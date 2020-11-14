«Население оскорблено»: уйдет ли в отставку премьер Армении

Тысячи людей выходят на улицы Еревана с одним единственным требованием — отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Волна протестов захлестнула республику после заключения соглашения о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе, где с конца сентября продолжалось военное противостояние между армянской и азербайджанской сторонами.

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Людей на улицы выводят представители 17 оппозиционных партий, также параллельно с этими акциями проходят выступления представителей различных радикальных движений. Помимо демонстраций, политические оппоненты Пашиняна активно пытаются собрать заседание парламента для прямого обсуждения вопроса о его отставке.

Уход премьера — лишь первый шаг армянской оппозиции. Добившись этой цели, они намерены денонсировать договор о перемирии между Арменией и Азербайджаном в карабахском конфликте.

С точки зрения противников премьера Пашиняна, он фактически предал свой народ, пойдя на мировую с Баку в этом вопросе.

Сам глава правительства отмечает, что положение было безвыходным, так как примерно 20 тыс. солдат и офицеров армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) оказались бы в окружении, если бы Ереван не подписал договор с Азербайджаном.

«Мы за считанные дни могли потерять Степанакерт, а после этого мы бы потеряли Аскеран и Мартакерт. При утрате этих городов более 20 тысяч солдат и офицеров оказались бы в кольце с перспективой гибели или пленения, падение Карвачара и Кашатага были бы неизбежны», — указывал премьер.

Протесты с требованием его отставки Пашинян списал на «представителей бывшей власти», не назвав конкретных имен или партий. При этом он пообещал, что правительство Армении не даст им создать хаос и сделает все для сохранения стабильности в стране.

Параллельно с его заявлением в республике начались аресты представителей оппозиционных партий. В частности, были задержаны лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, глава «Родины», экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян и представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Премьерский провал

В соответствии с договором между Ереваном и Баку НКР удалось сохранить меньше трети своей довоенной территории. Армения отказалась не только от территории на юге, которую непризнанная республика утратила в результате шестинедельной войны, но и от двух районов на севере — куда азербайджанские силы дойти пока не успели.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов, армянская сторона действительно проиграла в тактическом плане и тут двух мнений быть не может. Если посмотреть на карту региона до и после, то можно даже согласиться с заявлением президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что это близко к капитуляции.

«Армению постиг самый крупный внешнеполитический провал за всю историю ее независимого существования.

Это напрямую отражается на внутриполитической ситуации, так как население недовольно и оскорблено обманом со стороны руководства государства. Пашинян пытается обелить себя и ищет виновных, но находится не в лучшей ситуации», — отметил эксперт.

С точки зрения Муханова, против армянского премьера в данный момент играют сразу четыре фактора. Во-первых, явное тактическое поражение Армении в шестинедельном конфликте, к которому Ереван подготовился ужасно — полноценная мобилизация не была проведена, да и регулярные части армянской армии не были введены в бой.

Во-вторых, разочарование людей в руководстве из-за дезинформации по ситуации вокруг противостояния. Яркий пример, на который указывает эксперт, — взятие Шуши. После заявления Баку об установлении контроля над городом, Ереван в течение двух дней убеждал народ, что бои за территорию все еще продолжаются.

В-третьих, проблем Пашиняну добавит переход под контроль Азербайджана двух северных районов НКР — Кельбаджарского и Лачинского.

Беженцы из этих регионов уходят в Армению, и они наверняка вольются в массу недовольных Пашиняном граждан, серьезно ее усилив.

И, наконец, последний фактор, по мнению Муханова, касается армянской диаспоры. Ее представители крайне недовольны премьером Армении, потому что вливали сотни миллионов долларов в момент обострения конфликта и рассчитывали на их соответствующее использование. Однако оказались разочарованы окончательным результатом.

«Оппозиция пытается оседлать всплеск протестных настроений, и Пашинян вполне может полететь со своего кресла. Вероятно, повторится сценарий 2018 года, когда сменился глава правительства и правящая сила. Скорее всего правящая коалиция Пашиняна может потерять свое монопольное положение вместе с ним», — подчеркивает эксперт.

Скорая отставка?

В свою очередь политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев отмечает, что в настоящее время достаточно трудно говорить хотя бы о среднесрочных перспективах Пашиняна, потому что ситуация постоянно развивается и могут поступать какие-то новые вводные.

«Мы знаем, что действующее правительство во главе с Пашиняном не собирается отказываться от власти, хотя протестная волна против них нарастает. Она, вероятно, в ближайшее время будет лишь усиливаться на фоне осознания тех пагубных последствий, к которым привело республику и Нагорных Карабах неумелое руководство премьера и его окружения», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Доводов в пользу отставки Пашиняна более чем достаточно, но тут многое зависит от того, сумеет ли оппозиция представить какую-то более-менее адекватную инициативу, считает специалист по региону.

Важную роль сыграет степень единства правящей парламентской фракции «Мой шаг», которая во многом управляется Пашиняном и его окружением. Кроме того, многое будет зависеть от силовых структур и степени их дееспособности.

«Однако оппозиция, безусловно выступающая за отставку правительства и какие-то парламентские процедуры, в данный момент не в состоянии что-то предложить по существу в плане урегулирования карабахского конфликта, потому что это просто невозможно», — уверен эксперт.

Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев также не исключает возможность отставки Пашиняна, так как против него уже настроено не только часть населения Армении, но и многие депутаты из его фракции «Мой шаг».

«Вероятно, уход премьера неизбежен, но кто может его заменить пока неизвестно.

Скорее всего это не будет ни один из прошлых президентов Армении. Карабах постепенно будет становиться менее острой темой в республике, хотя народ и недоволен тем, что произошло. После отставки Пашиняна протесты схлынут, тем более что начинается зима — не самый благоприятный момент для демонстраций», — заявил эксперт «Газете.Ru».

Впрочем, политолог Аркадий Дубнов уверен, что обсуждать судьбу премьера Армении в настоящее время все же не стоит. С его точки зрения, в данный момент это несколько не этично.

«Мне кажется, сейчас для страны наступил такой момент, что они должны сами разобраться», — резюмировал эксперт.