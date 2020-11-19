Не меняя монархию: как в Таиланде правят конституцию после протестов

В Таиланде продолжаются антиправительственные протесты, которые уже стали самыми массовыми с 2014 года.

И чем больше правительство на них не реагирует, тем больше протестное движение превращается в движение против монархии.

Накануне в парламенте страны прошло шестичасовое заседание, в ходе которого депутаты рассматривали законопроекты о внесении поправок в конституцию. По его итогам стало понятно, что в ближайшие месяцы конституция может быть изменена, однако это не коснется разделов о монархии, чего добиваются протестующие.

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Так, депутаты в первом чтении проголосовали за два законопроекта: один — от правительства, второй — от оппозиционной партии «Для тайцев». Оба связаны с созданием комиссии по разработке поправок в конституцию, соответственно, их принятие не означает реальных изменений в ближайшем будущем, которые учитывали бы требования протестующих. К тому же, законопроекты должны еще пройти голосование во втором и третьем чтениях.

Вместе с тем пять остальных инициатив, которые были направлены на ограничение полномочий неизбираемых должностных лиц и отмену политического наследия предыдущего военного правительства, не были приняты. Так, например, поддержку не получил законопроект, предполагающий реформу монархии.

На результаты голосования тут же отреагировали протестующие, и на улицы Бангкока снова вышли демонстранты.

«Произошедшее ясно показывает нам, что и депутаты [в большинстве своем], и сенат работали над тем, чтобы поддержать власть феодальной диктатуры. Таким образом, в будущем можно предсказать, что новая конституция, которую предстоит разработать, не будет в действительности отражать волю людей, <...> поскольку инициативы, касающиеся реформы монархии, не были поддержаны», — приводит ТАСС заявление объединения «Свободная молодежь».

Протесты в Таиланде длятся уже несколько месяцев. Первая акция состоялась 18 июля почти сразу после снятия большинства ограничений, введенных в королевстве из-за пандемии COVID-19.

При этом новая волна протестов началась еще в феврале после того, как суд принял решение о роспуске молодой оппозиционной «Партии будущего». На выборах в марте 2019 года эта политическая сила, ставшая очень популярной среди молодежи, заняла третье место.

Ядро протестов — студенты, которые выступают против монархии и требуют реформ, ограничивающих власть короны и военных, доминирующих в политической структуре страны.

Митингующие требуют распустить парламент, изменить действующую конституцию, прекратить давление на критиков правительства. Также они призывают премьер-министра к отставке.

В середине октября один из лидеров протеста передал начальнику полиции Бангкока бланк заявления об отставке главы правительства с местом для его подписи. Демонстранты выделили три дня для выполнения этого условия и на это время прекратили протесты. Кроме того, оппозиция требует освобождения всех арестованных в ходе митингов.

Центральным же требованием является реформирование монархии, ограничение власти короля и наделение членов королевской семьи ответственностью.

Однако правительство не демонстрирует никакого желания идти на уступки, чем еще больше разжигает антиправительственные настроения.

Во вторник, 17 ноября, акция протеста в очередной раз встретила жесткое подавление со стороны полиции. Сотрудники правоохранительных органов применяли водометы со смешанной со слезоточивым газом водой. Десятки человек были госпитализированы, некоторые из них — с пулевыми ранениями.

19 ноября премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча пригрозил использовать все доступные законы и меры против протестующих.

«Правительству и службам безопасности необходимо активизировать свою работу, обеспечивая соблюдение каждого параграфа всех законов», — говорится в распространенном заявлении чиновника.

Глава государства сообщил, что «действия, предпринятые против протестующих, которые нарушают закон, игнорируя права и свободы других людей, будут преследоваться в соответствии с национальным судебным процессом и международными принципами».

Впрочем, протестующие уже сконцентрировались на одном требовании — ограничении власти короны. Об этом, к примеру, рассказал The New York Times один из лидеров движения, которому уже предъявлены обвинения в подстрекательстве к мятежу.

«Теперь мы сражаемся лицом к лицу с короной. Нет никаких скрытых планов», — сказал он.

Акция протеста накануне была проведена под лозунгом, нацеленным на короля: «Если мы сгорим, ты сгоришь вместе с нами». Некоторые демонстранты, возмущенные применением слезоточивого газа и водометов, бросали ведра с краской в здания полиции, а также заклеивали вывески оскорбительными лозунгами в адрес премьер-министра и короля. На одной из них, к примеру, протестующие написали: «Король мертв. Да здравствует народ».

Антимонархический характер стал наиболее яркой чертой нынешнего протестного движения в Таиланде. В этой стране корона подвергнута наиболее строгой защите. Законы об оскорблении монархии в Таиланде считаются одними из самых суровых в мире. В стране запрещена любая критика в адрес королевской семьи.

С тех пор как в 2014 году в Таиланде установилась военная диктатура, число случаев привлечения к ответственности за оскорбление короля увеличилось в несколько раз. В 2015 году гражданин страны был приговорен к 30 годами лишения свободы за посты в Facebook, критикующие монархию. Спустя два года суд приговорил к 35 годам тюремного заключения мужчину, признанного виновным в оскорблении королевской семьи.

Протестующие же требуют, чтобы интересы членов королевской семьи не ставились выше положений, закрепленных в конституции. В частности, граждане призывают к контролю королевских бюджетов. После смерти своего отца в 2016 году король Маха Ваджиралонгкорн взял под личный контроль активы короны.

В результате всего за несколько месяцев защищенная одними из самых строгих в мире законами тайская монархия превратилась из неприкасаемого института в объект открытой критики.

Король Маха Ваджиралонгкорн не высказывает публичного беспокойства сложившейся ситуацией. Дворец, по большей части молчит о протестах. Однако наиболее красноречивой реакцией стало возвращение короля из Германии. Протестующие обращали внимание на это событие, заявляя, что своими налогами они финансируют проживание короля в Европе. В прошлом месяце Маха Ваджиралонгкорн все же вернулся в Таиланд и находится на родине уже несколько недель, что является достаточно редким событием.

В начале ноября многие СМИ писали, что король впервые за 40 лет дал интервью, в котором прокомментировал протесты в Бангкоке. На деле, однако, монарх ответил на два вопроса, которые успел ему задать британский журналист, когда вечером 1 ноября король отправился в храм, чтобы провести церемонию переодевания статуи Будды. Сперва на вопрос, как он относится к протестам, Маха Ваджиралонгкорн заявил: «Без комментариев».

Позже, однако, он добавил: «Мы все равно их любим». Вслед за этим журналист поинтересовался, возможно ли, чтобы в Таиланде был достигнут компромисс между сторонниками монархии и ее противниками, на что король ответил, что «Таиланд — это страна компромиссов».

Далее с корреспондентом поговорила одна из дочерей монарха принцесса Сириваннавари.

«Мы любим тайский народ, что бы ни происходило. И эта страна — мирная. Я люблю ее. Я по-настоящему счастлива, ведь это — настоящая любовь, и вы можете сами это видеть, так?» — сказала принцесса, показывая на толпу подданных монарха, пришедших приветствовать корону.

Впрочем, за коммуникацию от правительства все же отвечает премьер-министр.

«В настоящее время ситуация все еще не разрешена в нужном направлении и имеет тенденцию развиваться в сторону конфликтов, ведущих к еще большему насилию. <…> Если это будет продолжаться, то может нанести ущерб любимой нации и ее институтам, а также миру и безопасности жизни», — говорится в заявлении премьер-министра.