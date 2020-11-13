Хиллари — в ООН: кому Байден отдаст государственные посты

По данным газеты The Washington Post, ссылающейся на источники, в случае утверждения новой администрации Соединенных Штатов во главе с Джо Байденом экс-госсекретарь Хиллари Клинтон имеет шансы получить пост постоянного представителя США при Организации объединенных наций (ООН).

«Одна интригующая кандидатура, которую обсуждают в частном порядке, — это Хиллари Клинтон в ООН. <…> Байден таким образом подчеркнет важность этой должности в администрации», — говорится в статье.

По мнению собеседников газеты, назначение Клинтон должно поднять престиж ООН и вернуть США их роль на мировой арене «в период сокращения глобального сотрудничества».

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В качестве старших советников Байдена рассматриваются глава его аппарата в период вице-президентства Стив Риччети, экс-сенатор Тед Кауфман и консультант по избирательным кампаниям Майк Донилон.

8 ноября газета Politico назвала имена возможных претендентов на должности в администрации Байдена. По данным издания, посты министра обороны и министра финансов впервые могут занять женщина или афроамериканец. В частности, возглавить Пентагон может бывшая заместитель министра обороны по политическим делам Мишель Флорной, а минфин — экс-соперница Байдена на праймериз демократов Элизабет Уоррен или член совета управляющих Федерального резерва США Лаэль Брейнард.

Другой соперник Байдена на праймериз Берни Сандерс стал кандидатом на пост министра труда, пишет газета. Кроме того, также выдвигавший в президенты от демократов бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттеджадж претендует на портфель министра по делам ветеранов или постпреда США при ООН.

Новым госсекретарем США может стать экс-помощник по национальной безопасности в администрации президента Барака Обамы Сьюзан Райс, сообщает Politico. Также на эту должность претендуют экс-заместитель госсекретаря Энтони Блинкен, сенаторы-демократы Крис Кунс и Крис Мерфи и экс-заместитель госсекретаря Уильям Бернс.

При этом министром юстиции Байден может назначить сенатора-демократа Дага Джонса, а министром энергетики — физика-ядерщика Эрнеста Мониса, который занимал этот пост во время президентства Барака Обамы, отмечает издание.

Хиллари Клинтон, проигравшая Дональду Трампу на выборах президента США в 2016 году, уже поздравила Джо Байдена с победой в 2020-м. По ее словам, это «новая страница для Америки».

«Избиратели высказались, и они выбрали Джо Байдена, а также Камалу Харрис быть нашими следующими президентом и вице-президентом. Это историческая пара кандидатов, отказ от Трампа», — написала Клинтон. Она также выразила благодарность «всем, кто помог этому осуществиться».

Хиллари известна своим жестким отношением к России. В 2017 году экс-госсекретарь заявила, что российские власти желали победы Дональда Трампа. По словам Клинтон, помощники Трампа старались скрыть свои контакты с Москвой, а сам президент вовлечен в сложную финансовую схему, связанную с российским капиталом. Также она обвинила Путина в «личной вендетте» и наглости начать «скрытую атаку против демократии».

В середине декабря 2016 года Клинтон уже обвиняла президента России в организации победы Трампа. Правда, тогда она заявила о «личных счетах» Путина, а не о «вендетте». По ее мнению, персональная неприязнь Путина была вызвана тем, что в 2011 году, будучи госсекретарем США, она обвинила Россию в организации фальсификаций на выборах в Государственную думу.

«Путин публично обвинил меня в том, что его собственный народ начал изливать негодование, и это прямая линия между тем, что он сказал тогда, и тем, что он сделал во время этих выборов в Америке», — пояснила тогда Клинтон.

По ее словам, «атаки российского президента» несут опасность не только для демократов, но и «для всех США». «В этом вопросе мы находимся далеко за пределами обычной политической проблемы. Это вопрос чистоты нашей демократии и безопасности нашей нации», — сказала Клинтон.