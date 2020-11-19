«Ни одного евро для Лукашенко»: Европа готовит новые санкции

Главы МИД 27 стран Евросоюза договорились о подготовке нового санкционного пакета в отношении белорусских властей и учреждений, чтобы «поддержать демократические права народа страны», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам онлайн-встречи министров иностранных дел стран сообщества.

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«Сегодня мы договорились начать подготовку нового раунда санкций в ответ на насилие властей и с целью поддержки белорусского народа. Эти санкции будут введены не только против физических лиц, но и против [государственных] структур, компаний и предпринимателей», — предупредил он.

Как заверил Боррель, он сделает все возможное, чтобы ЕС смог как можно скорее ввести новые ограничительные меры.

По его словам, страны Евросоюза теперь должны внести предложения о новых позициях санкционного списка. Причем эти предложения должны содержать обоснование. Он отметил, что государства получили просьбу внести столько предложений, сколько они смогут.

Глава дипломатии рассказал, что подготовил доклад по отношениям с Минском. «Совет попросил меня представить широкий подход по нашим отношениям с Белоруссией. Я сделал это в согласии со службами Еврокомиссии. Этот отчет был финализирован и представлен странам-членам, которые изучат его и примут решение по нему», — констатировал Боррель.

Он также заверил, что Брюссель больше не выделит ни одного евро действующему белорусскому правительству.

Как отметил глава дипломатии, все средства для этой страны будут направлены в неправительственные организации (НПО) «для поддержки гражданского общества». «Я не могу пока называть точные каналы, как будут переведены деньги, но точно могу сказать, что [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко не пойдет ни одного евро», — заявил он.

При этом еще в середине августа Еврокомиссия объявила, что выделит Белоруссии €53 млн. При этом €50 млн из них предполагалось выделить на борьбу с пандемией, а оставшиеся €3 млн — «на помощь жертвам репрессий» и поддержку гражданского общества.

О том, что главы МИД стран-членов Евросоюза договорились ввести новые санкции против Белоруссии, ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух дипломатов. По информации журналистов, решение об ужесточении ограничений было принято во время видеоконференции. Новые санкции против Минска, как ожидается, вступят в силу в ближайшие недели. Они могут затронуть не только высокопоставленных официальных лиц, но и субъекты, которые финансируют Александра Лукашенко, указали в агентстве.

За несколько дней до этого экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала ЕС расширить санкции против действующих властей страны, сообщалось в Telegram-канале ее пресс-службы.

Во время визита в Ригу 14 ноября она встретилась с президентом, премьер-министром и главой внешнеполитического ведомства Латвии. Политик поддержала идею наложить экономические санкции «на бизнесы, связанные с Лукашенко и приближенными к нему олигархами».

Кроме того, оппозиционер призвала Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с Беларусбанком и Белагропромбанком. Она также отметила необходимость для латвийского банка пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя в Белоруссии.

Помимо этого, Тихановская призвала ввести ограничения в отношении предприятий, увольняющих бастующих сотрудников.

К данному моменту Евросоюз ввел два пакета санкций против Минска. В черный список ЕС были включены 55 представителей руководства страны, в том числе Александр Лукашенко и силовики. Всем им запретили въезжать на территорию Евросоюза. Их счета в европейских банках, если они будут обнаружены, подвергнутся заморозке.

Очередной пакет санкций был введен 6 ноября и относился к президенту Белоруссии. В черном списке вместе с Лукашенко оказались еще 14 белорусских официальных лиц. Под санкции, в частности, попал сын Лукашенко Виктор. В этом блоке индивидуальных санкций — 15 новых фигурантов. Как подчеркнули в ЕС, Лукашенко ответственен за репрессии в стране в преддверии и после президентских выборов 2020 года.

ЕС начал вводить санкции против Белоруссии после прошедших 9 августа в стране выборов. Оппозиция не признает официальные результаты голосования, согласно которым главой государства был избран Александр Лукашенко. После завершения голосования в Минске и других белорусских городах вспыхнули акции протеста. Их участники утверждают, что выборы были фальсифицированы.