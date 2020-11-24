«Это реально»: Лукашенко назвал способ смены власти в Белоруссии

Режим в Белоруссии может измениться, однако принимать соответствующее решение должны сами белорусы на основании действующих законов и конституции РБ. По словам президента страны Александра Лукашенко, иного пути нет, передает »Sputnik Беларусь».

«Президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать», — заявил он, отметив, что законы страны необходимо соблюдать неукоснительно.

Государства Запада, подчеркнул Лукашенко, «очень волнуются» по поводу дальнейшего развития Белоруссии.

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«Очень [на Западе] переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как», — возмутился белорусский глава. Его обвинения в адрес западных держав основываются на «железных, как говорят в Китае, фактах», объяснил Лукашенко.

Выборы в Белоруссии прошли 8 августа. Штабы оппозиционных кандидатов объявили о непризнании результатов голосования — согласно данным ЦИК, победил с 80% голосов бессменный с 1994 года глава страны Александр Лукашенко.

После объявления предварительных результатов начались массовые акции протеста. Лукашенко приказал разогнать демонстрации. Выполняя приказ, белорусская милиция и внутренние войска применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По сообщениям белорусских и российских журналистов с места событий, подавление протестов приобретало крайне жестокие формы, сотни человек были избиты, многие подвергались истязаниям в СИЗО. Всего с начала протестов в РБ задержали более 5 тыс. протестующих, заявили в МВД страны.

10 сентября Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть. «Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал», — сообщил он.

Президент добавил, что в середине 1990-х годов Белоруссия «валялась в грязи» и о республику «вытирали ноги», такая же ситуация была и с белорусскими силовиками. «Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет», — заверил Лукашенко.

15 сентября экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что действующий глава республики Александр Лукашенко получит личные гарантии безопасности и «даже больше», если по доброй воле сложит полномочия.

«Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность», — сказала Тихановская.

По ее словам в данном вопросе будет учтено «мнение всех белорусов».

Ранее экс-кандидат в президенты написала в авторской статье для американской газеты The Washington Post, что Лукашенко покинет президентское кресло — это лишь «вопрос времени». Она подчеркнула, что отказывается признавать результаты голосования на президентских выборах 9 августа и победу Лукашенко.

Уличные протесты проходят в белорусских городах каждое воскресенье. Несколько человек погибли, их смерти оппозиция связывает с действиями силовиков. Официальный Минск заявляет о «происках Запада». Страны ЕС осудили действия белорусских властей и ввели санкции в отношении нескольких десятков чиновников, обвиненных в нарушении прав человека.