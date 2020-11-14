«Мы выигрываем в Пенсильвании»: Трамп объявил о своей победе

Американский президент Дональд Трамп считает, что, победа в Пенсильвании должна достаться ему, поскольку его сторонники не получили доступ к просмотру 700 тыс. бюллетеней в этом штате.

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«В Филадельфии и Питтсбурге не было доступа к просмотру 700 тыс. бюллетеней, что означает, на основании нашей великой конституции, что мы выигрываем штат Пенсильвания», — написал Трамп в своем Twitter 13 ноября.

Ранее апелляционный суд третьего округа Соединенных Штатов отклонил ходатайство сторонников американского президента, которые требовали не учитывать в этом штате бланки, поступившие по почте после дня голосования 3 ноября.

Вместе с тем 12 ноября другой суд в Пенсильвании постановил не учитывать при подсчете бюллетени, которые были присланы по почте жителями штата, голосовавшими впервые и не успевшими прислать к 9 ноября документы, удостоверяющие их личность.

По оценкам ведущих СМИ, в Пенсильвании выборы выиграл кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден, что дало ему 20 голосов выборщиков.

Как подсчитал телеканал Fox News, к данному моменту обработано уже 99% бюллетеней. Сообщается, что Байден получил 49,9% голосов избирателей, а Трамп — 49,0%. Кандидата от демократов поддержали примерно на 63 тыс. человек больше, чем республиканца.

Выборы в Соединенных Штатах состоялись 3 ноября, но победитель пока официально не объявлен. В некоторых штатах по-прежнему продолжают подсчитывать голоса. Вместе с тем американские СМИ уже отдают общую победу Джозефу Байдену, который, согласно информации Fox News, набирает 290 голосов выборщиков по сравнению с Трампом, которому отдают 232 голоса.

Сам Байден уже объявил о своей победе. Его поздравили главы многих государств. Ранее демократ также поблагодарил проголосовавших за него американцев. Он назвал большой честью для него быть руководителем США.

«Предстоящая работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: «Я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я сохраню вашу веру в меня», — подчеркнул демократ.

Вместе с тем республиканец Трамп утверждает, что выборы еще далеки до завершения. Он также выразил намерение отстаивать победу в суде.

«Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчета, которого он заслуживает», — констатировал американский лидер.

В то же время он не исключил, что может и не остаться в Белом доме на второй срок.

Дональд Трамп 11 ноября поддержал переизбрание главы Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел на ее пост. Агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что таким образом глава Белого дома готовит почву для выдвижения своей кандидатуры на выборах президента 2024 года.

«Я рад сообщить, что я полностью поддержал и одобрил Ронну Макдэниел, чтобы она продолжила возглавлять Национальный комитет Республиканской партии. Набрав 72 миллиона голосов, мы получили больше голосов, чем любой действующий президент в истории США — и мы победим!» — написал американский президент в своем Twitter.

Члены Национального комитета встретятся в январе для голосования за кандидатов на пост председателя. Оно продемонстрирует, насколько Дональд Трамп сохранил свое влияние внутри Республиканской партии. Как обращает внимание Reuters, обычно проигравший на выборах кандидат не влияет на выборы главы Национального комитета.

По информации источника Reuters, глава государства уже заявил своим приближенным, что намерен баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. О таком решении, как сообщается, Трамп может объявить в конце года.

Ранее об этом сообщал портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, эта информация — важный индикатор осознания Трампом того факта, что он потерпел поражение на текущих выборах, несмотря на его заявления о готовности бороться до конца и оспаривать результат в суде.

Американская конституция позволяет одному и тому же человеку занимать пост главы государства не более двух сроков (независимо от того, подряд или с перерывом). Как подчеркивает Axios, достаточно большое количество республиканцев рассматривает возможность участия в президентской гонке 2024 года. В частности, об этом размышляет вице-президент Майк Пенс.