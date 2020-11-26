Тихановская хочет пересмотреть соглашения Минска и Москвы

Если к власти в Белоруссии придет оппозиция, она пересмотрит условия последних договоренностей с Россией, заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

Реклама

«Мы всегда выступали и выступаем за дружественные и партнерские отношения с Россией», — говорится в ее Telegram-канале.

Как отметила Тихановская, о чем бы президент Белоруссии Александр Лукашенко ни договаривался, «он утратил поддержку белорусского народа». По ее мнению, из-за этого новым властям нужно пересмотреть все сделки и договоры.

Экс-кандидат также подчеркнула, что «независимость и суверенитет не может быть предметом торга».

Она сделала эти заявления на фоне визита в Минск главы российского МИД Сергея Лаврова. В ходе встречи с министром РФ 26 ноября президент Белоруссии подчеркнул, что не видит необходимости в перезагрузке отношений двух стран. «Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений», — отметил Лукашенко.

Как утверждает белорусский президент, Минск хотел бы иметь «не просто добрососедские отношения» с Москвой, а «очень близкие, братские отношения». Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что и российская сторона настроена на сохранение дружественных отношений с Белоруссией.

Лавров, в свою очередь, заверил, что Москва готова поддержать внутриполитические инициативы Лукашенко. Министр также высоко оценил действия Минска для продвижения интеграции двух стран.

Лукашенко назвал встречи с Лавровым «всегда продуктивными». «По крайней мере, для меня особенно и для Беларуси, для нашей, прежде всего, внешней политики, потому что есть возможность, как вы говорите часто, сверить часы. Мы этим пользуемся», — подчеркнул глава республики.

Как добавил Лукашенко, главе МИД РФ приходится «больше вертеться» на международной арене «в этом бешеном мире», поэтому его точка зрения для Минска «весьма актуальна и познавательна».

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты, начавшиеся сразу после выборов президента страны. Согласно официальным данным ЦИК, президентом стал Лукашенко, опередивший по результатам голосования свою ближайшую соперницу Тихановскую. Лукашенко находится у власти уже шестой срок. Оппозиция настаивает, что выборы были фальсифицированы. По ее мнению, победа должна была достаться Тихановской.

Экс-кандидат в президенты от оппозиции инициировала создание координационного совета для передачи власти в Белоруссии.

На данный момент она находится в Литве. Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту создания совета. Как подчеркнул Лукашенко, появление альтернативных органов власти в стране недопустимо. Он заверил, что такие действия будут караться по закону.

В середине прошлого месяца МВД Белоруссии объявило, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск по делу о призывах к свержению конституционного строя. Как указали в ведомстве, Тихановская находится в розыске за «совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 361». «Это призывы к свержению или изменению конституционного строя Республики Беларусь или к совершению преступлений против государства», — указали в МВД.

Незадолго до этого в базе данных разыскиваемых лиц МВД РФ появилась информация о том, что Тихановскую объявили в розыск в России. При этом в стране не возбуждали никаких уголовных дел в отношении Тихановской, она находится в списке, поскольку он формируется на основании соглашений, заключенных в рамках СНГ, пояснили в пресс-службе министерстве.

По словам самого Лукашенко, единственная возможность отстранить его от власти — это решение белорусского народа на основании законов и Конституции.

Ранее в ходе интервью российским и зарубежным СМИ президент республики подчеркивал, что ему не о чем говорить со Светланой Тихановской. Отрывок из его интервью показывал телеканал «Россия 1». «Она уехала туда (в Литву. — «Газета.Ru») и делает все во вред Белоруссии. О чем мне с ней разговаривать? И мне что, в Литву к ней поехать?» — говорил Лукашенко.