«Сделать отношения приятными»: Валенса призвал Польшу наладить диалог с Россией

США и другие страны зарабатывают на проблемах, существующих между Россией и Польшей, считает бывший президент Польши Лех Валенса. По его словам, плохие отношения между Москвой и Варшавой противоречат интересам двух стран. Об этом пишет РИА «Новости».

«Господь Бог так решил, что мы соседи. И мы не сможем перенести ни Россию, ни Польшу с их мест. А если это за пределами наших возможностей, то надо сделать, наконец, наши отношения приятными. Я к этому стремился вместе с [экс-президентом России Борисом] Ельциным», — заявил он.

По словам Валенсы, если Москва и Варшава договорятся, то это будет выгодно, прежде всего, Польше и России, а не третьим странам и, в первую очередь, США.

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Кроме того, проигравший выборы в 1995 году Валенса заявил, что в случае его победы отношения с РФ были бы хорошими. «Я бы очистил российско-польские отношения», — сказал он.

Коснулся Лех Валенса также и «газового вопроса». По его словам, нынешнее руководство Польши не видит своей выгоды, покупая более дорогой сжиженный газ у США.

«От Гданьска всегда будет ближе до Москвы, чем до Вашингтона. Поэтому всегда будет выгоднее. При этом нужно, чтобы мы стали умнее, чтобы поняли, что это не выгодно, что здесь ближе», — подчеркнул он.

В марте Лех Валенса заявил, что его страна и Россия в первую очередь должны урегулировать исторические вопросы. «А прошлое — это и освобождение Польши, за что мы должны благодарить», — сказал политик. Однако после победы РККА над немцами произошло навязывание коммунизма, которого Польская республика не хотела.

Экс-президент уверен, что неурегулированные исторические вопросы мешают диалогу между Москвой и Варшавой по другим темам.

В сентябре 2019 года польский журналист Лукаш Гадзала заявил, что Варшава должна начать выстраивать добрососедские отношения с Россией.

«Из-за отсутствия польско-российского диалога Москва теряет намного меньше, чем мы», — говорится в статье Гадзалы для «Речи Посполитой». По его словам, в настоящее время отношения двух стран оставляют желать лучшего. Журналист напомнил, что Польша заморозила контакты с Россией после присоединения Крыма в 2014 году. Однако крупные страны продолжают выстраивать диалог с Москвой, имея разногласия по ряду вопросов и даже вводя санкции.

Польский журналист отметил, что попытки заключить соглашение — всегда в интересах малых стран, таких как Польша, поскольку открытая конфронтация с более мощным государством не сулит им ничего хорошего.

«Для Польши крайне важно поговорить с Кремлем, потому что это единственный способ снизить напряженность в двусторонних отношениях», — добавил он.

Власти Польши регулярно выступают с критикой российских властей, однако полностью от диалога не отказываются, во всяком случае — на словах. «Нам бы хотелось, чтобы Россия была нашим другом, но, к сожалению, она вновь демонстрирует свое неприятное для нас имперское обличье.

Мы не хотим находиться в российской сфере влияния», — сказал польский президент Анджей Дуда в июне 2019 года, выступая в Вашингтоне.

Польский лидер также добавил, что рад тому, что на сегодняшний день Польша «смело может назвать себя — в том числе благодаря военному присутствию в Польше США и НАТО — частью Запада».

В мае 2019 года бывший начальник Службы военной контрразведки Польши Януш Носек заявил, что ухудшение отношений с Россией — в первую очередь, проигрыш Варшавы. «Мы должны как-то строить отношения, потому что конфронтация не служит ни соседям, ни Европе, ни НАТО», — сказал экс-глава спецслужбы, напомнив, что Россия была и останется соседом Польши.

Польские власти активно противодействуют строительству трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2». В апреле прошлого года польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, польская сторона заключила долгосрочные контракты на приобретение сжиженного природного газа у США.