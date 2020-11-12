«Лучшие условия для самоизоляции»: Зеленский госпитализирован

Президент Украины заразился коронавирусом еще 9 ноября, в тот же день он ушел на самоизоляцию в резиденции президентов. Спустя три дня о переводе Владимира Зеленского в ведомственную клиническую больницу «Феофания» в интервью «Украинской правде» заявил советник руководителя офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

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По его словам, вместе с президентом в больнице находится и сам Ермак, который сообщил о заражении вирусом вслед за Зеленским. В палате главы государства установлена спецсвязь. У Ермака такой опции нет — только изолированная палата.

«Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний»,

— рассказал Подоляк.

График работы у Зеленского и Ермака стандартный, подчеркивает советник. Единственное отличие — изоляция: никто из помощников лично с ними не контактирует. Кроме того, президент не видится с главой своего офиса, а также своей семьей, строго соблюдая карантин.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель подтвердила информацию о переводе главы государства в больницу «Феофания». По ее словам, в клинику президента вместе с Ермаком доставили во вторник, 10 ноября.

«Там лучшие условия для самоизоляции и ухода за больными коронавирусной инфекцией. Президент и глава его офиса уже провели несколько встреч оттуда, президент вечером во вторник пообщался с канцлером Ангелой Меркель. Оба активны и имеют легкие симптомы болезни», — написала Мендель в Facebook.

Кто заменит президента?

Помимо Зеленского и Ермака, на Украине также заразились коронавирусом сразу несколько высокопоставленных чиновников и политиков. Так, инфекция выявлена у спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, министра финансов Сергея Марченко, главы минобороны Андрея Тарана и вице-премьера Алексея Резникова. В настоящее время информации об ухудшении их состояния не поступало — предположительно, все переносят заболевание в легкой форме.

Однако сам факт заражения главы государства коронавирусом поднимает вопрос о том, кто будет исполнять его обязанности в случае ухудшения состояния.

К примеру, когда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заболел вирусом и был госпитализирован с высокой температурой и сильным кашлем, его временно заменил министр иностранных дел Доминик Рааб.

По украинской конституции исполняющим обязанности в случае недееспособности главы государства становится председатель парламента, то есть Дмитрий Разумков. Но у спикера Рады также выявлен коронавирус, что может привести к дальнейшей передаче полномочий — следующий в этом списке премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» глава Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник, не исключено, что решение об исполняющем обязанности главы государства будет принимать какая-та медицинская комиссия, хотя на данный момент на Украине нет подобного механизма.

Удар по рейтингам

Информация о заражении Зеленского коронавирусом появилась на фоне серьезного падения рейтингов правящей партии «Слуга народа» и самого главы государства.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, партия Зеленского потеряла первое место по поддержке среди населения. Рейтинг «Слуги народа» составляет лишь 18,7% — самый низкий показатель партии за все время исследований.

На первое место вышла «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) с 22,1% рейтинга, второе заняла «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко — 19,3%. А, «Слуга народа» соответственно находится лишь на третьем, хотя по итогам прошлогодних парламентских выборов ему удалось получить абсолютное большинство в Верховной раде.

Показатели Зеленского также находятся на низкой отметке, но он все еще самый популярный политик на Украине. Так, по исследованию центра Разумкова, если бы президентские выборы проходили в ноябре 2020 года, действующего главу государства поддержали 21,4%. Следом идет Порошенко — 13,6%, а замыкает тройку лидеров сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко с 12,2%.

При этом в ноябре прошлого года рейтинг Зеленского составлял более 50%, а в момент его избрания главой государства в мае и вовсе превышал отметку в 73%.

Заражение коронавирусом в данном случае может отчасти сыграть в пользу президента, тот же Джонсон чуть укрепил свои позиции на фоне госпитализации.

С точки зрения Руслана Бортника, болезнь любого человека вызывает сочувствие со стороны окружающих, но в случае Зеленского все будет зависеть от того, как она протекает и как это будут освещать на Украине.

«Многие украинцы, которые попадают в медицинскую систему, могут говорить о суперусловиях у президента, когда они лечатся в больницах с обшарпанными стенами и замученным персоналом. Если оппонентам Зеленского удастся сформировать информационную картинку так, что президент, условно говоря, «жирует» в данной ситуации, а обыкновенные люди страдают — то это может негативно сказаться на его рейтинге. Если этого не произойдет, то скорее всего факт болезни может немного поправить его рейтинг. Однако значительного электорального перелома ожидать не стоит», — резюмировал эксперт.