Мишень — олигархи: Навальный придумал новые санкции против России

Алексей Навальный выступил в Европарламенте, призвав ввести новый вид антироссийских санкций со стороны Евросоюза. По мнению оппозиционера, ЕС необходимо наложить ограничительные меры на «олигархов», в том числе в качестве реакции на инцидент с ним.

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Речь идет о предполагаемом отравлении Навального в конце августа. Политику стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в аэропорту Омска, из которого оппозиционера госпитализировали в больницу. Впоследствии Навального перевезли в немецкую клинику «Шарите», где он до сих пор проходит реабилитацию.

Власти ФРГ объявили, что российский оппозиционер якобы был отравлен веществом из группы «Новичок», сославшись на исследование спецлаборатории Бундесвера и выводы немецких врачей. Впоследствии Евросоюз ввел санкции против России на основе этой информации, обвинив российское руководство в причастности к отравлению. Москва эти утверждения последовательно опровергает.

Более того, анализы Навального, проведенные в России, не показали наличия каких-либо ядов в его крови. МИД России назвал версию об отравлении Навального «Новичком» «фантастической, по сути, историей, инициированной с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариата ОЗХО». На новые санкции ЕС Москва дала зеркальный ответ.

Однако европейские чиновники, как и сам Навальным, продолжают придерживаться версии его отравления, что в очередной раз подтвердило выступление блогера в Европарламенте. Оппозиционер призвал ввести санкции против «олигархов», так как ограничительные меры в отношении руководства российских силовых структур несущественны.

«Санкции Евросоюза должны быть нацелены на деньги. И российские олигархи, не только старые, но и новые <…> должны стать мишенью санкций», — объявил Навальный.

По его мнению, если ограничительные меры будут затрагивать бизнесменов, их якобы положительно оценит большинство граждан России. С его точки зрения, таким способом Европа докажет, что санкции затрагивают не самих россиян, а именно «олигархов», что важно для людей.

Вопросом санкций оппозиционер не ограничился и отметил, что Евросоюзу необходимо отказаться от признания будущих парламентских выборов в России, если к участию в них не будут допущены все желающие, в том числе и он сам.

В ходе выступления Навальный говорил с представителями Европарламента на английском языке, чего придерживались и другие приглашенные российские оппозиционеры. Единственным, кто обратился к евродепутатам на русском, стал московский муниципальный депутат Илья Яшин. Он же сказал, что не считает корректным давать советы ЕС по реакции на те или иные действия России.

Впрочем, Яшин, как и Навальный, отметил более выгодный формат персональных санкций по сравнению с секторальными, так как последние также бьют по российскому народу.

С его точки зрения, ограничительные меры не должны затрагивать население России.

Он призвал евродепутатов заменить экономические санкции против России на санкции против людей из окружения президента России — и лично главы государства.

Само мероприятие проходило в формате видеоконференции. Речь идет не о полноценном заседании Европарламента — российские оппозиционеры выступили в формате дебатов перед комитетом ЕП по международным делам. Сначала европейские депутаты заслушали их выступления, а затем задали им ряд вопросов. Большинство из них высказалось в поддержку идеи о санкциях против людей из окружения президента России Владимира Путина. Кроме того, многие парламентарии интересовались о связи протестов в Белоруссии с ситуацией в России.

Белорусские демонстрации вспыхнули в начале августа, тысячи людей вышли на улицы против переизбрания Александра Лукашенко главой государства. Акции продолжаются до сих пор и пока носят мирных характер. Люди требуют отставки президента, однако Лукашенко не собирается уходить до проведения конституционной реформы.

Евродепутаты спрашивали у Навального, могут ли демократические изменения в Белоруссии оказать влияние на Россию, на что оппозиционер не дал четкого ответа, хотя и указал, что многие россияне следят за положением дел в Минске.

«Развитие событий в Белоруссии очень важно, и оно будет иметь огромное влияние на Россию, на российскую политику.

Поэтому так важно помочь белорусскому народу свергнуть этого сумасшедшего человека, который, к сожалению, по-прежнему находится у власти и в буквальном смысле пытает свой народ в то время, пока мы ведем эту дискуссию», — заявил Навальный. На вопрос о том, связывает ли его что-то с белорусской оппозицией, он не ответил, но уточнил, что не понимает, как можно влиять на ситуацию, находясь за рубежом.

Также Навальный сообщил, что собирается вернуться в Москву. «Мой план сейчас — восстановить здоровье и вернуться в Россию, чтобы действовать изнутри. Так что я даже не пытаюсь создавать механизм работы из-за рубежа», — подчеркнул он.

Один из вопросов оппозиционерам задал бывший мэр Риги, а ныне депутат европарламента Нил Ушаков. Он поинтересовался у Навального, как изменить точку зрения россиян по отношению к европейским санкциям, поскольку даже в Латвии их воспринимают как антироссийские, а не направленные именно против нынешнего руководства государства.

С точки зрения российского оппозиционера, этот момент как раз может нивелировать введение ограничительных мер именно против «олигархов», что якобы вызовет ликование на улицах российских городов.

«Их ненавидят все — от правых до левых. Но пока мы не видели никаких реальных попыток наложить прицельные санкции на олигархов», — резюмировал Навальный. В заключение он поблагодарил депутатов ЕП за предоставленную возможность высказаться и поддержку.