Агония президента: зачем Трамп уволил главу Пентагона

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера, назначив исполняющим обязанности министра обороны директора Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера. Причину увольнения руководителя минобороны США глава государства не назвал, но поблагодарил его за проделанную работу.

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Как пишет The Guardian, отставка Эспера стала последним признаком того, что смена власти в США будет турбулентной. Подсчет голосов на президентских выборах все еще не завершен, но ряд СМИ и мировых лидеров уже отдали победу кандидату-демократу Джо Байдену — с чем Трамп полностью не согласен. Президент уверен, что голосование было сфальсифицировано и пытается добиться пересчета голосов.

Однако даже при этих обстоятельствах уход главы Пентагона можно назвать закономерным решением, отмечает издание, поскольку впервые информация о возможной отставке Эспера появилась в американских СМИ еще в июле. Более того, Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждал, что заявление об уходе министр обороны США написал еще до президентских выборов.

В медиа увольнение министра со стороны Трампа характеризуют не лучшим образом, указывая на сопровождавшие процесс неприятные эпизоды.

Источники ABC News указывают, что глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заранее сообщил Эсперу о подготовке его увольнения, но не назвал точное время. В свою очередь Fox News подчеркивает, что решение президента США застигло сотрудников Пентагона врасплох. Обозреватель The Guardian Джулиан Боргер указал, что, покидая Пентагон, Эспер не получил традиционных аплодисментов со стороны своих коллег.

Месть президента

Основная причина для отставки главы Пентагона, по версии CNN, заключается в его противостоянии Трампу по ряду ключевых вопросов. Во-первых, Эспер выступил против президента во время летних протестов сторонников движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

Массовые демонстрации и беспорядки вспыхнули в крупных городах США в начале июня. Для стабилизации ситуации Трамп призывал губернаторов штатов и местных градоначальников использовать силы Нацгвардии. Акции проходили и у Белого дома, как напоминает NBC News, на тот момент в администрации президента обсуждалось возможное участие военных для разгона демонстраций.

Эспер официально выступил против таких мер, заявив, что Национальная гвардия США лучше всего подходит для того, чтобы оказывать помощь местным властям.

«К варианту использования регулярных войск в качестве правоохранительных органов стоит прибегать только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях. Мы ни в одной из таких ситуаций сейчас», — говорил глава Пентагона.

Согласно информации Washington Post, заявление Эспера вызвало гнев Трампа, именно с этого момента в Белом доме заговорили о его возможной отставке, хотя на официальном уровне такая возможность отрицалась.

Во-вторых, Трамп подвергал критике запрет министра обороны вывешивать на военных объектах флаги и знамена Конфедерации. Президент неоднократно заявлял, что не одобряет эту меру, считая ее нарушением свободы слова и переписыванием истории. Как отмечали источники The New York Times, советники убедили Трампа не увольнять главу Пентагона до выборов из-за возможной угрозы падения его рейтингов в преддверии голосования.

С точки зрения заместителя директора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова,

увольнение Эспера по большому счету не имеет особого значения на фоне возможного ухода Трампа с поста президента США.

«Мне кажется, Трамп просто мстит за проявление нелояльности, одновременно посылая сигнал своим сторонникам, что он по-прежнему президент и действует как глава государства, принимая ключевые решения. То есть эти действия с одной стороны свидетельствуют об агонии Трампа, а с другой он использует последнюю возможность для наказания своих противников», — заявил эксперт «Газете.Ru».

При этом, по данным CNN, уход главы Пентагона — лишь первый этап предстоящей череды перестановок в силовых ведомствах, которые готовит Трамп. Источники телеканала утверждают, что в ближайшее время в отставку могут быть отправлены директор Центрального разведывательного управления США Джина Хэспел, руководитель Федерального бюро расследований Кристофер Рей и министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр.

По мнению Суслова, причиной для их увольнения может также послужить отсутствие лояльности к главе государства. «С другими представителями администрации Трамп сводит счеты за то, что они открыто не заняли его сторону по итогам прошедших выборов. То есть не заявили о том, что он должен оставаться на второй срок и де факто победил», — пояснил эксперт.

Концентрация на выборах

Тут стоит отметить, что Эспер покинул свой пост в преддверии запланированной на середину ноября поездки в Европу. Основной целью его визита должно было стать обсуждение плана по выводу американских сил с территории Германии, о чем администрация Трампа сообщила еще летом.

Как пишет NBC News, это решение Белого дома во многом воспринималось как акт давления на Берлин из-за его несогласия с Вашингтоном по двум факторам. Во-первых, в вопросах оперативного повышения расходов на оборону в рамках НАТО до 2% ВВП, что в ФРГ обещали сделать лишь к 2031 году. А во-вторых, по линии строительства «Северного потока — 2», чему активно пытались помешать США, в частности угрожая санкциями против задействованных в проекте немецких компаний.

Поездка нового главы Пентагона в лице Кристофера Миллера пока находится под вопросом, как и сроки реализации плана по выводу контингента США из Германии. С точки зрения Дмитрия Суслова, скорее всего этот вопрос уже не имеет никакого значения для Трампа.

«Самое главное для него на данный момент — это внутренняя ситуация и его личные перспективы. О Европе или каких-то других внешнеполитических вопросах, вероятно, Трамп не думает вообще — ему совсем не до этого. В целом перспективы ухода американских войск из ФРГ резко понижаются, поскольку скорее всего одним из первых решений Байдена станет отмена этого плана и сохранение контингента США в ФРГ», — добавил эксперт.

Западноевропейские союзники Вашингтона в целом восприняли этот план негативно, продолжил Суслов. Специалист предполагает, что одним из главных приоритетов Байдена на европейском направлении станет улучшение отношений с Германией и другими странами Западной Европы.

Демократы уже раскритиковали решение Трампа об увольнении Эспера. Как заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, внезапная отставка главы Пентагона — тревожное событие.

«Президент Трамп намерен использовать свои последние дни в должности, чтобы посеять хаос в нашей американской демократии и во всем мире», — подчеркнула председатель нижней палаты конгресса США.

В свою очередь Суслов указал на то, что на данный момент в США многие задаются вопросом, не предпримет ли Трамп в ближайшие месяцы чего-то такого в области внешней политики, что могло бы резко осложнить жизнь следующей администрации.

«Я думаю, что вероятность такого исхода крайне мала. Во-первых, Трамп всецело поглощен судебными разбирательствами. Во-вторых, ближайшие сотрудники администрации президента скорее всего не станут поддерживать какие-либо провокационные действия на международной арене. Кроме того, истеблишмент Республиканской партии явно выступит против этого», — резюмировал эксперт.