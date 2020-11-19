«Нет друга лучше»: как изменятся отношения США и Израиля

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Израиль заявил, что Вашингтон признает антисемитским движение BDS («бойкот, изоляция и санкции»), которое борется с оккупацией Израиля палестинских территорий. Само движение появилось в 2005 году в ЮАР и позже стало глобальной политической кампанией по призыву к экономическому и политическому давлению на Израиль до тех пор, пока она не исполнит свои обязательства по палестино-израильскому урегулированию (первой страной, которая в 2019 году признала организацию антисемитской, стала Германия).

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«Сегодня я хочу сделать заявление относительно решения госдепартамента, что мы рассмотрим BDS как антисемитское [движение]. Мы хотим встать вместе со всеми другими странами, которые признают это движение как раковую опухоль, которым оно и является», — сказал Помпео на пресс-конференции 19 ноября.

Ранее CNN сообщил, что Госдепартамент рассматривает возможность объявить антисемитскими ряд правозащитных организаций, включая Amnesty International, Human Rights Watch и Oxfam. По информации телеканала, ведомство на этой неделе потребовало от этих организаций «прояснить» свою позицию касательно движения BDS.

В последнее время поддержка Белого дома в отношении Израиля выросла. Майк Помпео стал первым действующим госсекретарем США, посетившим еврейское поселение на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан. Более того, он стал первым госсекретарем, который посетил и Голанские высоты.

В поселении Западного берега Помпео заявил, что США будут маркировать товары, произведенные в округах Иудея и Самария, как израильскую продукцию. Это, по словам госсекретаря, «соответствует внешнеполитическому подходу США, основанному на реальности».

Вашингтон также больше не будет принимать этикетки с маркировкой Западного берега для товаров палестинского производства, потому что эти районы «политически и административно разделены», сообщил Помпео.

Тем самым администрация Дональда Трампа полностью изменила правила, которые действуют более 20 лет.

Визит Помпео носит частный характер, представители израильского правительства его не сопровождали. Вместе с тем предшественники Помпео на посту госсекретаря посещали Западный берег только под эгидой палестинской администрации. При этом визиты в сами поселения не совершались, так как присутствие Израиля считалось там незаконным.

В ноябре 2019 года Помпео заявил, что США больше не считают, что «строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан является нарушающим международное право».

В «сделке века», представленной Трампом и призванной разрешить территориальные споры между Израилем и Палестиной, содержится пункт, что арабскому государству и всему мировому сообществу стоит признать суверенитет Израиля над Западным берегом реки Иордан.

Также президент США предложил мировому сообществу признать Иерусалим неразделимой столицей Израиля и разрешить Палестине построить свою столицу в восточной части города. Глава Белого дома признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива еще в 2017 году.

В марте 2019 года Дональд Трамп в рамках переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Сегодня же госсекретарь, посещая Голанские высоты, снова заявил, что они являются территорией Израиля.

Во время, когда Помпео посещал винодельню в поселении Псагот Западного берега, его встречали активисты левой израильской организации «Мир сейчас», которые держали в руках таблички с надписями «США, прекратите подрывать мир» и «Оккупированная территория не может быть нормальна».

«Госсекретарь Помпео, похоже, удваивает настойчивость своей администрации в том, что поселения не являются незаконными, несмотря на неопровержимые доказательства и международный консенсус», — приводит The Jerusalem Post слова одного из активистов организации.

Член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Ханан Ашрави уже обвинила Майка Помпео в использовании последних недель пребывания Трампа у власти «для создания еще одного незаконного прецедента, нарушения международного права и, возможно, для продвижения своих собственных политических амбиций в будущем».

«Помпео опьянен вином апартеида, украденным с палестинской земли. Это конъюнктурно и корыстно, и это снижает шансы на мир», — сказал Ашрави Reuters.

Васель Абу Юсеф, высокопоставленный член Организации освобождения Палестины, также осудил заявления Майка Помпео об изменении правил маркировки товаров с Западного берега.

«Это подтверждает партнерство между президентом Трампом и оккупацией», — сказал он.

Остается неясным, какую линию займет бывший вице-президент США Джо Байден, которому все американские СМИ уже отдали победу на президентских выборах. Однако замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов полагает, что Байден изменит политику США по отношению к Израилю.

«Он не откажется от союзнических отношений с Израилем но все-таки в последнее время демократические администрации США последовательно работали на разрешение палестино-израильского конфликта через создание двух государств и через создание, в том числе, палестинского государства, а не его растворение в Израиле. И демократические администрации не поддерживали признание всего Иерусалима как неделимой части и, тем более, неделимой столицы Израиля. В роли вице-президента Байден пытался оказывать на Израиль давление, чтобы он не строил незаконные еврейские поселения на палестинских землях и, в принципе, продвигал традиционное палестино-израильское урегулирование в том виде, в котором оно прописано в дорожной карте, принятой еще в начале 2000-х годов», — отмечает эксперт.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выждал 10 дней после того, как американские СМИ объявили о победе Джо Байдена, чтобы поговорить с кандидатом от демократов и назвать его избранным президентом. Европейские мировые лидеры, к примеру, сделали это практически сразу.

Трамп и его окружение же намерены теперь выжать максимум из политики, проводимой Белым домом в последние четыре года в отношении Тель-Авива, считает Дмитрий Суслов.

«Визит Помпео нацелен на то, чтобы обеспечить израильскую поддержку республиканцев и, соответственно, направить еврейско-израильское лобби на поддержку республиканцев, тем самым, повысив их шансы на промежуточных выборах в 2022 году и на президентских выборах в 2024 году. Помпео акцентирует внимание на наследии Трампа на ближневосточном направлении, и, конечно же, данный визит осложняет возможности для Байдена изменить американскую внешнюю политику.

Байден будет ее менять, но это будет сложнее сделать в условиях той безусловной поддержки, которую Израилю и израильской политике в отношении Палестины оказывает администрация Трампа»,

— считает эксперт.

Биньямин Нетаньяху в четверг поблагодарил Трампа за его поддержку Израиля.

«Альянс Израиля и США достиг небывалых высот. Благодаря президенту Трампу США признали Иерусалим столицей Израиля и перенесли посольство в этот город, благодаря президенту Трампу США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами, благодаря президенту Трампу США вышли из опасной сделки по иранскому атому, а также наложили жесткие санкции на иранский режим. Благодаря президенту Трампу США выдвинули первый реалистичный мирный план для израильтян и палестинцев, благодаря президенту Трампу Израиль смог заключить мир с тремя странами: ОАЭ, Бахрейном и Суданом. Израиль глубоко благодарен за все, что сделал президент Трамп вместе с вами и вашей командой», — сказал Нетаньяху, обращаясь к госсекретарю США.

Он также подчеркнул, что «у США нет друга лучше, чем Израиль», добавив, что администрация Трампа усиленно работала, «чтобы доказать, что и у Израиля нет в мире лучшего друга, чем США».