Смена курса: Анкара рассчитывает на сближение с США в противовес России

Турция рассчитывает, что ее отношения с партнерами по НАТО улучшатся за счет сближения с администрацией Джозефа Байдена, который, как ожидается, станет следующим президентом США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Согласно информации осведомленных лиц, турецкие власти во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом хотят пересмотреть внешнюю политику страны. По данным агентства, к этому Анкару подталкивает угроза возможного введения против нее санкций со стороны стран Евросоюза. Согласно принятой ранее резолюции Европарламента, стран-членов ЕС призвали ввести жесткие ограничительные меры в отношении Турции из-за ее агрессивного поведения в Средиземном море.

Кроме того, как сообщает Bloomberg, подтолкнуть к пересмотру внешней политики Анкару может «усиление разногласий» с Москвой на фоне несовпадения интересов в Ливии и Сирии,

также ухудшение отношений спровоцировало то, что «Турция вторглась на задний двор России на Кавказе, поддержав Азербайджан» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

По данным источников агентства, Анкара также надеется, что установление связей с администрацией Байдена увеличит ее шансы на заключение сделок на покупку вооружений.

В Bloomberg также допустили, что турецкая сторона может отказаться от интеграции российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в систему противовоздушной обороны (ПВО) НАТО, чтобы избежать новых санкций со стороны Вашингтона.

При этом в Анкаре неоднократно на разных уровнях заверяли, что турецкая сторона не откажется от купленных у России систем, несмотря на угрозы со стороны Североатлантического альянса.

О том, что Анкара рассчитывает на «новую страницу» в отношениях с Соединенными Штатами после вступления в должность президента США Джозефа Байдена, ранее говорил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Как отметил министр, продолжая связывать поставки систем С-400 с участием Анкары в программе производства истребителей F-35 и санкциями, Вашингтон вредит отношениям с Турцией в сфере обороны.

Стоит признать, что у России и Турции действительно существует ряд разногласий в военно-политической сфере.

В Ливии Турция поддерживает правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сараджа. 21 декабря прошлого года Эрдоган ратифицировал заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Уже 16 января президент Турции объявил об отправке войск в Ливию на помощь ПНС. Как отмечал Эрдоган, военные будут поддерживать стабильность «легитимного ливийского правительства».

Россия в данном конфликте соблюдает нейтралитет. Как отмечал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, ливийский кризис необходимо разрешать мирными методами при участии ООН. Отправка туда турецких военных, по его мнению, может лишь усугубить ситуацию.

«Россия всегда выступала за внутриливийское урегулирование политико-дипломатическим путем. Необходимо продолжать искать мирные способы разрешения внутриливийского кризиса при посредничестве ООН и поддержке усилий всего международного сообщества», — говорил Слуцкий ТАСС.

В сирийском конфликте Турция оказывает поддержку формированиям Сирийской свободной армии (ССА). При этом своей задачей Анкара считает борьбу с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России).

При этом Россия в конфликте в Сирии поддерживает правительственные силы главы государства Башара Асада.

Впрочем, разногласия в этом регионе у Турции есть и с США. Анкара причисляет к террористам также представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и ее вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG), которые контролируют районы на севере САР. При этом Вашингтон считает их союзниками в борьбе с терроризмом.

Тем не менее, как неоднократно отмечали в Москве, санкция сирийского правительства на пребывание военных в Сирии для урегулирования конфликта есть только у России.

Что касается конфликта в Нагорном Карабахе, он был урегулирован при посредничестве Москвы 9 ноября. При этом в период боевых действий там Анкара высказывалась в поддержку Баку в этом конфликте и выражала готовность при необходимости посодействовать азербайджанской стороне.