Последняя шалость: где Трамп поставит Байдену подножки

В Афганистане и Иране с осторожным оптимизмом смотрят на предварительные итоги президентских выборов в США, рассчитывая на смену подхода Вашингтона к обоим странам в случае победы кандидата-демократа Джо Байдена над действующим главой государства Дональдом Трампом.

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Подсчет голосов все еще продолжается, однако большинство крупных американских СМИ уже называют избранным президентом именно Байдена. Трамп же свое поражение признавать отказывается, пытаясь добиться переизбрания путем пересчета голосов в ключевых штатах.

Иранский оптимизм

Тем не менее в Иране уже с надеждой наблюдают за тем, как Трамп теряет кресло главы Белого дома, пишет Newsweek. Для Тегерана его президентство стало серьезным испытанием, в основном из-за выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Трамп не просто вышел из соглашения, но и ввел жесткие санкции против Ирана, а также пригрозил давлением его торговым партнерам.

В 2020 году дополнительным негативным фактором для экономики страны стала пандемия коронавируса COVID-19, а американские ограничительные меры вплотную затронули население исламской республики из-за запрета на импорт ряда лекарственных препаратов и необходимой медицинской аппаратуры.

Издание отмечает, что многие жители страны сравнивают реакцию на возможную победу Байдена с моментом заключения СВПД.

По словам иранского писателя Алекса Шамса, люди почувствовали, что есть надежда на завершение этого кошмара, встретив новость об успехах Байдена с явным облегчением.

Дело в том, что кандидат-демократ открыто говорил, что при нем США вернутся к СВПД, что может означать отмену или ослабление санкций в отношении Ирана. Тем не менее демократ также обещал расширить сделку, заключенную для сдерживания возможной разработки ядерного оружия со стороны Тегерана, добавив к ней ряд других вопросов.

По информации Newsweek, из-за этого часть граждан Ирана уверены в том, что пока рано судить о подходе Байдена к взаимодействию с Тегераном. Они не исключают, что демократ не сможет сильно изменить курс американо-иранских отношений, поэтому все надежды на перемены могут быть разрушены.

К тому же неизвестно, захотят ли этого иранские власти, поскольку в скором времени в стране должна также произойти смена президента. В июне завершается второй срок главы государства Хасана Роухани, который работал над созданием СВПД еще с предшественником Трампа Бараком Обамой.

Не исключено, что победу на выборах одержит кандидат, менее открытый для взаимодействия с Западом.

Да и высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи прямо говорил, что политика Тегерана в отношении США останется неизменной вне зависимости от того, кто станет победителем американских президентских выборов.

Тут стоит отметить, что Трамп оправдывал свою политику максимального давления на Иран опасениями тайной разработки ядерного оружия в республике, что является прямым нарушением СВПД. Однако, как писал Politico, усилия Вашингтона отчасти были сосредоточены на смене власти в стране, в том числе путем создания необходимых протестных настроений с помощью серьезного санкционного давления.

Как заявила в разговоре с «Газетой.Ru» советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина, в Иране действительно устали от политики Трампа по ужесточению санкций. Экономическое положение в исламской республике в последние годы ухудшалось, но протестных настроений в том объеме, на который рассчитывала администрация Трампа, в ближайшее время ожидать не стоит.

«Другое дело, оправданы ли надежды иранцев на то, что новая администрация во главе с Джо Байденом, если его победа подтвердится, сможет вести себя значительно мягче. В этом есть некоторые сомнения, потому что

за четыре года президентства Трампа утекло уже много воды и просто так вернуться к прежним пунктам соглашения будет для Байдена непросто.

Вероятно, ближайшие помощники будут от него требовать проведения новых переговоров и изменения ряда пунктов соглашения. Этого же будут добиваться от США их ближайшие союзники в регионе — Израиль и арабские государства Персидского залива», — отметила эксперт.

Афганская надежда

В Афганистане на фоне возможной победы Байдена на президентских выборах наблюдаются схожие с Ираном настроения. Как пишет The New York Times, афганцы ожидают изменения политики Белого дома по ключевому вопросу — полноценному выводу американского контингента с территории республики.

Это решение стало основным пунктом заключенной в феврале сделки между США и представителями запрещенного в РФ движения «Талибан» (организация запрещена в России). Соглашение должно проложить дорогу к нормализации ситуации в республике, но далеко не все внутри Афганистана считают это верным шагом.

В Кабуле опасаются, что вывод американских войск лишь ухудшает ситуацию вокруг внутриафганского урегулирования.

Как отмечает NYT, администрация Трампа заставила власти республики пойти на серьезные уступки талибам, в том числе массовое освобождение заключенных, а теперь оставляет страну без защиты.

Дело в том, что уходить США из Афганистана начали на фоне обещания «Талибана» отказаться от поддержки террористических организаций на территории республики, в частности «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). Однако, с точки зрения афганской стороны, свидетельств серьезного разрыва между группами все еще нет, а число терактов в стране увеличилось с начала ухода американцев.

Кабул ожидает, что Байден пересмотрит план Трампа, согласно которому американские военные должны полностью уйти с территории республики к маю 2021 года, подчеркивает NYT. В Афганистане рассчитывают на сохранение небольшой части контингента США в качестве контртеррористической силы, что в целом поддерживали в Пентагоне.

Однако это станет грубым нарушением соглашения между США и талибами, что может привести к его аннулированию. В таких условиях процесс по мирному урегулированию и общенациональному диалогу внутри республики будет сорван.

Сам Байден критиковал решения Трампа по выводу войск США, но в целом поддерживал идею прекращения «бесконечных войн».

В статье для Foreign Affairs кандидат-демократ отмечал, что Вашингтону необходимо вернуть домой подавляющее большинство своих солдат с Ближнего Востока и Афганистана, а также узко определить свою миссию для борьбы с «Аль-Каидой» и запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, Трамп — сторонник форсированного вывода войск с территории Афганистана и фактически подыгрывал талибам. В соглашении между США и «Талибаном», по сути, не учитываются интересы Кабула.

«Возможный приход Байдена дает надежду афганским властям на изменение политики США, как минимум на пересмотр сроков вывода американских войск и подхода к соглашению с талибами. В Кабуле надеются, что новая администрация выдвинет более жесткие требования к «Талибану», а также ожидают изменения отношения к афганской армии», — пояснил эксперт.

При этом Байден вряд ли станет полностью пересматривать процесс вывода американских сил с территории Афганистана, уверен эксперт.

США действительно устали от афганской кампании — американские военные находятся в этой стране с 2001 года, с того момента в ней погибли более 2400 американцев.

«Я думаю, что США будут придерживаться текущей политики по Афганистану. Однако в любом случае администрация Байдена как-то поменяет свой подход, потому что далеко не все решении Трампа отвечали интересам США», — подчеркнул эксперт.

Месть Трампа?

Говоря о возможных планах будущей администрации в отношении Афганистана и Ирана, нельзя списывать со счетом «фактор Трампа», которой сделал немало для реализации собственного подхода к этим странам. Как отмечает NYT,

в последние месяцы своего президентства он может приложить усилия для того, чтобы испортить своему преемнику дальнейшую работу по этим направлениям.

На соответствующие действия у Трампа есть целых два месяца, если его поражение все же подтвердится. Следовательно, необходимо ответить на вопрос, как действующий президент может повлиять на отношения США с Ираном и Афганистаном за это время. С точки зрения Елены Супониной, Трамп, уходя, очевидно, хлопнет дверью, чтобы прищемить несколько важных направлений.

«Ясно, что Иран будет одним из них. Скорее всего Трамп придумает ряд новых санкций против Тегерана и в начале следующего года Байдену придется все это расхлебывать. Но сильно расхлебать ситуацию не получится, напряженность в отношении ядерной программы Ирана очевидно сохранится», — подчеркивает эксперт.

В свою очередь Омар Нессар считает, Трамп сделает все, чтобы выйти из Афганистана в белой рубашке и вполне может подпортить Байдену дальнейшие отношения с афганскими властями.

«Эта вероятность усиливается после отставки главы Пенгатона Марка Эспера, так как Трамп может ускорить процесс вывода войск руками нового министра обороны», — резюмировал эксперт.