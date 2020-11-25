«Это сталинская версия»: Польше не понравилась конференция по Катыни

В ходе конференции в Тверской области оправдывалась советская версия расстрела польских офицеров в Катынском лесу, говорится в заявлении посольства Польши в России, опубликованном на сайте дипмиссии. Согласно этой версии, ответственность за это преступление возлагается на нацистскую Германию.

«На наш взгляд, распространенная на конференции версия истории была направлена на то, чтобы не признать ответственности НКВД за Катынское преступление в Медном и подтвердить сталинскую версию убийства»,

— считают польские дипломаты.

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Они также призвали защищать историческую правду о Второй Мировой войне. «Исходя из заявлений представителей властей Российской Федерации мы согласны с тем, что нужно сосредоточиться на защите исторической правды о Второй Мировой войне, а также напоминать об ответственности НКВД за Катынское преступление», — говорится также в тексте.

«Научно-практическая конференция на тему российско-польских отношений, в частности, сложных вопросов истории, включая вопрос судьбы польских военнопленных, содержавшихся в 1939–1941 гг. в советских лагерях» (полное название мероприятия — «Газета.Ru») прошла под эгидой Российского военно-исторического общества (РВИО).

В пресс-релизе организации значится, что «сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма».

Возложение ответственности на НКВД за массовый расстрел, по мнению участников конференции, представляет собой одно из направлений «общей информационно-пропагандистской кампании по возложению ответственности на СССР за <…> развязывание Второй мировой войны».

В настоящее время считается, что в 1940 году в Катынском лесу в 20 км от центра Смоленска были расстреляны более 4,5 тыс. польских офицеров, интернированных во время «Польского похода» Красной армии 1939 года. В разгар сталинских репрессий Катынский лес стал местом захоронения более 6 тыс. русских и представителей других национальностей, ставших жертвами советского террора.

СССР признал свою ответственность за Катынский расстрел — 13 апреля 1990 года президент Советского Союза Михаил Горбачев передал прибывшему в Москву с официальным визитом президенту Польши Войцеху Ярузельскому копии материалов бывшего Главного управления по делам военнопленных и интернированных НКВД.

В пакете документов содержались списки польских граждан, находившихся в Козельском, Осташковском, Старобельском лагерях НКВД в начале 1940 года.

Многие из этих людей были бессудно казнены советскими чекистами.

С предложением о расстреле поляков к Политбюро ЦК ВКП(б) обратился нарком внутренних дел Лаврентий Берия. Захваченные РККА польские офицеры, чиновники, помещики, полицейские, разведчики, жандармы, осадники (колонисты) и тюремщики были убиты, поскольку являлись «закоренелыми, неисправимыми врагами советской власти».

В Тверской области были установлены две мемориальные доски — на здании бывшего областного НКВД. Одна — в память о советских жертвах террора, вторая — в память о поляках. Однако в мае 2020 года активисты тверского отделения политического объединения «Национально-освободительное движение» (НОД) и руководство Тверского медуниверситета, располагающегося в чекистском здании, демонтировали памятные знаки. На них подали в суд за самоуправство.

1 сентября президент РФ Владимир Путин назвал «коллаборационистами сегодняшнего дня» тех, кто сейчас соглашается с инициаторами искажения исторической правды о событиях ВМВ.

«Кому-то показалось, что после «холодной войны» они оказались победителями. Они считали себя исключительными. Они полагают, что можно и нужно поменять порядок, возникший после Второй Мировой войны. И поэтому для того, чтобы создать условия для этих перемен, нужно немножко переделать, переписать то, что было в истории на самом деле», — подчеркнул он.