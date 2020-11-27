«Сложно признать поражение»: когда Трамп покинет Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом и признает свое поражение на выборах, если 14 декабря выборщики проголосуют за Джо Байдена. Его слова передает РИА «Новости».

«Конечно, вы это и так знаете <…> Голосуя за Байдена, выборщики совершат огромную ошибку», — подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов.

Трамп отметил, что признать поражение ему будет крайне сложно. Он также вновь обвинил демократов в повальном мошенничестве на выборах и сравнил инфраструктуру голосования в США со странами третьего мира.

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26 ноября Дональд Трамп заявил, что демократ Джо Байден не набрал, приписываемых ему голосов, а сами выборы были сфальсифицированы. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Только что видел подсчет голосов. Байден никогда не получал 80 000 000 голосов! Это были 100% подготовленные выборы», — подчеркнул Трамп.

25 ноября публично объявивший о своей победе на выборах президента Джо Байден заявил, что посвятит первые сто дней своего президентства двум вопросам – борьбе с эпидемией COVID-19 и выдаче гражданства миллионам нелегальных иммигрантов.

«Я отправлю в сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 миллионов незарегистрированных человек», — сообщил он.

7 ноября ведущие американские СМИ, среди которых Associated Press, CNN, NBC и Fox News сообщили о победе Джо Байдена на выборах. Многие мировые лидеры поздравили «нового президента» — среди них главы стран ЕС, премьер Канады, президенты Украины и Казахстана, Аргентины и Венесуэлы. Президент РФ Владимир Путин Байдена поздравлять не спешит и ждет официальных итогов голосования.

Ранее появилась информация, что Трамп не планирует уступать Байдену на текущих выборах главы государства. Об этом сообщает CNN со ссылкой на «близкие к президенту источники».

По их словам, Трамп признал, что подсчет голосов может завершиться не в его пользу. При этом он уверен, что длительные судебные разбирательства и риторика о фальсификации выборов могут посеять достаточно сомнений, чтобы позволить ему отказаться от признания результатов выборов. «Он в боевом режиме. Он думает, что сражаться в его интересах», — заявил один из собеседников телеканала.

Национальный комитет Республиканской партии США собирает средства на финансирование судебных исков, поданных президентом Трампом. Реcпубликанцы планируют привлечь как минимум $60 млн, указано в сообщении Reuters.

«Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 8 вечера во вторник [3 ноября], в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах с крайне небольшим разрывом», — написал в Twitter Трамп.

Он также потребовал начать пересчет голосов в ключевых штатах, где исход выборов решал итоги президентской гонки. Разрыв в некоторых из них составлял всего несколько тысяч или сотен голосов, и республиканцы имели основания подозревать демократов в подлоге и жульничестве. Тем не менее, в Неваде, к примеру, победу Байдена утвердил Верховный суд штата.