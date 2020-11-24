Трамп — 2024: Америка готовится к реваншу республиканца

Почти 60% американцев считают, что президент США Дональд Трамп должен признать свое поражение на выборах главы государства, где его оппонентом выступил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Согласно опросу Harvard-Harris, 57% респондентов назвали выборы честными, однако глава Белого дома настаивает, что в ходе их проведения присутствовали различные фальсификации.

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61% опрошенных уверены, что голосование по почте было справедливым. Этот тезис Трамп не поддерживает, с его точки зрения, именно тут было больше всего нарушений со стороны Демократической партии.

Его мнение разделяют представители Республиканской партии, указывается в исследовании: 72% респондентов уверены в наличии фальсификаций, в том числе в рамках почтового голосования. Также 70% среди сторонников республиканцев считают, что Трампу не стоит признавать свое поражение на выборах.

В опросе отдельно отмечается, что ключевой темой для избирателей на выборах стала пандемия коронавируса COVID-19 — 29% респондентов ориентировались на нее при голосовании. Вторым важным вопросом оказались различные экономические аспекты, с их учетом голосовали 26% опрошенных. И, наконец, на третьем месте находятся личные качества кандидатов, ими руководствовались 14% американцев.

Как заявил в интервью The Hill глава Harvard-Harris Марк Пенн, исход гонки решила плохая работа Трампа по борьбе с коронавирусом. По его мнению, избиратели ожидают от Байдена серьезных шагов в этом направлении. «Удивительно, но Трамп улучшил свои позиции после выборов. Его лучшая стратегия — просто выполнять свою работу до 20 января», — добавил Пенн.

Рейтинг одобрения действий президента достиг отметки в 51%, не поддерживают работу Трампа 49% респондентов. Хотя до выборов число противников главы государства стабильно превышало количество сторонников.

Кроме того, американцы в своем большинстве хоть и призывают Трампа признать поражение, но не исключают его участия на следующих президентских выборах — эту идею поддерживают 47% респондентов. По партийным предпочтениям, за повторное выдвижение действующего главы Белого 75% республиканцев и 24% демократов.

Конец борьбы?

Ситуация вокруг американских президентских выборах пока неопределенная, официальных результатов голосования до сих пор нет, они должны появиться к началу декабря, за неделю до голосования коллегии выборщиков — именно оно поставит точку в противостоянии Трампа и Байдена.

Однако ведущие американские СМИ уже называют демократа «избранным президентом», поскольку, по предварительным подсчетам, ему удалось получить 306 голосов выборщиков, когда для победы необходимо 270. Трамп набирает 232 голоса.

Пока кампания президента, добивающегося пересчета голосов в ряде штатов, не привела к серьезному продвижению в этом вопросе, ручной пересчет бюллетеней был санкционирован только в Джорджии — и то он не принес Трампу лидерства в регионе. В других штатах суды не идут навстречу главе Белого дома, отказываясь давать ход делу из-за отсутствия веских доказательств каких-либо нарушений.

Все это затягивает процесс передачи власти в США, но 24 ноября в этом вопросе появились подвижки. По информации CNN, Трамп рекомендовал управлению по общим вопросам администрации (GSA) «делать то, что необходимо» относительно первоначальных процедур, связанных с переходом полномочий.

Иными словами, Трамп сделал первый шаг к передаче власти Байдену, хотя сам воспринимает ситуацию несколько иначе. По словам главы государства, решение ведомства о начале соответствующих процедур не означает, что он готов признать свое поражение на выборах.

«Какое отношение имеет данное GSA разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел, касающихся того, что запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики? Мы движемся на полной скорости», — написал Трамп в Twitter.

Как ранее говорил «Газете.Ru» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, команда Трампа последовательно терпит поражение в судах, а большинство наблюдателей не видят никаких перспектив в попытке президента отсудить свою победу. Да и сам американский лидер действует достаточно противоречиво, создается впечатление, что он находится на распутье.

«То он говорит, что пойдет до конца, то в Twitter якобы говорит о победе Байдена. Судя по всему, часть республиканской элиты оказывает на него некое воздействие, чтобы он смирился со случившимся», — подчеркивал эксперт.

В данном случае запуск процедуры по передаче власти и одновременный отказ от признания победы Байдена со стороны Трампа вносит еще больше противоречий. По информации Politico, американский лидер не может прекратить борьбу, так как этого от него ждут сторонники. Однако также не может добиться своей победы, поскольку явных свидетельств нарушений на выборах все еще нет.

Трамп — 2024

Впрочем, если Трамп все же проиграет, он вполне может попытаться вновь стать президентом спустя четыре года.

И эту идею, по опросам Harvard-Harris, поддерживают 47% американцев.

Более того, источники The New York Times в окружении главы государства еще в середине ноября допускали участие Трампа в выборах 2024 года.

Так, по информации издания, президент в личных беседах со своими советниками говорил, что заявит о своем решении вновь вступить в борьбу за кресло главы Белого дома вскоре после того, как Байдена официально назовут победителем текущих выборов главы государства.

Источники NYT утверждают, что Трамп осознает свое поражение, а также провал кампании по пересчету голосов. Однако пытается укрепить поддержку среди республиканского электората с прицелом на следующие выборы.

В истории США уже были президенты, которым удалось избраться на второй срок подобным образом. К примеру, демократ Гровер Кливленд проиграл выборы 1888 года республиканцу Бенджамину Гаррисону, но выиграл у него же в 1892 году.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, теоретически участие Трампа на выборах 2024 года вполне возможно, потому что «он-то уйдет, но «трампизм» в США точно останется».

«Трампизм» сохранится как определенный свод политики, понятий, решений, отношений и взглядов. Кроме того, мы видим, что поддержка у Трампа на выборах была высокая, а, значит, Республиканская партия при нем не провалилась. Где-то они даже смогли укрепить свои позиции», — отметил эксперт.

Однако против действующего президента в этом плане играет фактор времени, продолжил Рогулев, все же к 2024 году ему будет 78 лет, и неизвестно, пойдет ли он на выборы. К тому же за четыре года многое может измениться, в частности, среди республиканцев появятся какие-то новые лица.

«Все-таки для партии Трамп чужой, хотя «трампизм» и присутствует в американской политике. Однопартийцам с ним было нелегко, но опять-таки большого убытка республиканцы не понесли», — резюмировал эксперт.

Время действительно негативный фактор для Трампа, и не только в плане возраста президента. Согласно исследованию Pew Research Center, основу электората американского лидера составляют белые американцы старшего поколения, которые поддерживали его на волне обещания экономического прорыва и жесткой позиции по мигрантам.

Основная проблема президента в том, что его соратники также начинают стареть и постепенно убывать. Кроме того, по информации Associated Press, Бюро переписи населения США прогнозирует переход белых американцев к статусу «меньшинство» в стране к 2045 году, что создает риск для дальнейшего существования «трампизма».