Конец броманса: что ждет КНДР при Джо Байдене

Руководство Северной Кореи поручило своим дипломатическим миссиям не ухудшать отношения с Белым домом на фоне протекающего в США процесса передачи власти, сообщает Yonhap news.

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Национальная служба разведки Южной Кореи в ходе заседания комитета по разведке парламента рассказала, что КНДР предостерегает своих послов от конфликтов с США. Об этом рассказал изданию депутат Ким Пен Ки, присутствовавший на встрече.

По его словам, руководство страны предупредило, что за возникшие с США проблемы будут нести ответственность послы.

Помимо этого корейский депутат упомянул о обеспокоенности Пхеньяна тем, что после поражения Дональда Трампа на выборах соглашение, заключенное между ним и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, стало «бесполезным».

Речь, судя по всему, идет о соглашении, заключенном 12 июня 2018 года — в тот день прошел первый в истории саммит США-КНДР. По итогам той встречи была подписана декларация, состоящая из четырех основных пунктов: США и КНДР будут стремиться к установлению мира, приложат совместные усилия для того, чтобы установить на территории Корейского полуострова устойчивое и продолжительное состояние мира, Пхеньян подтверждает приверженность полному освобождению от ядерного оружия, стороны принимают обязательства по возвращению останков военнопленных и пропавших без вести.

Кроме того, Соединенные Штаты в ответ на согласие КНДР отказаться от своей ядерной программы пообещали гарантии личной безопасности Ким Чен Ыну. Однако каких-либо деталей того, как именно Пхеньян будет избавляться от ядерного оружия, в документе не приводилось. Не была затронута и тема санкций, наложенных на КНДР.

Участники переговоров, однако, выглядели довольными и неоднократно указывали на значимость встречи и царящую на ней дружескую атмосферу. Дональд Трамп сделал северокорейский вопрос одним из главных приоритетов своей внешней политики. Изначально он высказывался в адрес Пхеньяна достаточно жестко, то угрожая с трибуны ООН «полным уничтожением», то заявляя, что «с ними случится такое, чего мир ранее не видывал». Северокорейский лидер также не оставался в долгу. Он называл Трампа «слабоумным стариком» и «ненормальным», продолжал проводить ядерные испытания, а военное руководство КНДР угрожало запустить ракеты средней дальности по району Тихого океана, в котором расположена американская военная база на острове Гуам.

Вскоре, однако, Дональд Трамп сменил подход.

После первой встречи стороны начали обмениваться комплиментами — Трамп называл Ким Чен Ына «очень умным парнем» и утверждал, что Северная Корея под руководством своего лидера имеет «потрясающий потенциал».

27 и 28 февраля прошлого года в Ханое должен был пройти второй американо-северокорейский саммит, от которого многие наблюдатели ждали прорыва. Вопреки этим ожиданиям, встреча лидеров так ничем и не закончилась. Их делегации покинули переговоры, не появившись на запланированном совместном обеде. Дональд Трамп позже сообщил, что Пхеньян предложил закрыть ядерный центр в Йонбене в обмен на снятие всех американских санкций, что президент США расценил как неравноценную сделку. В заявлении КНДР же отмечалось, что Вашингтону была предложена отмена лишь секторальных санкций, введенных в 2016-2017 годах. Однако в обоих сообщениях подчеркивалась дружеская атмосфера переговоров и намерение продолжить диалог.

Уже через четыре месяца Дональд Трамп и Ким Чен Ын позировали для журналистов в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Корей. Так глава Белого дома стал первым президентом США, который побывал на территории Северной Кореи. На это мероприятие было отведено всего 15 минут, и оно носило скорее символический характер. Стороны снова обменялись комплиментами и благодарностями. Встреча в демилитаризованной зоне стала для мировых лидеров третьей и последней.

Северная Корея уйдет с повестки США

«Он [Дональд Трамп] легитимизировал Северную Корею, он говорил о своем «хорошем приятеле», который является бандитом, просто бандитом, и говорил о том, как всё улучшилось. А теперь у них есть ракеты, которые могут достичь территории США гораздо легче, чем раньше», — говорил Джо Байден в октябре в ходе финальных предвыборных дебатов в Нэшвилле.

Бывший вице-президент также заявил, что смог бы встретиться с главой КНДР при условии, если Ким Чен Ын даст согласие на сокращение ядерного потенциала.

Руководство Северной Кореи пока никак не прокомментировало результаты выборов в США. Однако отношение Пхеньяна к Байдену можно проследить через публикации государственных СМИ КНДР.

Бывшего вице-президента называли «дураком с низким IQ», «идиотом, лишенным элементарных качеств человека, не говоря уже о политике», а также сравнивали его с бешеной собакой, которую «надо забить до смерти».

Высказывания, которыми обменялись стороны, вряд ли задают хороший тон для дальнейшего сотрудничества, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru»

руководитель Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин. Вместе с тем эксперт полагает, что от Байдена вряд ли можно ожидать каких-либо резко враждебных военных шагов по отношению к КНДР. Обуславливается это, в первую очередь, тем, что, в отличие от Дональда Трампа, бывший вице-президент не ставит Северную Корею в число своих внешнеполитических приоритетов.

«У него много других острых проблем, как внутренних — пандемия и экономика, так и внешних, где самое главное для него — это восстановление нормальных отношений с союзниками, которые при Трампе были сильно подорваны и испорчены. <…> Северная Корея, пока себя ведет тихо, не будет его беспокоить. А вот если корейцы захотят привлечь к себе внимание и запустить ракету, которая сможет долететь до США, или, тем более, пойти на ядерные испытания, тогда, конечно, это будет в числе приоритетов байденовской политики. Но пока нет таких признаков, что КНДР готова что-то такое сделать. Я думаю, что они подождут и посмотрят, какая у Байдена будет политика на корейском направлении. Сейчас стороны займут выжидательные позиции», — считает кореевед.

Существуют и признаки, которые указывают, что ожидать того же уровня отношений, который был достигнут между северокорейским лидером с Дональдом Трампом, не приходится.

Так, по мнению эксперта, Байден с высокой долей вероятности будет укреплять американо-южнокорейский альянс, что может вызывать раздражение Пхеньяна. Кроме того, в подходах Трампа и Байдена есть еще одно существенное различие, которое скажется на отношениях Белого дома с КНДР.

«Еще один сложный момент, который может появиться в американо-северокорейских отношениях — это проблема прав человека. Как известно, Байден в своей предвыборной кампании этому вопросу уделял много внимания, и вообще вопросам прав человека демократическая администрация уделяет много внимания. И торпедирование этой темы в отношения с Северной Кореей, привнесение ее в переговоры, безусловно, серьезно осложнит достижение любого соглашения с северокорейцами по ракетно-ядерной программе», — отмечает эксперт.

Отношения Ким Чен Ына и Дональда Трампа можно назвать достаточно сложными. Но, несмотря на частые ссоры и обмен угрозами, этим мировым лидерам все же удалось установить контакт.

В сентябре американский журналист-расследователь и редактор The Washington Post Боб Вудворд опубликовал свою книгу «Ярость», из которой стало известно, что лидер КНДР и американский президент за несколько лет успели обменяться 27 письмами. Их содержание вызвало недоумение у многих журналистов и наблюдателей. Сам Трамп рассказывал, что северокорейский политик присылал ему «прекрасные» послания, сравнивая их с «любовными письмами».

Переведенные на английский язык письма публиковал CNN. В них Ким Чен Ын обращается к Трампу «Ваше Превосходительство» и заявляет, что «не может забыть того исторического момента», когда ему «довелось крепко сжимать руку» американского лидера. Трамп, в свою очередь, предлагал ему «сходить вместе в кино или сыграть партию в гольф», утверждает Вудворт.

«С Байденом надо начинать практически с нуля и, учитывая окружение Байдена — очень антисеверокорейское и резко нацеленное на права человека, это для КНДР вряд ли будет выгодно и вряд ли удобнее, чем вести дела с Трампом, который предпочитал дипломатию саммитов. В Северной Корее это выгоднее, потому что у них тоже все решает лидер. Трамп все решал сам, и у них лидер решает сам», — резюмирует Александр Жебин.