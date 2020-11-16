«Не допустить самосуда»: слова Пашиняна о «ребятах с фронта» возмутили даже соратников

Уполномоченный по правам человека в Армении Арман Татоян назвал слова премьер-министра Никола Пашиняна о «ребятах с фронта» очень опасными.

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«Это очень опасное заявление, которым, по сути, делается призыв к гражданской войне. Это заявление вдвойне опасно на фоне заявлений со стороны вооруженных лиц в военной форме, содержащих призывы к насилию и убийствам. Призываю всех проявить сдержанность, правоохранительные органы обязаны действовать в соответствии с законом. Необходимо предотвратить все попытки самосуда», — написал Татоян в Facebook.

До этого Пашинян опубликовал в соцсети пост, вызвавший критику со стороны как противников, так и соратников:

«Просмотрел десятки видео от военнослужащих с передовой. Поражен глубокомыслием ребят. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами».

После появления этой публикации со своего поста подал в отставку руководитель аппарата вице-премьера страны Вараг Сисерян. Также он покинул правящую партию, сложили мандаты и некоторые другие армянские депутаты.

При этом в своем посту на Facebook Пашинян уточнил, что военные хотят встретиться с ним и «ничего предосудительного» в этом нет. Солдаты возвращаются из Нагорного Карабаха без оружия, добавил премьер, подчеркнув, что власти страны выступают против насилия и ждут того же от оппозиции.

Скандал развернулся на фоне массовых акций протеста, организованных партией «Айреник» совместно с другими 16 партиями. Уже несколько дней они проводят митинги и шествия с требованием отставки Пашиняна. Премьера они обвиняют в предательстве и пораженческой позиции в конфликте в Нагорном Карабахе.

Волна протестов захлестнула республику после заключения соглашения о полном прекращении огня в Карабахе, где с конца сентября продолжалось военное противостояние между армянской и азербайджанской сторонами.

Помимо демонстраций, политические оппоненты Пашиняна активно пытаются собрать заседание парламента для прямого обсуждения вопроса о его отставке. Уход премьера — лишь первый шаг в плане представителей армянской оппозиции. Добившись этой цели, они намерены денонсировать договор о перемирии между Арменией и Азербайджаном в карабахском конфликте.

С точки зрения противников премьера Пашиняна, он фактически предал свой народ, пойдя на мировую с Баку в этом вопросе.

Сам глава правительства отмечает, что положение было безвыходным, так как примерно 20 тыс. солдат и офицеров армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) оказались бы в окружении, если бы Ереван не подписал договор с Азербайджаном.

12 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что, подписывая трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху, понимал, что его жизнь окажется под угрозой, но пошел на риск ради спасения армянских военнослужащих.

«Когда создается ситуация, когда военнослужащий больше не может влиять на ситуацию, то не он должен погибать во имя Родины, а Родина должна идти на жертвы во имя солдата», — сказал армянский лидер при обращении к нации.

По его словам, именно с этим пониманием он подписал «этот печально известный документ». Он отметил, что жизнь 25 тыс. солдат была важнее его собственной.

За день до этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что война в Нагорном Карабахе окончена, а победа принадлежит Баку.

Кроме того, Служба национальной безопасности Армении 15 ноября предъявила обвинение экс-директору Службы национальной безопасности Армении Артуру Ванецяну. Следствие вменяет бывшему начальнику службы подготовку убийства армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

«Следствие, осознавая незаконность задержания Ванецяна, поспешно предъявило ему обвинение по статьям «Подготовка узурпации власти», «Подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля», совершенные группой лиц по предварительному сговору», — сказал адвокат Ерванд Варосян.