Украинцы должны погибнуть, но насолить России любой ценой — об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин. Его слова передает телеканал «112 Украина».

Эту «ложную национальную идею» навязал Украине и ее жителям Запад, добавил он. «Украина не является субъектом международной политики, а является объектом», — посетовал Кузьмин.

Он осудил экс-президента Петра Порошенко и действующего президента Владимира Зеленского в «сдаче» Украины НАТО в качестве плацдарма. Стратегия национальной обороны, которую приняли при Порошенко, предусматривает использование ее территорий для возможной войны Североатлантического альянса с Российской Федерацией, добавил нардеп.

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Кроме того, в пользу этих планов играет и указ Зеленского, который разрешает НАТО проводить учения на Украине на протяжении целого года. «Мы этого вообще хотим? Это вот наше стремление в НАТО и Евросоюз? <…> Эти решения — верх цинизма и государственное преступление», — подчеркнул депутат, комментируя прозападные инициативы Киева.

В России военные могут воспринять активность НАТО на Украине и у российских границ как нападение на страну. Поэтому есть угроза нанесения военного удара по украинской территории, предостерег соотечественников нардеп, отметив что украинские чиновники будто бы состязаются между собой — кто сильнее «нагадит» России, чтобы продемонстрировать свой «патриотизм».

Запад же, по словам Кузьмина, всеми силами превращает Украину в «Антироссию».

В результате, пытаясь «нагадить русским», на Украине власти извели свою промышленность, уничтожили социальную и образовательную сферы, угробили медицину и «по сути, уничтожили будущее» страны, резюмировал депутат.

Среди украинских чиновников раздаются голоса, призывающие к улучшению отношений с Россией. Более того, некоторые из них считают, что в ухудшении российско-украинских отношений виноват Киев. Бывший глава министерства транспорта и связи Украины Евгений Червоненко выразил в июне 2019 года убеждение, что Киев обманывал Москву, нарушая двусторонние договоренности.

«Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и ... [нарушали] договоренности с Россией», — заявил он.

Он также отметил, что для разрешения конфликта в Донбассе необходимо налаживать диалог с Россией. «В какой бы тупик мы ни зашли, цена этому тупику — беда миллионов украинцев в Донбассе», — подытожил бывший глава транспортного ведомства.

В феврале Евгений Червоненко заявил, что Запад обманул Украину, из-за чего страна осталась один на один со своими проблемами.

Кроме того, он выразил сожаление по поводу того, что Киев не стал интегрироваться в Евразийский экономический союз — и высказал мнение, что западные страны будут использовать Украину в качестве «раздражителя для Востока».

В середине декабря 2018 года другой экс-министр транспорта и связи, депутат Рады Виктор Бондарь заявил, что Евроcоюз «надурил» Украину. «Европа нас надурила по экономическим соглашениям. Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год», — убежден парламентарий.

По его словам, евробюрократы «не дают Украине возможности создать высокотехнологичные отрасли» в производстве. В результате Киеву гораздо труднее конкурировать со странами Европы в экономической сфере.

После евромайдана в 2014 году президенты Украины изо всех сил стремятся вступить в НАТО и «выйти из сферы российского влияния». Пункт о стремлении Киева получить членство в альянсе и ЕС закрепили в законе о нацбезопасности Украины еще при Петре Порошенко. Его преемник на посту президента Владимир Зеленский также заявлял, что Украина будет стремиться углубить сотрудничество с НАТО ради укрепления своей собственной безопасности.