Байден против Трампа: кого мир хочет видеть главой США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден продолжает принимать от мировых лидеров поздравления с победой на выборах президента США, хотя подсчет голосов до сих пор не закончен, а действующий глава государства Дональд Трамп отказывается признавать свое поражение.

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Неопределенность ситуации и неоднозначная реакция мировых лидеров на выборы провоцирует американские СМИ на дискуссию о том, какие государства надеются увидеть во главе США нового президента-демократа, а какие предпочли бы услышать новость о переизбрании Дональда Трампа.

Ближневосточный вопрос

Источники телеканала CNN в Саудовской Аравии утверждают, что из-за политики максимального давления на Иран, в котором королевство видит угрозу для своей безопасности, Трамп представляется более выгодным для Эр-Рияда партнером, чем Байден.

В королевстве опасаются, что подход демократической администрации к американо-иранским отношениям может оказаться более мягким, чем у республиканцев.

Байден уже обещал, что США вернутся к выполнению положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) — а это предполагает снятие с Ирана большинства экономических ограничений.

Кроме того, Байден открыто говорил, что не собирается продавать Саудовской Аравии оружие на фоне продолжения конфликта в Йемене, и обещал, что Эр-Рияд заплатит за свои действия в регионе. Действующий президент подобных заявлений не делал, так что в случае его переизбрания США продолжили бы поддерживать королевство, считает обозреватель CNN Ник Робертсон.

Возможное возвращение США к СВПД в случае победы Байдена — определенно позитивный фактор для Ирана, отмечает «Аль-Джазира». При этом каким образом может быть реализован поворот американской политики, неясно, также неизвестно, попытается ли Тегеран в таком случае потребовать от США какую-либо компенсацию за несколько лет «максимального давления» со стороны администрации Трампа.

И если Иран скорее выиграет от смены главы Белого дома, то для Израиля Байден — менее выгодная фигура.

Источники арабского телеканала утверждают, что политик скорее всего возобновит экономическую и гуманитарную поддержку палестинцев.

Администрация Трампа в этом конфликте занимала произраильскую позицию. Президент активно продвигал «сделку века» — план, нацеленный на окончательное урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем и в большей степени учитывавший интересы Тель-Авива, а не палестинцев.

И несмотря на провал этой инициативы, в преддверии выборов Трамп все же добился выгодных израильтянам подвижек на Ближнем Востоке: Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Судан согласились на нормализацию отношений с Израилем при посредничестве США. С точки зрения Ника Робертсона из CNN, Трамп активно пытался привлечь к этому процессу и Саудовскую Аравию, что приблизило бы «сделку века».

В этом королевстве находится две важные для ислама святыни — Мекка и Медина, что делает слово Эр-Рияда достаточно весомым в арабском мире. Если Саудовская Аравия также пойдет на нормализацию отношений с Израилем, многие государства могут последовать ее примеру.

«Байден может продолжить работу с Саудовской Аравией по ближневосточному миру. К решению этого вопроса стремился почти каждый американский президент, Трампу удалось создать своего рода импульс для этого», — подчеркнул Робертсон.

Сам Байден приветствовал нормализацию отношений арабский государств с Израилем, а также обещал помочь другим странам достигнуть аналогичных договоренностей. Однако кандидат-демократ также обещал изменить односторонний подход к урегулированию израильско-палестинского конфликта.

Однако отказа от поддержки Тель-Авива в целом от Байдена ожидать не стоит, уверен обозреватель «Аль-Джазира» Томас Фальк. По его словам, политика демократа на Ближнем Востоке будет отличаться от подхода Трампа, но не станет полноценной перезагрузкой.

То есть для Палестины возможная смена главы Белого дома не принесет серьезных изменений. В своих официальных заявлениях Байден не раз критиковал методы Трампа в израильско-палестинском урегулировании, но не выступал против его достижений на данном направлении.

Азиатская надежда

Впрочем, изменений подхода США к внешней политике ожидают не только на Ближнем Востоке, но и в других странах мира. В частности, в Азии большинство стран позитивно воспринимают возможную победу Байдена, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

«Китаю более выгоден Байден, потому что за последние несколько месяцев он как минимум не участвовал в серьезной критике Пекине.

Более того, стало известно о прямых связях его сына Хантера с КНР, поэтому китайская сторона рассчитывает на более мягкую политику со стороны Байдена. В Пекине не очаровываются и понимают, что давление будет продолжаться, но в более вежливой форме», — пояснил эксперт.

Для Японии и целой группы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Австралии и Новой Зеландии, также предпочтительнее победа Байдена, продолжил Маслов. Трамп прекратил все переговоры о создании Транстихоокеанского партнерства, которое должно было объединить эти страны для противостояния экономическому давлению Китая в регионе. Кандидат-демократ может вернуться к этой инициативе.

В странах Юго-Восточной Азии симпатии также находятся на стороне Байдена, уверен эксперт, потому что Трамп просто забыл о них в своей внешней политике. Исключением здесь можно считать лишь Тайвань — действующий президент в последнее время активно вооружал остров против Китая, когда Байден, скорее всего, будет придерживаться более взвешенной позиции в этом плане.

«Внешняя политика Трампа в целом была скорее деструктивной, когда Байден — глобалист, от него стоит ожидать более конструктивного подхода, в особенности с точки зрения создания каких-либо новых альянсов и союзов», — резюмировал Маслов.

С точки зрения Associated Press, победа Байдена может быть без энтузиазма принята в Индии, которая получала немало внимания со стороны Трампа из-за ее регионального конфликта с Китаем. Вряд ли политика новой администрации будет серьезно отличаться от этого подхода, но кандидат-демократ определенно станет акцентировать внимание на нарушениях прав человека со стороны Нью-Дели, что по большей части игнорировал действующий глава государства.

Кроме того, агентство указывает, что возможная победа Байдена не привнесет позитива в отношения США и Северной Кореи, так как демократ не раз называл лидера КНДР Ким Чен Ына «мясником» или «головорезом». Политик также критиковал Трампа за «дружбу» с главой Северной Кореи и обещал добиться денуклеаризации Корейского полуострова путем ужесточения санкций. По Южной Корее особых изменений при смене главы Белого дома AP не прогнозирует, разве что допускает увеличение числа совместных военных учений.

Латинский запал

По мнению главного научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Владимира Сударева, позицию стран ближайшего к США региона наглядно иллюстрирует реакция кубинцев на американские выборы.

«Жители Кубы молили о победе Байдена, хотя кубино-американцы не слишком положительно относятся к демократу. Он говорил, что надо выкинуть в окно все, что сделал Трамп против кубинцев — поэтому у граждан Кубы была такая реакция.

Байден в принципе выгоден большинству стран Латинской Америки, кроме Бразилии», — заявил эксперт «Газете.Ru».

Кандидат от Демпартии обещал вернуть послабления в отношении части латиноамериканских государств, в том числе Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и Боливии, продолжил Сударев. Речь идет о левых режимах, с которыми демократ призывал начать какой-то диалог — в администрации Трампа их ранее называли враждебными державами.

«Байден считает, что это абсолютно неправильное решение, потому что необходимо налаживать отношения. Так же поступал бывший президент США Барак Обама», — подчеркнул эксперт.

Как пишет The Atlantic, большую часть Латинской Америки в своей международной повестке Трамп игнорировал, сосредоточившись на ограничениях против Кубы и Венесуэлы. Байден же был основным эмиссаром Обамы в регионе, поэтому имеет необходимый опыт для налаживания взаимодействия с ним.

С точки зрения обозревателя издания Кристиана Паса, демократ может пересмотреть жесткую политику Трампа против мигрантов из Мексики, Сальвадора и Гондураса. Отчасти поэтому большинство государств региона позитивно воспринимает возможную победу Байдена.

Смешанный подход

По версии Euronews, симпатии большей части Европы на стороне Байдена. В Евросоюзе ожидают завершения негативной риторики со стороны Белого дома, которая доминировала при Трампе.

В особенности ЕС надеется на укрепление трансатлантического партнерства, отказ от таможенных пошлин и возвращение Вашингтона к ключевым соглашениям — иранской сделке и Парижскому соглашению по климату.

Единственное, где европейцы ждут продолжения трений, так это в спорах по цифровому налогу, который затрагивает крупнейшие американские корпорации Google и Facedook. Как отмечает телеканал, демократы больше республиканцев привязаны к этому вопросу, поэтому завершения дебатов ожидать не стоит.

При этом Politico указывает, что возможная победа Байдена, скорее всего, не слишком приветствуется в Великобритании из-за критики кандидата в отношении Brexit. Это может создать проблемы для заключения сделки о свободной торговле между Лондоном и Вашингтоном, которую активно продвигал Трамп.

Также опасения существуют у Венгрии, подчеркивает издание. Они связаны с тем, что руководство страны придерживается жесткой линии в отношении мигрантов и сексуальных меньшинств — президент-демократ вряд ли будет поддерживать такую политику. Скорее всего, Байден займет сторону Брюсселя, которой давно критикует Будапешт за отказ от соблюдения демократических принципов.

Касательно Африки, большинство стран с оптимизмом воспринимают возможный приход демократа к власти. Как отмечает «Би-би-си», с победой на выборах кандидата поздравили лидеры всех ключевых государств континента. Сожаления о поражении Трампа в регионе может почувствовать разве что Египет, поскольку президент Абдул Фаттах ас-Сиси сумел наладить хороший контакт с Трампом. Однако, как уточняет издание, вероятнее всего, положительный темп в двусторонних отношениях будет сохранен и при Байдене.

В случае с Турцией говорить об однозначных симпатиях к тому или иному кандидату на пост президента США не приходится.

Как пишет издание Hurriyet, официально в Анкаре не ожидают серьезных изменений в отношениях с Вашингтоном, хотя некоторые опасения у турецкой стороны все же присутствуют.

С точки зрения обозревателя издания Серкана Демирташа, Байден восстановит отношения США с Евросоюзом и НАТО, которые сильно пострадали при Трампе. Это будет иметь ряд негативных последствий для Анкары. Во-первых, в Восточном Средиземноморье Турции придется отказаться от претензий на части континентального шельфа Греции и Кипра. ЕС действиями турецкой стороны и так недоволен, а поддержка США усилит его позиции.

Во-вторых, Байден, вероятно, будет более активно работать по линии Сирии и Ливии. Трамп же стремился ограничить роль США в решении проблем этих государств. Как подчеркивает Демирташ, в таких условиях Турции будет трудно усилить свое влияние в данных странах.

«Таким образом, избрание Байдена будет означать конец выгоде Анкары от трений между Вашингтоном и Брюсселем», — уверен журналист.

И, наконец, для России возможное избрание демократа американским президентом вряд ли станет позитивным фактором, впрочем, как и победа Трампа. По словам программного директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева, Россию в США называют главной угрозой как минимум последние шесть лет.

«Байден может начать поднимать вопросы по правам человека, ввести санкции по инциденту с Алексеем Навальным. Однако вряд ли при нем произойдут кардинальные изменения в худущую сторону, если только не будет какого-то нового политического кризиса между Россией и США», — резюмировал эксперт.