«Последний шанс»: Эфиопия движется к гражданской войне

Федеральные силы Эфиопии постепенно окружают город Мэкэле — столицу штата Тыграй, в котором власти с начала ноября проводят военную операцию против боевиков из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ). Как заявил официальный представитель правительственной целевой группы по чрезвычайному положению в штате Редван Хусейн, в данный момент войска находятся в 50 км от центра Мэкэле.

Окружение столицы Тыграя со стороны федеральных сил входит в заключительную фазу операции в штате. 22 ноября власти Эфиопии поставили ультиматум отрядам НФОТ и руководству региона, дав им 72 часа для того, чтобы сложить оружие и прекратить сопротивление.

«Правительство призывает лидеров НФОТ и подчиняющихся им бойцов сдаться мирным путем, признав полную безнадежность ситуации. Это последний шанс», — говорится в заявлении правительства Эфиопии.

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Центр против региона

Премьер-министр страны Абий Ахмед Али, который и дал добро на запуск операции, призвал население Мэкэле собственноручно арестовать представителей НФОТ и выдать их властям.

Тут стоит отметить, что нынешний ультиматум — уже второй по счету, 14 ноября федеральные силы также давали боевикам из Народного фронта освобождения Тыграя 72 часа для прекращения сопротивления, однако те его отвергли. В итоге боевые действия были вновь возобновлены, но в тот раз правительственные силы находились в 90 км от столицы штата.

В данный момент к столице Тыграя подтягивают тяжелую артиллерию и танки, что вряд ли можно назвать хорошим знаком для сил НФОТ. Власти Эфиопии не собираются отказываться от своего плана по освобождению штата от структур Народного фронта и уже заняли большинство крупных городов региона.

Конфликт между федеральным центром и руководством штата начался еще в сентябре, когда правительство Тыграя организовало местные выборы, несмотря на решение кабинета Ахмеда отменить голосование на национальном и региональном уровне из-за пандемии коронавируса.

НФОТ раскритиковал инициативу властей, обвинив федеральное правительство в желании продлить срок полномочий премьер-министра. А в ответ на проведение собственных местных выборов лишился финансирования, так как кабмин перенаправил средства из бюджета напрямую в местные администрации штата.

С этого момента между федеральным центром и региональными властями стартовал «месяц провокаций», как это называли в кабинете Ахмеда. Стороны обвиняли друг друга в подготовке военного противостояния, а затем со стороны боевиков НФОТ произошло несколько нападений на военные базы в регионе, что и спровоцировало начало боевой операции в Тыграе.

Отношения между кабинетом Ахмеда и НФОТ были достаточно натянутые в течении последних двух лет, то есть с момента вступления в должность премьер-министра. Абий Ахмед пришел к власти с обещанием ключевых изменений, одним из которых стала реорганизация правящей коалиции парламента в единую партию.

Основная цель премьера, который в 2019 году получил Нобелевскую премию мира за разрешение пограничного конфликта с Эритреей, — уход от этнического правления в Эфиопии, где регионы созданы на этнической основе и обладают широкой автономией.

Народный фронт, который почти 30 лет занимал ключевое место в правящей коалиции парламента, выступил против реформ Ахмеда и перешел в оппозицию.

Риск эскалации

Открытая конфронтация между федеральным центром и региональным правительством вызывает опасения у международных наблюдателей. Так, Институт мира США предупреждал о риске масштабного межэтнического конфликта в Эфиопии из-за военной операции кабинета Ахмеда с НФОТ.

Более того, со стороны мирового сообщества уже пошли призывы к федеральному правительству государства по деэскалации напряженности. В частности, помощник госсекретаря США по делам Африки Тибор Наги заявил, что Вашингтон призывает Аддис-Абебу к прекращению огня и возвращению к миру.

«Фронт взял на себя ответственность за обстрел 13 ноября аэропортов в Эфиопии и за атаку 14 ноября на аэропорт Эритреи. Это неприемлемо, это делает ситуацию более опасной», — подчеркивал помощник главы Госдепа.

В свою очередь, Африканский союз напрямую предложил властям Эфиопии свою помощь в качестве посредника для урегулирования конфликта в штате Тыграй, однако получил отказ со стороны Аддис-Абебы. По данным газеты Nation, спустя несколько часов после того, как председательствующий в Афросоюзе президент ЮАР Сирил Рамапоса назначил трех бывших президентов африканских государств посредниками в конфликте в Тыграе, Эфиопия не признала их в качестве таковых.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» российский африканист Александр Даневич, текущая ситуация — очередной виток конфликта федерального центра с оппозицией: позиция НФОТ сохраняется многие годы, и время от времени обстановка обостряется.

«Естественно, это может вылиться в более тяжелые формы, но пока сложно говорить о возможности полноценной гражданской войны. В современных обстоятельствах у обоих участников конфликта просто не будет ресурсов для поддержания конфликта в активной фазе», — считает эксперт.

Если конфликт будет развиваться, скорее всего, начнется латентное и долгое противостояние партизанского подполья с федеральным центром, продолжил Даневич, но не исключено, что вслед за обострением последует этап переговоров.

«В данный момент следует дождаться, кто из стран, наблюдающих за ситуацией в Эфиопии, предложит выступить медиатором в подобном процессе. Все, что происходит в Африке, в целом, к сожалению, не всегда касается только участников тех или иных процессов, в случае Эфиопии — федерального центра и ее окраин», — добавил эксперт.

Конфликты в Африке зачастую попадают в сферу интересов крупных игроков, которые готовы вкладываться в такие противостояния ради получения бонуса в политическом или ресурсном плане, подчеркнул Даневич. Последние несколько лет к развитию событий в Эфиопии проявляла интерес группа соседних государств, в том числе по спорной постройке плотины на Голубом Ниле.

«Однако в эпоху кризиса всем становится немного не до этого, и положением пытается воспользоваться оппозиция в Эфиопии. Войны никому не хочется, все осознают, чем может закончиться текущая ситуация. Федеральный центр прекрасно оценивает собственные перспективы в этом плане, то есть это не тот случай, когда можно будет пройти победным маршем по территории», — резюмировал эксперт.