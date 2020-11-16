Между Россией и Западом: как победа Майи Санду скажется на Молдавии

Лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду одержала уверенную победу во втором туре президентских выборов в Молдавии, став первой женщиной-президентом в истории республики. По ее словам, в ходе своего президентства она собирается выстроить баланс во внешней политике.

«Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы, и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США. Буду работать на всех граждан страны», — пообещала Санду, выступая на брифинге.

Она также заверила, что в республике представители разных этнических групп будут чувствовать себя в безопасности, а их права, включая право на использование своего языка, будут надежно защищены.

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«Мы построим страну, в которой компетентные люди будут занимать ключевые должности, вне зависимости от их этнического происхождения», — подчеркнула избранный президент.

Санду — прозападный кандидат, активно выступающий за реализацию евроинтеграционного вектора. Действующий президент Молдавии Игорь Додон в этом плане отчасти выступал в качестве антипода победительницы выборов, занимая по большей части пророссийскую позицию.

С точки зрения главы комитет Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, оценивая дальнейший путь Молдавии при смене главы государства, не стоит забывать, что это все же парламентская республика.

«Полномочия президента в Молдавии ограничены, что проявлялось в годы президентства Додона и также будет актуальным во время правления Санду. То есть преувеличивать значение выборов не стоит — это важное событие, но оно не является абсолютно определяющим», — заявил сенатор «Газете.Ru».

«В настоящее время у Санду нет большинства в парламенте, а соответственно, и возможности формировать правительство по собственному разумению, — продолжил Косачев. — Но теоретически это может измениться».

«Если она пойдет на объявление досрочных парламентских выборов и сможет провести в законодательный орган Молдавии достаточное число своих сторонников. Только в этот момент у нее появится какой-то реальный рычаг воздействия на внутреннюю и внешнюю политику республики», — добавил сенатор.

Декоративный лидер?

Санду уже говорила о своем желании добиться роспуска парламента и досрочных выборов, подчеркнув готовность сотрудничать в этом вопросе с другими политическими силами. При этом глава Демократической партии Молдовы Павел Филип призвал сформировать в нынешнем парламенте широкую коалицию и утвердить новое правительство.

«Необходимо сформировать правительство национального единства, которое сможет опереться на поддержку всех фракций в парламенте. Молдавия переживает тяжелый кризис, связанный с пандемией [COVID-19], <…> преодолеть его можно только совместными усилиями», — уверен политик.

После стабилизации ситуации он предложил провести досрочные выборы в парламент. По прикидкам Филипа, голосование можно будет назначить на осень 2021 года.

Политический кризис в стране, действительно, существует, поскольку летом правящая коалиции социалистов и демократов лишилась большинства из-за ухода части депутатов из Демократической партии.

Однако пойдет ли Санду на формирование правительства единства взамен скорейшего проведения выборов — неизвестно. Пока расстановка сил в парламенте следующая: социалисты занимают 37 мест, следом идет «Действие и солидарность» — 15 мандатов, затем «Про-Молдова» — 14 мандатов, потом демократы — 13 мест, у «Платформы Достоинства и Правды» 11 мандатов. Также в парламент входит партия «Шор» (9 мест), Народная партия (1 место) и Партия национального единства (1 место).

С Санду готовы сотрудничать «Платформа Достоинства и Правда» и Демпартия, то есть для получения большинства ей не хватает 12 мест. Поэтому для создания коалиции ей предстоит договариваться с социалистами, лояльными Додону или «Про-Молдовой».

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог Борис Шаповалов, Санду может попытаться сформировать «марионеточное прозападное правительство» с помощью послов Евросоюза и США, как уже бывало в истории республики.

«В таком случае социалисты перейдут в оппозицию и вновь начнут зарабатывать авторитет у народа, а большинство получат прозападные силы.

Без поддержки парламентского большинства Санду будет выполнять свои узко обозначенные конституционные роли, то есть станет декоративным президентом с декоративными функциями», — считает эксперт.

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько уверен, что Санду попытается досрочно распустить парламент, чтобы использовать свой успех на президентских выборах и заполнить законодательный орган своими сторонниками.

«Ей в любом случае предстоит борьба с Додоном, потому что разрыв у них, хоть и значимый, не слишком большой — 10%. Поскольку каких-то прорывных действий не было во время его президентства, может быть, от него удастся добиться борьбы с прозападным курсом в рамках парламентской деятельности. Четыре года назад он выиграл выборы с большим перевесом, воспользовавшись ошибками Санду он может попытаться нивелировать ее текущее преимущество», — сказал эксперт «Газете.Ru».

При этом пока перспективы у Санду занять устойчивое большинство в парламенте не прослеживаются. Согласно ноябрьскому опросу ASDM, социалист могут рассчитывать на 41,5% поддержки среди молдаван, тогда как «Действие и солидарность» — лишь на 23,1%. На третьем месте в рейтинге идет партия «Шор» — 10,7%, следом не представленная в парламенте «Наша партия» — 10,4% и замыкает пятерку «Платформа Достоинства и Правда» с 6%.

Никакого российского курса

Впрочем, если Санду все же удастся получить контроль над парламентом, она действительно сможет оказать серьезное влияние на внешнюю политику Молдавии. И тут не слишком очевидно, действительно ли новый лидер республики будет искать баланс в отношениях с Москвой.

С точки зрения Бориса Шаповалова, Санду — политик проевропейского, прозападного и проамериканского направления, можно предположить, что она будет управляемым человеком со стороны Запада, то есть будет находиться под внешним управлением.

«В данном случае мы знаем, как будут развиваться отношения с Россией. Санду пять месяцев занимала пост премьер-министра Молдавии в прошлом году, но не нашла возможности тесно пообщаться с премьером России или побывать на российской территории. Хотя Москва — основной партнер Молдавии по снабжению республики энергоресурсами и в сельскохозяйственной области. Может быть, за четыре года она сможет найти такую возможность для общения с российской стороной, но какого-либо теплого отношения к России у нее явно нет», — указывает эксперт.

При этом Богдан Безпалько считает, что

российско-молдавские отношений будут склоняться в сторону большой прагматизации и рационализации со стороны России.

Вероятно, попытки привлечь Молдавию путем предоставления ей скидок с Санду работать не будут, потому что она на уровне идеологии не стремится сотрудничать с Москвой.

Сама Санду отмечала, что не собирается брать курс на понижение диалога с Россией, наоборот, поддерживая развитие отношений. К примеру, обещала добиваться открытия полноценного экспорта в Россию для компаний из Молдавии.

Приднестровский фактор

В то же время, политик ранее связывала с Москвой тему Приднестровья, в том числе присутствие в регионе российских миротворцев. Она поддерживала идею их вывода и выступала за включение других государств в миротворческую миссию. По словам Шаповалова, к Санду в приднестровцы будут относится с особой настороженностью как минимум по трем причинам.

Во-первых, ее сторонники и коллеги депутаты препятствовали участию в выборах граждан Молдавии, которые проживают в регионе. Это говорит об отношении Санду к этим людям и соблюдению их элементарных прав, так как это конституционное право людей — отдавать свой голос — и не важно, где они живут.

Во-вторых, Санду имеет румынский паспорт, что становится негативным фактором для жителей Приднестровья. Конфликт в регионе во многом связан с процессом руманизации в 90-х годах прошлого века, так что у приднестровцев не будет какого-либо доверия к избранному президенту, говорит собеседник «Газеты.Ru».

«Также тут срабатывает то, что она будет не самостоятельным политиком, а будет следовать рекомендациям американской и европейской сторон. Это будет накладывать определенный отпечаток на взаимоотношения Приднестровья, так что какого-то прорыва во время правления Санду по этому направлению ожидать не стоит. Главное, чтобы ситуация не усугубилась в результате каких-то не совсем корректных или правомерных действий со стороны Молдавии», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, Безпалько уверен, что по Приднестровью есть несколько сценариев, в том числе предполагающих возможное обострение. Скорее всего, они будут реализованы только при сильном влиянии внешнеполитических игроков, так как для молдавской и приднестровской элиты обострение невыгодно.

«Это разрушит многие бизнес-схемы, которые выстроились через Кишенев, Тирасполь и Одессу к всеобщему удовлетворению. Однако внешние игроки их интересы не учитывают, поэтому вполне могут пойти на обострение для реализации своих геополитических целей», — пояснил эксперт.

При этом желание Санду убрать из региона российских миротворцев — достаточно сложный момент, отметил Безпалько, так как без России решить приднестровский вопрос невозможно, как и без самого Приднестровья.

«Существует формат 5+2, и Россия будет настаивать на том, чтобы урегулирование проходило в его рамках. Если же Санду и стоящий за ней Запад, пойдут на какое-то обострение, то там возможно все вплоть до попыток силовых действий», — указал эксперт.

Европейский позитив

Впрочем, если в этих направлениях вряд ли можно говорить о позитивных моментах, победа Санду в определенной степени играет на руку западным странам. В особенности Евросоюзу, поскольку избранный президент активно продвигает идею евроинтеграции Молдавии, в том числе за счет объединения с Румынией.

Как заявил Богдан Безпалько, в Европе от Санду ожидают движения навстречу европейским государствам, а также реформ, которые могут поставить Молдавию под внешнее управление коллективного Запада.

«Санду честно призналась, что у нее два паспорта — молдавский и румынский. Для нас это звучит очень странно, как может быть избран президентом страны человек, у которого два паспорта, но в рамках унианистской идеологии, распространенной среди румынских элит, и прозападного курса это вполне допускается. Санду, скорее всего, будет двигать страну именно в этом направлении», — добавил эксперт.

При этом поддержка со стороны Санду идеи об объединении Молдавии и Румынии — вопрос достаточно спорный, говорит Безпалько, поскольку молдавская элита не стремится вливаться в Румынию по крайней мере на правах провинции, потому что сразу потеряет свой статус.

«Само по себе движение в сторону Румынии и вхождение в Евросоюз может реализоваться, правда, достаточно медленно и постепенно. К примеру, объявят какой-нибудь пятилетний или четырехлетний план. Для большинства молдаван это будет счастливая возможность стать гражданами ЕС и получить шанс открыть для себя трудовой рынок Евросоюза. В целом, идея евроинтеграции находят отклик в Молдавии, но они не настолько популярны, чтобы однозначно говорить об их победе», — резюмировал эксперт.