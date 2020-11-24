«Большие аппетиты»: как Турция пытается закрепиться в Карабахе

Турция хочет открыть собственный наблюдательный пункт в Азербайджане для наблюдения за ситуацией в Нагорном Карабахе, независимый от совместного с Москвой мониторингового центра, который размещается в регионе по соглашению между Москвой и Анкарой от 11 ноября, пишет Reuters.

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В соответствии с договоренностями центр будет находится на азербайджанской территории, место для его создания определит Баку. Как ожидается, наблюдение будет проходит в дистанционном режиме, с использованием беспилотников и других средств.

«Россия полагает, что для Турции необязательно размещать наблюдательный пункт в регионе, независимый от объединенного центра. Однако это принципиально для Турции», — цитирует агентство слова источника в Турции.

По его словам, в настоящее время переговоры по независимому наблюдательному пункту продолжаются в Москве, и Анкара рассчитывает получить компромиссное решения по их завершению. В России эту информацию пока никак не комментируют.

В целом, по этому вопросу из Анкары с момента заключения перемирия между Арменией и Азербайджаном идет противоречивая информация.

9 ноября Баку, Москва и Ереван подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Договор положил конец шестинедельному военному противостоянию в регионе, и привел к существенному сокращению территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики — Азербайджану удалось вернуть большую часть земель, потерянных почти 30 лет назад.

Ключевым пунктом договоренностей стало введение в регион российских миротворцев в качестве гаранта прекращения боевых действий и безопасности. О турецких силах в соглашении не было ни слова, однако президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что турецкий контингент также будет присутствовать в регионе.

Это также поддерживали в Анкаре, что привело к несколько неоднозначной ситуации. В Турции говорили, что ее военные будут действовать вместе с российскими миротворцами, в России эти предположения опровергали. К примеру, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Москве исходят из того, что миротворцами выступают именно российские военные.

«Взаимодействие с турецкими военными будет в рамках мониторингового центра, который будет расположен на территории Азербайджана. Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для расположения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана. На той части территории, которая не приближена к Карабаху и которая будет дополнительно согласована», — подчеркивал представитель Кремля.

В противовес этому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что место для создания российско-турецкого центра «будет определено Азербайджаном на территории, освобожденной от армянской оккупации». Хотя, по сути, заявление Пескова эти слова опровергает. Информация Reuters о желании Анкары создать свой собственный наблюдательный пункт в регионе лишь добавляет неразберихи.

Турки в Карабахе?

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, тюрколог Виктор Надеин-Раевский, Турцию изначально не позвали в Карабах в качестве миротворцев.

«Их не пригласили, потому что именно Турция стала инициатором обострения конфликта и толкала Азербайджан в этом направлении. Поэтому Анкару нельзя считать какой-то нейтральной силой, какой себя позиционирует Россия», — отметил эксперт.

Москве, действительно, удалось не вставать ни на чью сторону в карабахском конфликте, остановить войну и предпринять реальные шаги для предотвращения дальнейших боевых действий, уверен Надеин-Раевский. Анкаре же очень обидно, что ее лишили доступа к Нагорному Карабаху.

«Им бы очень хотелось оккупировать регион, да и, возможно, даже сам Азербайджан. Аппетиты у Анкары достаточно большие, чего стоят только разговоры об армии Великого Турана, частью которого должен соответственно стать Азербайджан. В России к этому относятся не очень серьезно и смотрят на это дело, как на вещь неосуществимую, возможно, очень зря», — добавил эксперт.

Если рассматривать возможность появления турецкого контингента непосредственно на азербайджанской территории, то, как считает собеседник «Газеты.Ru», этого полностью исключать нельзя. Тут стоит учитывать, что Азербайджан — суверенное государство, которое самостоятельно может пригласить Анкару.

По словам Надеина-Раевского, касательно присутствия турок все зависит от того, о какой именно части Азербайджана идет речь. В районах Нагорного Карабахе, которые находятся под охраной российских миротворцев их появление исключено, а вот на остальной азербайджанской территории вполне возможно.

«То есть на бывших карабахских территориях вполне могут появится турецкие войска не просто с назначения Азербайджана, но и с его помощью. Это, скорее всего, негативно скажется на российско-азербайджанских отношениях, а также осложнит решение дальнейших проблем, связанных с Нагорным Карабахом», — подчеркнул эксперт.

Допустит ли Баку такое развитие событий, вопрос достаточно сложный. Как говорил 11 ноября в интервью РБК посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, азербайджанская сторона пока не видит необходимости в наличии турецкого контингента в регионе.

«Разговор не идет о введении миротворцев, то есть солдат турецких, разговор идет о техническом контроле за исполнением сторонами этого миротворческого заявления», — отмечал дипломат.

Впрочем, эту точку зрения в Азербайджане поддерживают далеко не все. По информации турецкого издания SuperHaber, Бюльбюль оглы оказался на гране увольнения за свое высказывание о военных из Турции. По данным издания, его слова вызвали серьезный резонанс в Азербайджане, хотя в Баку эту информацию опровергают.