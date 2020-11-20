«Талантливые люди»: вблизи Белоруссии нашли спецслужбы США

Разведслужбы Белоруссии и России обнаружили центры американских спецслужб под Варшавой и в Киеве, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

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«США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди», — заявил белорусский лидер в ходе посещения ОАО «Гомсельмаш».

По словам Лукашенко, агенты Соединенных Штатов используют интернет, современные технологии и «качают всю планету».

«Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы? Вот получили сами. Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится!» — заверил глава государства.

По словам Лукашенко, Белоруссию сейчас «терзают». Как утверждает президент, сначала наблюдались попытки радикализировать протест и организовать забастовки, но рабочие «не пошли».

«А как поддержать протестные настроения, как дальше двигаться? Дворовые территории. Я недавно говорил: для кого-то это дворовые территории, шуточки, а для нас весной — это очаг гражданской войны, это стрельба, убийства людей», — подчеркнул он.

Белорусский президент ранее не раз говорил, что за проходящими уже несколько месяцев в республике массовыми протестами стоят «западные кукловоды». Как утверждает Минск, эти митинги координируют из-за границы, в том числе из Польши, Чехии, Литвы и с Украины. Лукашенко также обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию. Он полагает, что беспорядки направляют Соединенные Штаты, а европейцы им подыгрывают.

«Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили, <...> организаторами являются люди из заграницы», — отмечал белорусский президент.

Белоруссия и Россия находятся в контакте по ситуации на западных границах республики. В конце прошлого месяца Лукашенко утверждал, что вокруг Союзного государства складывается непростая обстановка и союзники должны реагировать на возникающие вызовы сообща. Такое заявление он сделал на встрече с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным в Минске.

Как обратил внимание Нарышкин, после начала массовых протестов в Белоруссии США в несколько раз увеличили финансирование антиправительственных сил республики.

«На эти деньги осуществлялось формирование сети «независимых блогеров» и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовка активистов к проведению уличных акций», — уточнил директор СВР.

Он утверждал, что в событиях в Белоруссии четко прослеживается влияние Запада.

Как подчеркнул белорусский лидер, Москва регулярно доводит до белорусских спецслужб и его самого информацию о ситуации. Лукашенко отметил, что его страна очень серьезно относится к полученным данным, в связи с чем у сторон появляется «очень много совместной работы».

Президент Белоруссии уточнил, что многие документы знакомят его с наработками СВР РФ, касающихся отношений и союзного строительства. Глава страны подчеркнул, в этом «мире бешеном, особенно ошалевшем от этой пандемии» COVID-19 друзей у республики немного.

«У всех интерес к нам — к России, к Беларуси. Мы должны реагировать. Думаю, мы о многом договоримся: о нашей совместной работе, деятельности во благо наших народов, конечно», — подчеркнул Лукашенко.

Протесты в Белоруссии вспыхнули 9 августа после проведения в республике президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу на них со значительным перевесом одержал Лукашенко, а второе место заняла Светлана Тихановская. Она не признала такие результаты. Оппозиционеры, которые после этого вышла на уличные протесты, утверждает, что выборы были фальсифицированы.

Координационный совет оппозиции призывает продолжать митинги, а власти заявляют о необходимости прекратить их.

Наиболее массовые шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям.

Правоохранительные органы проводят массовые задержания участников этих акций. Они подвергаются административному наказанию в виде арестов и штрафов. Кроме того, в отношении протестующих возбуждаются уголовные дела.