решение в апелляционном суде, добившись продолжения разбирательства. В итоге Трамп помиловал Флинна, окончательно прекратив расследование против генерала.

Основные претенденты

Как пишет The New York Times, решение президента дало двум другим его бывшим советникам надежду на то, что к ним будут применены похожие меры. Речь идет о Рике Гейтсе и Джордже Пападопулусе, которые вместе с Флинном фигурировали в расследовании Мюллера.

Тут стоит отметить, что хоть они и проходили по делу о «сговоре с Россией», обвинения им были предъявлены по нарушениям, не связанным напрямую с Москвой.

Так, Гейтс получил 45 дней тюрьмы за финансовые махинации и ложные показания, скостив себе срок признанием вины. А Пападопулус провел в тюрьме 12 дней за ложь ФБР о контактах с российскими политиками, он также пошел на сделку со следствием, признав свою вину.

Оба соратника Трампа публично высказались в отношении возможного помилования со стороны президента, заявив, что были бы рады получить соответствующее решение от главы государства.

Третий кандидат на помилование — Пол Манафорт, бывший руководитель предвыборного штаба Трампа. Он также проходил по «российскому делу» и получил наиболее жесткое наказание среди всех сторонников президента США.

Манафорта приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за налоговые и банковские преступления, сговор против США и лоббирование интересов другого государства (Украины), а также давление на свидетелей.

Трамп еще два года назад раздумывал о помиловании экс-главы своего предвыборного штаба, о чем напоминает Wasington Post. Однако до сих пор не принял решение по этому вопросу, так что исключать Манафорта как одного из кандидатов на снятие обвинений нельзя.

Среди других вариантов можно назвать экс-стратега кампании Трампа Стивена Бэннона, которому предъявили обвинения в мошенничестве с донорскими средствами в пользу плана президента по строительству стены на границе с Мексикой. Кроме того, необходимо упомянуть Эллиота Бройди — ведущего сборщика средств на президентскую кампанию американского лидера, обвиненного в лоббировании интересов другого государства.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, Трамп понимает, что ему придется распрощаться с должностью президента и поэтому подчищает то, что необходимо.

«Действительно нельзя исключать, что помилование Флинна лишь начало и он будет продолжать действовать в этом направлении.

Это отчасти доказывает, что Трамп готов смириться с итогами выборов. Скорее всего Трамп будет спасать своих соратников, он попытается сделать все что может на данный момент», — добавил эксперт.

Президент стремиться сделать то, что от него многие ожидают, продолжил Гарбузов, напоминая, что от «русского дела» пострадало очень много людей, в особенности среди соратников Трампа. Возможно, он будет использовать свое право для дальнейшей политической карьеры, так как пока не исключает своего участия в следующих президентских выборах, считает эксперт.

Экзотическая традиция

При этом в возможной волне помилования могут присутствовать и неожиданные имена. К примеру, NYT не исключает снятия обвинений с Джозефа Мальдонадо-Пассажа более известного под псевдонимом Джо Экзотик. В прошлом году его приговорили к 22 годам тюрьмы за жестокое обращение с животными и попытке найма киллера для убийства гендиректора Big Cat Rescue Кэрол Баскин.

Экзотик владел Парком экзотических животных в Оклахоме и называл себя самым плодовитым заводчиком тигров в США. Он пытался убить Баскин из-за того, что она выступает за спасение экзотических кошек и часто критиковала его зоопарк. Соратники Мальдонадо-Пассажа активно пытаются привлечь внимание Трампа к его заключению, однако президент лишь раз написал о Джо Экзотике в своем Twitter, назвав его «странным парнем».

Еще одним необычным вариантом может стать основатель WikiLeaks Джуллиан Ассанж, о чем активно просит Трампа его возлюбленная Стелла Моррис.

За шпионаж, раскрытие секретной информации и нарушение правил выхода под залог ему грозит до 175 лет тюрьмы. В настоящее время суд в Лондоне как раз изучает возможность экстрадиции Ассанжа в США.

К слову, адвокат основателя WikiLeaks Дженнифер Робинсон отмечала, что ему уже предлагали определенную форму помилования представители Демократической партии. Они пытались узнать у Ассанжа, как к нему попала электронная переписка экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. Данные слили в Сеть в 2016 году, когда бывшая глава Госдепа боролась с Трампом на выборах президента — по экспертным оценкам, это отчасти помогло республиканцу взять вверх.

Сам Трамп о помиловании Ассанжа не упоминал и пока даже не рассматривал такую возможность. Однако у президентов США уже сложился определенный тренд на неоднозначные решения в этом направлении под конец правления.

Правда, обычно спорные помилования происходят под завершения вторых сроков американских лидеров.

К примеру, предшественник Трампа Барак Обама под конец своего президентства смягчил наказание информатору WikiLeaks Челси Мэннинг, осужденной за передачу секретных данных. А наиболее спорное помилование принадлежит американскому президенту Биллу Клинтону, на исходе своего второго срока он снял обвинения со своего брата Роджера, которого обвиняли в распространении наркотиков.

Кроме того, Клинтон также помиловал беглого миллиардера Марка Рича, признанного виновным по 45 обвинениям, в том числе уклонении от уплаты налогов и торговле с Ираном в обход нефтяного эмбарго.

Самостоятельное помилование?

Впрочем, ряд американских СМИ, в том числе CNN, пошли еще дальше в вопросе дальнейших шагов Трампа и не исключили, что президент может решить помиловать самого себя, дабы избежать уголовного преследования в дальнейшем. Почву для этих подозрений создает то, что в рядах представителей Демократической партии открыто призывают к запуску расследования действий президента по завершении этапа транзита власти.

В частности, открыто обсуждается вопрос о налоговом разбирательстве в отношении главы государства. По информации СМИ, Трамп в течение нескольких лет уклоняется от уплаты налогов, что сам президент опровергает.

Тут стоит отметить, что полномочия лидеров США в сфере помилования достаточно обширны, но отнюдь не безграничны. Соответствующее право президенту предоставляется по конституции государства и содержит ряд ограничений. Помилование главы государства распространяется только на федеральные преступления, то есть не может помочь против обвинений окружных судов.

Однако однозначного ответа на вопрос, может ли президент США помиловать сам себя, нет, поскольку ни один из американских лидеров не пытался этого сделать. Как пишет Reuters, условно конституционный вариант — передать полномочия вице-президенту, получить от него помилование и затем вернуть себе власть.

Этот вопрос рассматривался во время Уотергейтского скандала и почти неизбежного импичмента президента Ричарда Никсона. В итоге этот вариант не был реализован, хотя тогдашний вице-президент Джеральд Форд, заняв пост главы государства, все же помиловал своего предшественника.

По данным Vanity Fair, Трамп обсуждал с друзьями и союзниками возможное самопомилование, но полной уверенности в том, что президент использует эту возможность нет.

Если американский лидер не будет использовать в этом своего вице-президента Майка Пенса, Верховный суд может оспорить его решение о снятии обвинений с самого себя.

При сценарии с «правой рукой» главы государства не ясно, согласиться ли с этим Пенс — по версии CNN, такое решение может крайне негативно отразиться на дальнейшей политической карьере вице-президента.

С точки зрения Валерия Гарбузова, Трамп вряд ли будет миловать сам себя, так как каких-то обвинений против него в данный момент нет.

«Судьбу президента в США решает процедура импичмента, через нее он уже прошел и перед государством он чист. Конечно, с судами у него может быть масса всяких проблем, но уже после ухода с поста — а в таком случае его сможет помиловать только новый президент», — отметил эксперт.

Новым главой государства имеет все шансы стать оппонент Трампа на выборах, кандидат от демократов Джо Байден. Ведущие американские СМИ уже называют его «избранным президентом», хотя действующий глава государства все еще отказывается официально признавать свое поражение.

«Если иметь в виду всю ненависть и напряжение между демократами и республиканцами, прогнозировать помилование со стороны Байдена не стоит. Демпартия рада своей победе, спустя четыре года их заветная мечта осуществилась и Трамп, по их мнению, с позором изгнан из Белого дома. Однако это не означает, что противостояние между ними полностью окончено», — резюмировал Гарбузов.