«Сильнейшая борьба за власть»: в Перу снова сменился президент

В Перу временным главой государства был избран депутат конгресса Перу Франсиско Сагасти. 17 ноября в тот же день он принес присягу. За его кандидатуру проголосовали 97 парламентариев, 26 высказались против. Так, Франсиско Сагасти стал третьим по счету президентом Перу за неделю.

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Во время присяги он пообещал восстановить доверие к правительству и почтил память двух погибших во время протестов молодых людей. Именно из-за их гибели в отставку ушел предшественник Сагасти Мануэль Мерино. Он руководил страной с 10 по 15 ноября. Протесты же вспыхнули в Перу из-за отстранения от должности президента Мартина Вискарры, которому на смену пришел Мерино.

«Мы не можем вернуть их к жизни. Но мы можем предотвратить повторение этого», — сказал Сагасти.

Таким образом, новый президент Перу, в первую очередь, попытался обозначить, что не повторит ошибок своего предшественника. Мерино был обвинен в попустительстве жестким действиям полиции при разгоне протестующих, что привело к гибели двух молодых человек. Трагедия спровоцировала еще большую протестную активность и беспорядки. Более половины членов правительства ушли в отставку спустя несколько дней после того, как приступили к своим обязанностям. За ними последовал и Мерино. Более 24 часов в Перу не было назначенного президента.

Мартин Вискарра, против отставки которого и выступают жители страны, занимал пост президента с 2018 года. Основанием для импичмента стало расследование в его отношении о коррупции. Свидетели по этому делу уже рассказали, что Вискарра получал взятки на сумму более $600 тыс. Многие перуанцы восприняли импичмент как госпереворот. На смену Вискарре парламентарии привели к власти малоизвестного политика, чем еще больше вызвали возмущение граждан страны. На него и была возложена ответственность за насилие полицейских.

Перу — одна из наиболее сильных в экономическом плане стран Латинской Америки. Однако пандемия отбросила экономику страны назад. Международный валютный фонд прогнозирует снижение ВВП на 14% в этом году, и это также ощущают на себе жители страны.

Все это привело Перу к политическому кризису. Внутри конгресса страны сохраняются серьезные противоречия, а жители по-прежнему недовольны отставкой президента и действиями нового правительства. До следующих президентских выборов остается пять месяцев — они назначены на апрель. За это время Франсиско Сагасти необходимо стабилизировать ситуацию.

Инженер по образованию, Сагасти стал главой государства через день после того, как был избран лидером конгресса. Поскольку у Мануэля Мерино не было вице-президента, когда он ушел в отставку, Сагасти стал следующим в очереди. И на этот раз, делая ставку на него, депутаты решили не повторять своих ошибок.

Как отмечает Associated Press, нынешний президент Перу — политик с репутацию сторонника консенсуса, что делает его наиболее подходящей сейчас фигурой. Первые часы после того, как он возглавил конгресс, Сагасти провел, посещая в больницах раненных протестующих. Во время своего визита политик пообещал сделать все, чтобы вернуть в Перу надежду.

Этот же посыл он повторил в своей речи во время присяги. Также Сагасти пообещал переименовать президентскую стипендию в честь молодежи страны. Он также поблагодарил протестующих за то, что они напомнили политикам о демократических ценностях, которые руководство страны должно отстаивать. И, помимо этого, новый президент пообещал продолжить борьбу с коррупцией.

«Это великое движение, которое мы наблюдаем во всех регионах страны, принадлежит молодежи», — сказал он.

Тем не менее, для многих перуанцев Сагасти остается неизвестной фигурой. Для них он рискует стать лишь одним из многочисленной череды президентов последних лет. В 2016 году главой государства был избран Педро Пабло Кучински, он и должен был пробыть у власти до 2021 года. Вместо этого из-за многочисленных коррупционных скандалов и сильного влияние конгресса страна сменила уже четырех лидеров за один президентский срок. Кучински в прошлом году был осужден Верховным судом по делу о коррупции и приговорен к 36 месяцам предварительного заключения.

Каждый ныне живущий бывший президент Перу находится под следствием или обвиняется в коррупции.

Однако политический кризис обнажил гораздо серьезные пробелы в нынешней политической системе страны. Ни одна партия в конгрессе не имеет большинства, что затрудняет достижение консенсуса при принятии решений. Вместе с тем, законодательный орган Перу обладает огромной властью и может смещать президента большинством в две трети голосов.

Главный научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Владимир Сударев отмечает, что политический кризис стал результатом не только коррумпированности президентов, но и наличия того влияния, что имеет конгресс.

«Там происходит постоянная смена президентов. Это политический кризис, который, в принципе, вполне соответствует политической культуре Перу. Педро Пабло Кучински и другие — они были, в известном смысле, завязаны на коррупции, которая, к сожалению, есть практически во всех странах. Вместе с тем, нынешний кризис стал результатом интриг, которые плетут депутаты — это то, что происходит в конгрессе. Там идет сильнейшая борьба за власть. А то, что ушли уже два президента, и теперь конгресс пытается выдвинуть свое лицо — это нормальное совершенно явление для Перу», — отмечает эксперт.

У Вискарры, к слову, не было своей партии в конгрессе. У Сагасти, в отличие от него, есть на кого опереться — политик принадлежит к числу членов Пурпурной партии.

Поводом для противостояния между Мартином Вискаррой и парламентом стала его попытка провести реформу Конституционного суда. Депутаты бойкотировали инициативу президента и назначили нового члена коллегии судей. После этого Вискарра распустил парламент, а депутаты, в свою очередь, объявили его недееспособным и выдвинули ему обвинения во взяточничестве в то время, когда он занимал пост губернатора. Бывший президент отрицает обвинения. Верховный суд Перу проводит оценку, действовал ли конгресс в рамках закона, однако его решение не повлияет на отставку Вискарры.

Сагасти и его партия, к слову, были одними из немногих, кто голосовал против отставки президента. Возможно, этот факт успокоит протестующих.

Владимир Сударев полагает, что законодательный орган по-прежнему будет пытаться противостоять любым крупным реформам, особенно тем, что касаются борьбы с коррупцией.