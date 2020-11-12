«Заставить подчиниться»: Еврокомиссия предлагает наказывать страны ЕС за гомофобию

Европейская комиссия 12 ноября представила первую в истории Евросоюза стратегию по борьбе с дискриминацией ЛГБТ в странах объединения. Потенциально это может привести к очередному конфликту между Брюсселем и странами Восточной Европы, где, как считают европейские власти, нарушаются права ЛГБТ.

В представленном ЕК докладе указано, что 43% представителей ЛГБТ ощущали дискриминацию в 2019 году. В связи с этим Еврокомиссия считает целесообразным разработать ряд правовых и финансовых мер на следующие пять лет.

«Каждый должен чувствовать себя свободным быть самим собой — без страха и преследований. Это то, чем занимается Европа, и это то, за что мы выступаем. Эта первая стратегия на уровне ЕС укрепит наши совместные усилия по обеспечению равного отношения ко всем», — заявила комиссар ЕС по вопросам правосудия Вера Журова.

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Стратегия ЕК предусматривает серию мер по четырем основным направлениям: борьба с дискриминацией, обеспечение безопасности, построение инклюзивных обществ и пропаганда идей равенства по всему миру. В частности, Европейская комиссия предлагает исследовать вопрос дискриминации по сексуальной идентичности в сфере занятости. К 2022 году должен быть представлен отчет, после чего комиссия намерена предложить нормативно-правовую базу для борьбы с этой проблемой.

Также авторы стратегии предлагают расширить список правонарушений в странах Евросоюза, включив в него преступления, совершенные на почве ненависти, и преступления в отношении представителей ЛГБТ.

Еще одним аспектом, который учитывается в стратегии ЕК, является защита прав однополых семей. Из-за разного законодательства в странах-членах содружества отцовство или материнство родителей не везде может быть признано. В связи с этим комиссия намерена выдвинуть законодательную инициативу о взаимном признании родительства во всех членах ЕС.

Под руководством комиссара по вопросам равноправия Хелены Далли и при поддержке целевой группы по вопросам равенства ЕК также намерена включить борьбу с дискриминацией во все стратегии и основные инициативы Европейского союза.

Государствам-членам предлагается использовать существующие практики и разрабатывать свои собственные планы действий по обеспечению прав ЛГБТ. Европейская комиссия будет регулярно контролировать выполнение положений стратегии и представит доклад о развитии ситуации в 2023 году.

«Мы все еще далеки от полного включения и признания, которого заслуживают ЛГБТ. Я верю, что вместе с государствами-членами мы сможем сделать Европу лучше и безопаснее для всех. В этой связи стратегия призывает те государства-члены, у которых нет национальных стратегий обеспечения равенства ЛГБТ, принять такую стратегию, направленную на удовлетворение конкретных потребностей в равенстве ЛГБТ в своей стране», — заявила Хелена Далли.

Как пишет Reuters, новая стратегия Еврокомиссии появилась в связи с тем, что правые правительства в некоторых восточных странах-членах ЕС сделали кампанию против ЛГБТ центральной частью своей идеологии.

И хотя комиссар не стала называть страны, в которых наблюдается дискриминация, адресанты ее послания ясны, пишет агентство, — это «бывшие коммунистические страны Восточной Европы». Наиболее часто критике в этом направлении в последнее время подвергались Польша и Венгрия.

С 2019 года около ста городов и муниципальных образований Польши подписали постановления, в соответствии с которыми территории этих населенных пунктов объявлялись «зоной, идеологически свободной от ЛГБТ». Резолюции носят символический характер и не имеют законной силы, однако этот жест стал частью кампании по притеснению ЛГБТ-сообществ в Польше. Депутат от правящей в стране партии «Право и справедливость» (ПиС) Пшемыслав Чарнек сообщил журналистам, что «идеология ЛГБТ выросла из тех же корней, что и гитлеровский национал-социализм».

В ПиС утверждают, что люди гомосексуальной ориентации «никогда не исключались из общества», при этом ЛГБТ — это «опасная идеология», которая распространяется в Польше. Об этом, к примеру, говорил президент страны Анджей Дуда в ходе своей избирательной кампании, которая прошла этой весной. Он обещал защитить польские семьи от импортированной «идеологии ЛГБТ», которая, по его словам, пытается агрессивно сексуализировать детей. Кроме того, Дуда призвал запретить преподавание в школах такого предмета, как права гомосексуалов.

В Еврокомиссии не согласны с тем, что риторика властей Польши и создание «зон, идеологически свободных от ЛГБТ» не являются дискриминацией.

«Я не могу понять, что это за идеология ЛГБТ. Насколько мне известно, ЛГБТ — это аббревиатура, а не идеология. Это не зоны, свободные от ЛГБТ, это зоны, свободные от человечества. Потому что мы говорим о людях. Когда вы исключаете ЛГБТ, вы исключаете часть человечества», — заявила Politico Хелена Далли.

В конце сентября послы 50 стран написали открытое письмо к руководству Польши с призывом остановить дискриминацию. Однополые браки в Польше вне закона. Однополые пары не имеют права усыновлять детей.

Польские правозащитники, однако, пояснили Deutsche Welle, что одних заявлений от Евросоюза недостаточно. Мэтт Бирд, исполнительный директор правозащитной организации AllOut, отметил в беседе с изданием, что эффективной мерой стал бы запуск в отношении Польши процедуры в соответствии со статьей 7 Договора о Европейском союзе — она предполагает приостановление отдельных прав государства на уровне ЕС, включая возможность голосования в его Совете. Также Берд считает, что рычагом давления могло бы быть прекращение финансирования Польши.

Правящая партия Венгрии «Фидес» также все чаще прибегает к анти-ЛГБТ-риторике по мере приближения парламентских выборов 2022 года. Пандемия COVID-19 ударила по экономике и Венгрии, и Польши, и Будапешт, следуя примеру ПиС, также решил мобилизовать свой консервативный электорат в условиях финансового кризиса, пишет Bloomberg.

На этой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил поправку к конституции, согласно которой дети должны воспитываться с христианской интерпретацией гендерных ролей. Чуть позже «Фидес» создала законопроект, который практически запретит усыновление детей однополыми парами.

В случае принятия инициативы усыновлять детей в Венгрии смогут только супружеские пары, причем в поправке будет указываться, что мать должна быть женщиной, а отец — мужчиной. Однополые браки в стране запрещены, но сейчас ЛГБТ-пары могут усыновить ребенка, если документы подаст один из партнеров.

Хелена Далли в разговоре с Politico уточнила, что страны, в которых не соблюдаются права ЛГБТ, должны столкнуться со штрафами. По ее словам, переговоры по долгосрочному бюджету Евросоюза должны учитывать и необходимость поддержки ценностей ЕС во всем содружестве.

«Потому что это способ заставить государство-член подчиниться, сказав: «Хорошо, вы не получите долю, которую вы должны получить, если не соблюдаете верховенство закона», — подчеркнула чиновница.

Механизм соблюдения принципов верховенства закона связан с обсуждением долгосрочного бюджета Евросоюза и фонда восстановления экономики содружества после пандемии. Многие депутаты Европарламента настаивают на принятии постановления, разрешающего сократить финансирование тех стран-членов, в которых нарушается принцип верховенства закона.

Это позволило бы Брюсселю сократить финансирование в условиях пандемии. Однако пока в механизме не упоминается критерий дискриминации по сексуальной идентичности. Впрочем, принять проект следующего семилетнего бюджета в связке с механизмом соблюдения верховенства закона будет непросто. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже пригрозил наложить вето на сделку, так как «предлагаемый механизм санкций основан на расплывчатых юридических определениях, которые, в частности, создают возможности для политических злоупотреблений».

«Если механизм не будет пересмотрен, правительству Венгрии ничего не остается, как отказаться от других элементов бюджетного пакета», — говорится в письме Орбана, направленном главе Еврокомиссии Урусле фон дер Ляйен, главе Европейского совета Шарлю Мишелю и канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Впрочем, Хелена Далли уже демонстрировала свою решительность в вопросе приостановления финансирования как меры наказания за дискриминационную политику. В августе Европейская комиссия отказала в финансовой поддержке шести польским городам, объявившим себя «свободными от ЛГБТ».

«Многие государства-члены находятся на одной волне, но есть исключения, которые отказываются идти тем же путем, но мы продолжим работать и пытаться убедить правительства в том, что это правильный путь. <…> Мы увидели способы, как эффективно работать в ситуации, когда у нас есть эти зоны, свободные от ЛГБТ, путем сдерживания финансирования проектов, поступающих из ЕС. Равенство — это ценность ЕС, если вы идете против этой ценности, то ЕС не должен вас финансировать», — сказала Далли.