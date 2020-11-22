Договор по небу: Москва требует от партнеров не передавать данные США

После официального выхода США из Договора по открытому небу в воскресенье, 22 ноября, Москва будет добиваться того, чтобы оставшиеся в соглашении страны выполняли свои обязательства, заверил МИД РФ.

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Американская сторона ждет от своих союзников в Европе, что они будут создавать препятствия для полетов российских наблюдателей, а также снабжать Вашингтон полученными материалами, касающимися России, отмечается в комментарии ведомства. МИД заранее указал не незаконность таких действий.

«Будем добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств. Во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории, и во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полетов третьим странам, не являющимся участниками ДОН», — поясняется в коммюнике российского внешнеполитического ведомства.

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий также указал на недопустимость передачи данных европейскими партнерами американской стороне.

«Выход США из ДОН — расчетливая игра в одни ворота.

Россия будет действовать исходя из своих национальных интересов. Союзники Штатов по НАТО должны дать жесткие гарантии Москве непередачи данных Вашингтону. Только на основании этого будут определяться наши дальнейшие шаги», — написал депутат в Twitter.

Неделю назад свою приверженность ДОН подтвердили Берлин и Лондон.

«Неразглашение данных, полученных по договору, третьим странам оговорено в Договоре об открытом небе. Федеральное правительство придерживается буквы и духа Договора об открытом небе», — приводит РИА «Новости» слова представителя МИД ФРГ.

По его словам, правительство Германии уже проинформировало Москву о своем желании сохранить договор.

«Великобритания остается верна Договору по открытому небу, который служит интересам евроатлантической безопасности, создавая взаимопонимание и доверие через прозрачность в военной сфере», — указала Великобритания.

В июле нынешнего года сообщалось, что России и США не удалось сблизить позиции по ДОН. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков по завершении конференции государств-участников соглашения.

«Это был, скорее, взаимный обмен упреками и претензиями. Не видно никакой политической воли со стороны США искать решение и исправлять те недочеты с исполнением договора и отклонением от требований договора, на которые мы им постоянно указываем», — отметил дипломат.

В Белом доме считают, что российские самолеты занимались слежкой за Дональдом Трампом — якобы летая над резиденцией президента США и полями для гольфа, на которых он играл.

Тем не менее взаимные претензии по соглашению между странами существуют уже не первый год, в 2017 году США даже объявили о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией. Россия дала зеркальный ответ.

При этом по традиции действия Трампа в отношении международных соглашений нашли негативный отклик и внутри США, соперники президента в лице демократов активно критикуют его решение по ДОН и обвиняют главу Белого дома в нарушении закона.

По их мнению, американский лидер нарушил свои обязательства, не уведомив конгресс за 120 дней до начала выхода из соглашения.

Как говорилось в совместном письме сенаторов-демократов, начало выхода США из ДОН без соблюдения внутреннего законодательства или конституционной практики является очевидным политическим маневром в попытке связать будущую администрацию.

ДОН был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В настоящее время его участниками являются 34 государства, в практическом плане соглашение предоставляет право страна-членам облетать любые территории друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В ДОН оговорены и согласованы квоты наблюдательных миссий, регламент полетов, тип самолетов и параметры аппаратуры наблюдения.

Сам по себе договор является бессрочным, но любое государство-участник может его покинуть, уведомив о своих планах за шесть месяцев до выхода.