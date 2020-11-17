Формирование Совфеда: инициатива прошла первое чтение в Думе

Госдума 17 ноября приняла в первом чтении законопроекты о порядке формирования Совета Федерации и дополнительных гарантиях для бывших президентов России.

Так, согласно инициативе, внесенной президентом 31 октября, в верхнюю палату парламента могут входить бывшие главы государства, получив статус пожизненного сенатора, а также не более 30 членов, назначенных президентом. Не более семи из них получают пост пожизненно. Остальные назначаются на срок до шести лет.

Президент может назначить на пост сенатора тех граждан, которые имеют выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной или общественной деятельности. Воспользоваться своим правом назначения глава государства может в любой момент.

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Также в инициативе идет речь о механизме вступления в должность сенатора для бывших президентов России. После того, как полномочия главы государства истекли, он может в течение трех месяцев подать заявление на получение статуса сенатора.

Законопроект закрепляет также требования к лицам, получающим статус сенатора. Так, согласно инициативе, членом Совфеда может стать гражданин России, достигший 30 лет и постоянно проживающий на территории РФ, не имеющий другого гражданства или вида на жительство.

Кроме того, инициатива расширяет перечень лиц, для которых не действует ценз оседлости. Помимо тех, кто имеет воинские звания высшего офицера, специальное звание высшего начальствующего состава или соответствующий им классный чин, правило постоянного проживания в России не распространяется на федеральных государственных гражданских служащих, имеющих классный чин, соответствующий воинскому званию генерал-полковника, адмирала, генерала армии, адмирала флота. Помимо этого, исключение составят лица, проходившие в течение пяти лет на территории субъекта РФ службу в войсках национальной гвардии. Если раньше в случае получения статуса сенатора, лицо могло приостановить военную службу, то теперь необходимо с нее уволиться.

Добавляется еще одно ограничение для вступления в Совет Федерации — это судимость по ряду преступлений средней тяжести, ранее статус сенатора не могли получить лица, имеющие судимость по тяжким или особо тяжким преступлениям.

Другой законопроект, внесенный президентом, расширяет перечень оснований для лишений статуса сенатора или депутата Госдумы. Так, согласно инициативе, в случае, если у члена Совета Федерации или Госдумы выявлено гражданство другого государства, или же была предоставлена недостоверная информация о сроке постоянного проживания на территории России, это послужит основанием для лишения статуса сенатора или депутата.

Кроме того, Госдума в первом чтении приняла законопроект, подразумевающий дополнительные гарантии для бывших президентов. Инициатива была внесена главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и председателем комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

Законопроект предполагает, что для лишения неприкосновенности против бывшего главы государства Госдумой должны быть выдвинуты обвинения в государственной измене или совершении другого тяжкого преступления. Эти обвинения должны иметь утвердительный вердикт Верховного и Конституционного судов о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. После этого Совет Федерации может принять решение о снятии неприкосновенности с бывшего руководителя государства.

Сейчас же механизм лишения неприкосновенности экс-президента может запустить председатель СК РФ, направив соответствующее постановление в Госдуму.

Помимо этого, в инициативе уточняется, что бывший глава государства не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. В настоящее время экс-глава государства пользуется иммунитетом только за те деяния, которые были совершены непосредственно на президентском посту.

«По истечении срока своих полномочий такое лицо вправе рассчитывать на уровень защиты и правовых гарантий не ниже тех, которые были ему предоставлены при осуществлении президентских полномочий. Такой порядок выступает гарантией против необоснованных преследований бывшего главы государства и признает значимость его роли в общей системе публичной власти», — заявлял ранее Андрей Клишас.