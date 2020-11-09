Курс на революцию: грузинская оппозиция вышла на улицы

В Тбилиси стартовала новая акция протеста грузинской оппозиции. По оценкам наблюдателей, минимум три тысячи человек собрались на площади у здания парламента страны. Основная причина демонстраций — предварительные итоги парламентских выборов, которые продемонстрировали уверенную победу правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Представители оппозиционных сил отказываются признавать результаты голосования, назвав их сфальсифицированными.

Требований у митингующих всего два: отставка ЦИК Грузии в полном составе и проведение новых парламентских выборов.

Лидеры ключевых оппозиционных партий пообещали выводить людей на улицы грузинский городов до того момента, пока власти не пойдут на уступки.

Реклама

Выборы в парламент Грузии прошли 31 октября, они впервые проходили по новому принципу — по пропорциональной системе избирали 120 депутатов, а по мажоритарным округам — 30. Кроме того, проходной порог был снижен до 1% голосов, что давало шанс на попадание в парламент даже для небольших партий.

Эти изменения стали ответом властей на прошлые протесты в Грузии, которые были запущены оппозицией из-за провала голосования в парламенте по полноценному переходу страны на пропорциональную систему выборов. Затяжные протесты соратников объединенных оппозиционных сил привели к переговорам сторон, чего от них потребовали западные партнеры, в итоге и был найден подобный компромисс.

Однако изменение системы выборов не дало оппозиции ожидаемых результатов, «Грузинская мечта» смогла набрать 48,15% голосов — что фактически гарантирует партии большинство в парламенте. Крупнейший оппозиционный блок «Сила в единстве», куда входят партии «Единое национальное движение», «Прогресс и свобода», «Европейские демократы», «Республиканская партия Грузии» и «Государство для народа», смогли получить только 27,14%.

Касательно выборов в одномандатных округах, в 13 из 30 верх взяли кандидаты от «Грузинской мечты», одержав победу в первом туре. В остальных округах 21 ноября должен состояться второй тур, однако оппозиция участвовать в них не собирается.

Более того, оппоненты власти подписали совместный документ об отказе от мандатов в парламенте, дабы подкрепить свое требование по аннулированию результатов.

8 ноября лидеры оппозиционных сил поставили ультиматум власти, потребовав выполнить их требования к 20.00 по местному времени (21.00 по мск) и пригрозив начать реализацию плана по свержению главы «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Правительство Грузии отказалось идти на уступки, отвергнув обвинения в фальсификации выборов, а также назвав голосование свободным и справедливым.

Вирусные акции

Оппозиция продолжила акции протеста. Помимо Тбилиси демонстрации также стартовали в Батуми. Накануне протест перерос в столкновении с полицией, которая применила спецсредства для разгона толпы. По данным грузинского МВД, в Тбилиси по меньшей мере 27 человек пострадали и 19 были задержаны после демонстраций.

Также неизвестно, сколько будут идти текущие акции по времени, так как с 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22.00 до 05.00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта. Власти объявили о комендантском часе из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в республике — за последние сутки в стране коронавирусом COVID-19 заразились почти 3 тыс. человек, а скончались 24.

Большинство представителей оппозиционных сил пообещали продолжать акции, несмотря на ограничения.

Как заявила глава партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, неповиновение — одна из форм мирного протеста. В то же время, лидер блока »Вашадзе — Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявил, что не собирается призывать своих сторонников оставаться на улице во время комендантского часа.

Нарушителям комендантского часа в Грузии грозит штраф в 2000 лари ($600), но пока власти не говорили о том, какие меры будут приниматься в отношении демонстрантов, которые останутся на улицах. При этом главная интрига текущих демонстраций — согласованный план действий оппозиции по ситуации с выборами. В частности, Вашадзе пообещал обнародовать его положения на акции.

Как пишет «Коммерсант», оппоненты «Грузинской мечты» собираются бойкотировать второй тур выборов в мажоритарных округах, а также блокировать здание ЦИК Грузии. Если сорвать голосование не удастся и окончательный протокол все же примут — собраться для блокировки здания парламента.

В таком случае основная цель оппозиции будет заключаться в повторении событий ноября 2003 года,

когда срыв голосования по легитимации законодательного органа запустил цепочку событий, которая в итоге привела к отставке главы Грузии Эдуарда Шеварднадзе.

Шанс на изменения?

С точки зрения старшего научного сотрудника Центра кавказских исследований МГИМО Вадима Муханова, грузинская оппозиция пользуется уже фактически традиционной практикой для политической борьбы.

«В оппозиции уже привыкли к такой уличной борьбе и хотят устроить зондаж, чтобы посмотреть на реакцию правящей партии. Сейчас «Грузинская мечта» фактически декларирует свою победу на выборах. По сути, действительно, можно говорить об их серьезном успехе, но не о тотальном как это было раньше. Если они смогут консолидировать еще несколько голосов, у них появится возможность сформировать правительство — в этом и заключалась главная цель правящей партии, получить большинство в парламенте», — заявил эксперт «Газете.Ru».

То есть мяч на стороне команды Иванишвили, а не оппозиции, продолжил Муханов, в таких условиях он может пойти по пути дальнейшего ужесточения столкновений со своими оппонентами, об этом мы узнаем в ближайшие недели.

«Если оппозиции удастся мобилизовать десятки тысяч людей, которые смогут раскачать ситуацию, то властям уже придется задуматься о дальнейших шагах. На их стороне играет антирейтинг «Грузинской мечты», за последние годы он ощутимо вырос.

Если оппозиционные силы смогут вывести на улицы всех тех, кто недоволен правящей партии, то, вероятно, Иванишвили будет вынужден пойти на уступки», — добавил эксперт.

Однако пока этого не происходит, да и Иванишвили занял жесткую позицию — выборы прошли, результаты объявлены, наблюдатели не выявили серьезных нарушений, подчеркнул Муханов. Отдельным фактором тут выступает пандемия коронавируса, которая мешает попасть в страну представителям грузинской молодежи, учащимся за рубежом.

«В этот раз активная молодежь из других стран приехать не сможет из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением вируса. Отчасти поэтому есть повод сомневаться в том, что грузинской оппозиции удастся вывести на улицы необходимое количество людей, как это было в прошлом году. А, значит, их шанс на то, чтобы оказать реальное давление на власти, находится под вопросом», — резюмировал эксперт.