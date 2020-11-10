Ответ на теракты: Макрон хочет реформировать Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Австрии Себастьян Курц, канцлер Германии Ангела Меркель и председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудили борьбу с терроризмом в Европе. Мини-саммит состоялся по инициативе французского лидера, который после видеоконференции призвал европейские страны к «быстрому и скоординированному ответу» на терроризм и подтвердил свое желание «реформировать Шенгенскую зону».

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«Терроризм, от Парижа до Брюсселя, через Берлин, Вену, Барселону, Копенгаген, — это европейская реальность, на которую мы должны дать ответ. <…> Мы должны работать над пересмотром функционирования Шенгенской зоны, чтобы она стала зоной безопасности, что предполагает усиление безопасности внешних границ ЕС и улучшение механизмов оценки работы Шенгена, включая санкции в отношении тех, кто не соблюдает свои обязательства. <…> Я также выступаю за организацию полноценного Совета внутренней безопасности [ЕС]», — заявил глава государства.

По мнению президента Франции, этот ответ, в частности, должен касаться «развития общих баз данных, обмена информацией или усиления уголовной политики», а также «полного и неукоснительного осуществления арсенала мер», которые Европа уже приняла. Кроме того, Макрон выступил за изъятие в течение часа радикального контента из интернета и призвал к укреплению контроля политики приема беженцев в странах Шенгенской зоны.

«Уязвимость внешних границ ЕС несет угрозу всему сообществу и ставит под вопрос принцип свободного передвижения через внутренние границы, — указал Макрон. — В ближайшие дни мы сможем озвучить наше предложение другим государствам, представители некоторых из них уже услышали его».

Ангела Меркель после встречи также заявила о необходимости реформировать европейские границы после терактов. «Я хочу напомнить про систему въезда-выезда в Шенгенскую зону, которая должна быть готова в 2022 году, — сказала она. — Жизненно необходимо знать, кто входит и кто покидает Шенгенскую зону».

В том же духе выступил и Себастьян Курц. «Террористические атаки, совершенные в Европе за последние несколько недель, показывают, что сейчас мы должны принять уже запрошенные меры. Мы согласны с тем, что необходим более решительный подход к иностранным боевикам-террористам, часть из которых находятся в тюрьме с момента своего прибытия, но некоторые уже освобождены», — написал политик в Twitter.

Он заявил, что исправить ситуацию может усиление полицейского надзора и наделение правоохранительных органов «дополнительными возможностями». И, как и его коллеги, Курц также выступил за реформирование границ. «Кроме того, необходимы надлежащая защита внешних европейских границ и решительная борьба против исламистской идеологизации и радикализации, а также против политического ислама. Только так мы сможем снова сделать нашу Европу более безопасной и пригодной для жизни», — добавил австрийский политик.

Волна терактов

Президент Франции еще в начале октября выступил с программной речью, в которой заявил о необходимости построить «просвещенный» ислам и о борьбе с исламским сепаратизмом во Франции. Поднятая им тема стала еще более острой после убийства парижского школьного учителя Самюэля Пати — он был обезглавлен 18-летним мужчиной после того, как на уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Резко осудив этот инцидент, Макрон стал главным объектом нападок со стороны мусульманского мира, припомнившего ему намерение «реформировать ислам».

По Франции прокатилась серия нападений. 29 октября 21-летний выходец из Туниса, вооруженный ножом, напал на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце. В результате атаки погибли три человека, мужчина был задержан. В этот же день нападения произошли в Авиньоне и в саудовской Джидде, где злоумышленник атаковал охранника французского консульства. Еще одно нападение было совершено 31 октября на 52-летнего священника греческой церкви в Лионе. Мужчина дважды выстрелил в жертву. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

2 ноября в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки стала синагога. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист — его застрелили полицейские. Ответственность за произошедшее взяло на себя «Исламское государство» (организация запрещена в РФ)

Через неделю после этого инцидента Себастьян Курц отправился в Париж для личной встречи с Макроном. Изначально планировалось, что французский лидер посетит Вену, однако из-за пандемии коронавируса планы были скорректированы.

Теракт в Вене послужил для Макрона импульсом для вынесения поставленных перед французским обществом вопросов на общеевропейский уровень.

После видеоконференции с Курцем, Меркель и Мишелем он заявил, что цель прошедших переговоров состояла в том, чтобы «выработать общую стратегию борьбы с терроризмом, продемонстрировать европейскую солидарность после терактов во Франции и Австрии». Макрон подчеркнул, что «террористическая угроза существует во всех государствах ЕС».

«Все наши столицы стран, которые участвуют в этом совещании, были затронуты волной терактов», — сказал Макрон.

Австрийское руководство также не стало упускать повод обсудить методы борьбы с терроризмом. Себастьян Курц занял кресло канцлера во многом благодаря антимигрантской риторике. В 2017 году Курц достиг коалиционного соглашения с правой Австрийской партией свободы, в соответствии с которым та получила портфели ключевых министров обороны, иностранных и внутренних дел.

Борьба с «политическим исламом» стала одним из основных направлений его политики. В 2015 году Австрия приняла «Закон об исламе», который запрещает финансирование мусульманских организаций из-за рубежа и требует, чтобы по истечении года после введения закона в действие все имамы имели австрийские дипломы.

Тандем Макрона и Курца

Раньше каждый раз, когда в Евросоюзе поднималась тема приема и распределения беженцев, Себастьян Курц и Эммануэль Макрон оставались по разные стороны баррикад. Например, после пожара в крупнейшем в Европе лагере для беженцев «Мориа» Франция была в числе стран, которые готовы были принять у себя наибольшее число мигрантов. Австрия же заявила, что может помочь беженцам на местах, на самом греческом Лесбосе, где располагался лагерь, обеспечив питанием и теплой одеждой.

Однако последние трагические события во Франции заставили Эммануэля Макрона пересмотреть свои взгляды, в том числе на мигрантскую политику. Результатом стало намерение Парижа реформировать Шенгенскую зону с целью обеспечения безопасности на границах. К усилению охраны границ Евросоюза призывал несколько лет назад Себастьян Курц, утверждая, что система распределения мигрантов не работает. Президент Франции в то же самое время заявлял, что Европа должна принимать мигрантов, поскольку это лежит в ее традициях и является делом чести.

Теперь же Макрон хоть и призывает не смешивать борьбу с терроризмом и противодействие нелегальной миграции, но все же отмечает, что «между этими двумя явлениями прослеживается четкая связь».

«Теракт в Ницце, к сожалению, стал тому подтверждением», — добавил он.

Одной из мер, предложенных ранее Макроном для борьбы с «исламским сепаратизмом», стал запрет на финансирование мусульманских организаций из-за рубежа, уже действующий в Австрии.

Дальнейшим шагом Макрона и Курца стало вынесение волнующей их темы на общеевропейский уровень. Канцлер Австрии ранее заявлял, что намерен обсудить ответ содружества на террористические угрозы на следующем саммите ЕС.

Однако, как отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, французский президент пытается поставить перед Евросоюзом далеко не общую для всех проблему. По мнению эксперта, Макрон упорно игнорирует значительную часть причин, которые привели к распространению радикального ислама в стране.

«Но ведь африканские и исламские гетто вокруг Парижа сложились не сейчас. Они сложились давно и давно были источниками преступности, бедности, неустроенности и всех прочих социальных проблем. Естественно, что там, где есть социальные проблемы, есть место радикализму. Вместо того чтобы решать проблемы инклюзивной интеграции этих частей французского общества, Макрон ищет политический террористический и радикальный ислам», — считает эксперт.

Иными словами, происходящее сегодня во Франции — это сугубо проблема Франции. Для того чтобы ее решить, Париж должен изменить свою политическую систему, пояснял собеседник «Газеты.Ru».

Тем не менее, по мнению научного директора Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федора Лукьянова, учитывая общую обстановку в Евросоюзе и наличие большого количества проблем, связанных с миграцией, решительный настрой Макрона и Курца может найти отклик среди других европейских лидеров.

«Риторика Макрона действительно очень часто диктуема вполне сиюминутными целями. Но, в принципе, Меркель свою меру проблем, связанных с открытостью границ, уже хлебнула сполна после того решения 2015 года об «открытии дверей». Поэтому вряд ли Меркель будет солидаризироваться на словах, но по существу меры принимаются уже давно — полицейский и юридический контроль. И это будет продолжаться, потому что Европа уже понимает все риски, связанные с массовой миграцией, она не готова к радикальным мерам и, наверно, не будет готова, а вот всякие технические меры будут приниматься все больше и больше, во всех странах без исключения», — считает эксперт.